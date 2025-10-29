Enfrentamiento afuera de depósito cervecero de Sinaloa deja un muerto y un herido

Las autoridades investigan el móvil de los hechos ocurridos la madrugada del 29 de octubre. (Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal Culiacán)

Una persona herida y un muerto por impactos de bala fueron hallados sobre la calle Emilio Zapata, en la cabecera municipal de San Ignacio, Sinaloa, afuera de un depósito de cerveza luego de un supuesto enfrentamiento.

De acuerdo con información publicada por medios locales, entre ellos Línea Directa, vecinos de la zona reportaron al número de emergencias que había unas personas sin vida afuera de un expendio de cerveza luego de un enfrentamiento.

Según testimonios recopilados por la misma fuente, alrededor de las 02:50 horas del 29 de octubre de 2025, un grupo de aproximadamente seis personas se encontraba ingiriendon bebidas alcohólicas frente al depósito cervecero cuando llegaron hombres armados a bordo de una camioneta.

Cómo ocurrió el enfrentamiento en Sinaloa

Las personas se encontraban ingiriendo bebidas alcohólicas cuando fueron atacadas por un grupo armado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

De acuerdo con la información proporcionada por los testigos, inició un enfrentamiento con rifles y se prolongó alrededor de 20 minutos. Posteriormente, los gatilleros de la camioneta se retiraron del lugar, presuntamente con hombres heridos.

Posteriormente, alrededor de las 3:30 horas, habitantes de la zona reportaron que había dos hombres sin vida tendidos en la calle. Según Línea Directa, se trataba de los que estaban bebiendo afuera del negocio de venta de cerveza.

Luego de acudir al lugar de los hechos, los elementos preventivos, así como militares, confirmaron que había una persona sin vida y otra más fue trasladada por paramédicos a un hospital para recibir atención médica de urgencia.

Posteriormente, los agentes preventivos procedieron a acordonar el lugar y reportaron lo sucedido a la Fiscalía General del Estado (FGE) de Sinaloa.

Además, se informó que personal pericial y de investigación de la FGE acudieron a realizar el peritaje correspondiente para luego proceder a levantar y trasladar el cuerpo al Servicio Médico Forense (Semefo) en la ciudad de Mazatlán para la necropsia de ley y su posterior identificación y entrega a sus familiares.

Hasta el momento, las autoridades no han informado más detalles del caso, por lo que se desconoce la gravedad de las heridas de la persona que fue trasladada al hospital en la cabecera municipal de San Ignacio. Las investigaciones se mantienen abiertas y se espera que en las próximas horas reporten información adicional.

Otros delitos ocurridos en Sinaloa

La inseguridad en la región se mantiene con cifras elevadas a pesar de disminución de delitos. (Archivo/ Cuartoscuro)

La Fiscalía General del Estado de Sinaloa detalló que el pasado 28 de octubre se abrieron dos carpetas de investigación relacionadas con el delito de homicidio doloso.

Una de las víctimas fue localizada en la comunidad de Los Ciruelos, en Culiacán, mientras que una mujer y un hombre fueron hallados sin vida en San Pedro, Navolato.

Las víctimas presentaban signos de violencia y, de acuerdo con Línea Directa, los dos cuerpos encontrados en San Pedro tenían el rostro cubierto junto a una parada de camiones.

La situación más grave en Los Ciruelos involucró a un joven identificado como Alberto, de 18 años, quien fue asesinado con arma blanca dentro de su domicilio.

De este hecho, también derivó la privación de libertad de Abraham, presuntamente primo del fallecido, quien habitaba cerca de la vivienda donde ocurrió el homicidio.

En el municipio de Mazatlán, la Fiscalía reportó el fallecimiento de una persona que había ingresado al Hospital General tras los hechos del 27 de octubre en la colonia Valle de Urías. La causa de muerte permanece bajo investigación.

De acuerdo con Línea Directa, se trata de José Antonio “B”, de 52 años, uno de los tres lesionados en la explosión de un artefacto en un expendio de cerveza sobre la avenida Múnich. Las heridas en pierna y abdomen provocaron su deceso durante la madrugada del martes.