Esta es la marca de café que tiene más cafeína por menos costo, según Profeco

La Profeco realiza estudios de diferentes marcas de los productos más consumidos. (Imagen ilustrativa infobae)

Es bien sabido que el café es una de las bebidas más consumidas a nivel mundial, debido a que se trata del combustible que muchos usan por las mañanas para poder rendir durante el día.

Dicho combustible recibe el nombre de cafeína y es por eso que, para quienes deseen una dosis extra sin duda deben buscar marcas de café con mayor concentración de este adictivo compuesto.

Y una vez más los análisis realizados por la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) pueden ser nuestro mejor aliado, ya que en uno de sus reportes sobre las marcas que se venden en nuestro país dio a conocer cuál es la marca que tiene mayor dosis de cafeína al costo más accesible.

Una persona sosteniendo una taza roja mientras disfruta de un café caliente, ideal para un momento de calma y reflexión. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El café que debes comprar si quieres más cafeína a un menor costo, según Profeco

Uno de los últimos análisis realizado por la Profeco fue en torno a las diferentes marcas de café que se consumen en el país, ahí se reveló información sobre cuál es el mejor café mexicano o bien cuál es el más económico.

Sin embargo, ahí también se reveló que existe una marca que logró ser clasificada como la que más contenido de cafeína brinda por el menor costo.

Se trata de la marca Segafredo Zanetti Emozioni la cual, como mencionamos, fue calificada como la marca de café en México que ofrece la mayor cantidad de cafeína por un precio menor en comparación con otras opciones disponibles en el mercado.

Este resultado surgió tras la evaluación de 33 marcas de café tostado y molido, incluyendo variantes claras, medias, oscuras y mezclas con caramelo, bajo los lineamientos de las normas mexicanas correspondientes.

El estudio, elaborado por el Laboratorio Nacional de Protección al Consumidor, se centró en analizar la composición y el costo de cada producto. En el caso de Segafredo Zanetti Emozioni, se trata de un café puro, tostado y molido, producido en México y presentado en envases de 300 gramos.

Según los parámetros establecidos por Profeco, una taza estándar de 200 mililitros preparada con 7 gramos de este café contiene 125 miligramos de cafeína, 0,59 gramos de grasa y 0,13 gramos de azúcares. Estos valores posicionan a esta marca como una de las más potentes en cuanto a contenido de cafeína por porción.

(segafredo.com.mx)

En términos de precio, el envase de Segafredo Zanetti Emozioni tiene un costo de $153, lo que equivale a 51 pesos por cada 100 gramos. Este precio resulta competitivo frente a otras marcas evaluadas, considerando la cantidad de cafeína que aporta cada taza.