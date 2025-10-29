Gobierno de Sheinbaum probará nuevas plantas modulares para erradicar al gusano barrenador: “Nunca se han usado en el mundo”

El titular de la SADER indicó que las plantas modulares se implementarán por primera vez en México. | Presidencia

Julio Berdegué Sacristán, secretario de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER), informó que el gobierno de México probará el uso de plantas modulares para erradicar la plaga del gusano barrenador, que este año generó la suspensión del comercio de ganado entre México y Estados Unidos.

“Para erradicarlo realmente, sacarlo del país lo vamos a poder hacer cuando ya tengámoslos 100 millones de moscas adicionales, les puedo decir también que hemos acordado con nuestros socios, estadounidenses, vamos a probar unas plantas modulares, pequeñas, móviles, nunca se han usado en el mundo y hemos acordado que las vamos a probar en México, a ver cómo funcionan, pero eso nos daría hasta 20 millones de moscas adicionales cada semana, eso si nos funciona bien por que es una innovación, no existe en ningún lugar del planeta”, dijo en Palacio Nacional.

