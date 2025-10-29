México

La Granja VIP: Internautas señalan agresión física contra Alfredo Adame la tarde de hoy 29 de octubre

Sigue el minuto a minuto del reality show: Lis Vega y Sergio Mayer Mori son los primeros nominados

Por Jazmín González

Sergio Mayer Mori resultó nominado
Sergio Mayer Mori resultó nominado tras perder el duelo de nominación. (La Granja VIP)
22:45 hsHoy

¿Agresión física en La Granja VIP?

Durante la prueba por el ‘huevo dorado’, los internautas se percataron de que algunos de los participantes agredieron físicamente a Alfredo Adame.

Durante una de las vueltas que dio ‘El patrón’ en la prueba, chocó con Alfredo Adame, pero los seguidores del programa se percataron de que no fue accidental.

Diversos usuarios aseguran que la acción por parte del luchador profesional fue con toda la intención de ir contra el presentador, pues en más de una ocasión ha mencionado su interés por no darle foco.

Usuarios señalan agresión física en
Usuarios señalan agresión física en La Granja VIP. (Disney)
21:58 hsHoy

Sergio Mayer se pronuncia ante la nominación de su hijo tras perder duelo con Jawy Méndez en La Granja VIP

El joven actor está en riesgo de salir del reality show después de haber sido capataz por dos semanas

Por Jazmín González

Sergio Mayer Mori asegura que
Sergio Mayer Mori asegura que la nominación de su hijo es una oportunidad para las personas que no lo quieren en la competencia. (IG/La Granja VIP)

Después de haber sido capataz por dos semanas consecutivas en La Granja VIP, Sergio Mayer Mori está en riesgo de ser eliminado del reality show por primera vez.

20:44 hsHoy

Manola Díez asegura que le negaron el desayuno

Manola Díez está molesta porque se le negó un café durante la mañana de este 29 de octubre. Jawy Méndez y Lola Cortés son los únicos que han mostrado preocupación por la actriz, pues su actitud ha dado un giro inesperado.

Mientras que en redes sociales algunos internautas señalan que Manola suele mentir a su conveniencia para ganar puntos con sus compañeros.

20:37 hsHoy

Los primeros nominados de la tercera semana del reality show:

  • Lis Vega
  • Sergio Mayer Mori

