La Granja VIP: Internautas señalan agresión física contra Alfredo Adame la tarde de hoy 29 de octubre

Mientras que en redes sociales algunos internautas señalan que Manola suele mentir a su conveniencia para ganar puntos con sus compañeros.

Manola Díez está molesta porque se le negó un café durante la mañana de este 29 de octubre. Jawy Méndez y Lola Cortés son los únicos que han mostrado preocupación por la actriz, pues su actitud ha dado un giro inesperado.

Después de haber sido capataz por dos semanas consecutivas en La Granja VIP , Sergio Mayer Mori está en riesgo de ser eliminado del reality show por primera vez.

Diversos usuarios aseguran que la acción por parte del luchador profesional fue con toda la intención de ir contra el presentador, pues en más de una ocasión ha mencionado su interés por no darle foco.

Durante una de las vueltas que dio ‘El patrón’ en la prueba, chocó con Alfredo Adame , pero los seguidores del programa se percataron de que no fue accidental.

Durante la prueba por el ‘huevo dorado’ , los internautas se percataron de que algunos de los participantes agredieron físicamente a Alfredo Adame .

