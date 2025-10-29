México

Enfrentamiento afuera de depósito cervecero de Sinaloa deja un muerto y un herido

Presuntamente, un grupo armado a bordo de una camioneta disparó contra civiles que respondieron el fuego; la agresión duró alrededor de 20 minutos

Por Fabián Sosa

Guardar
Las autoridades investigan el móvil
Las autoridades investigan el móvil de los hechos ocurridos la madrugada del 29 de octubre. (Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal Culiacán)

Una persona herida y un muerto por impactos de bala fueron hallados sobre la calle Emilio Zapata, en la cabecera municipal de San Ignacio, Sinaloa, afuera de un depósito de cerveza luego de un supuesto enfrentamiento.

De acuerdo con información publicada por medios locales, entre ellos Línea Directa, vecinos de la zona reportaron al número de emergencias que había unas personas sin vida afuera de un expendio de cerveza luego de un enfrentamiento.

Según testimonios recopilados por la misma fuente, alrededor de las 02:50 horas del 29 de octubre de 2025, un grupo de aproximadamente seis personas se encontraba ingiriendon bebidas alcohólicas frente al depósito cervecero cuando llegaron hombres armados a bordo de una camioneta.

Cómo ocurrió el enfrentamiento en Sinaloa

Las personas se encontraban ingiriendo
Las personas se encontraban ingiriendo bebidas alcohólicas cuando fueron atacadas por un grupo armado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

De acuerdo con la información proporcionada por los testigos, inició un enfrentamiento con rifles y se prolongó alrededor de 20 minutos. Posteriormente, los gatilleros de la camioneta se retiraron del lugar, presuntamente con hombres heridos.

Posteriormente, alrededor de las 3:30 horas, habitantes de la zona reportaron que había dos hombres sin vida tendidos en la calle. Según Línea Directa, se trataba de los que estaban bebiendo afuera del negocio de venta de cerveza.

Luego de acudir al lugar de los hechos, los elementos preventivos, así como militares, confirmaron que había una persona sin vida y otra más fue trasladada por paramédicos a un hospital para recibir atención médica de urgencia.

Posteriormente, los agentes preventivos procedieron a acordonar el lugar y reportaron lo sucedido a la Fiscalía General del Estado (FGE) de Sinaloa.

Además, se informó que personal pericial y de investigación de la FGE acudieron a realizar el peritaje correspondiente para luego proceder a levantar y trasladar el cuerpo al Servicio Médico Forense (Semefo) en la ciudad de Mazatlán para la necropsia de ley y su posterior identificación y entrega a sus familiares.

Hasta el momento, las autoridades no han informado más detalles del caso, por lo que se desconoce la gravedad de las heridas de la persona que fue trasladada al hospital en la cabecera municipal de San Ignacio. Las investigaciones se mantienen abiertas y se espera que en las próximas horas reporten información adicional.

Otros delitos ocurridos en Sinaloa

La inseguridad en la región
La inseguridad en la región se mantiene con cifras elevadas a pesar de disminución de delitos. (Archivo/ Cuartoscuro)

La Fiscalía General del Estado de Sinaloa detalló que el pasado 28 de octubre se abrieron dos carpetas de investigación relacionadas con el delito de homicidio doloso.

Una de las víctimas fue localizada en la comunidad de Los Ciruelos, en Culiacán, mientras que una mujer y un hombre fueron hallados sin vida en San Pedro, Navolato.

Las víctimas presentaban signos de violencia y, de acuerdo con Línea Directa, los dos cuerpos encontrados en San Pedro tenían el rostro cubierto junto a una parada de camiones.

La situación más grave en Los Ciruelos involucró a un joven identificado como Alberto, de 18 años, quien fue asesinado con arma blanca dentro de su domicilio.

De este hecho, también derivó la privación de libertad de Abraham, presuntamente primo del fallecido, quien habitaba cerca de la vivienda donde ocurrió el homicidio.

En el municipio de Mazatlán, la Fiscalía reportó el fallecimiento de una persona que había ingresado al Hospital General tras los hechos del 27 de octubre en la colonia Valle de Urías. La causa de muerte permanece bajo investigación.

De acuerdo con Línea Directa, se trata de José Antonio “B”, de 52 años, uno de los tres lesionados en la explosión de un artefacto en un expendio de cerveza sobre la avenida Múnich. Las heridas en pierna y abdomen provocaron su deceso durante la madrugada del martes.

Temas Relacionados

SinaloaCuliacánNavolatoEnfrentamientoNarco en Méxicomexico-noticias

Más Noticias

Mariel Sánchez Martínez hace historia en la Aviación Naval mexicana, es la primera instructora de vuelo

Por primera vez en 82 años, una oficial de la Armada logra el reconocimiento como instructora de vuelo

Mariel Sánchez Martínez hace historia

Qué pasa hoy 29 de octubre en CDMX: movilizaciones, rodadas ciclistas y festivales de Día de Muertos

A pesar de la suspensión del Mega Bloqueo de transportistas, se realizó una marcha en Coyoacán por remplaquetamiento de unidades

Qué pasa hoy 29 de

Cómo los desarrollos urbanos pueden reducir la huella ecológica en México

Greenpeace y Grupo Safe colaboran para impulsar ciudades más limpias, combinando tecnología, movilidad sostenible e infraestructura verde

Cómo los desarrollos urbanos pueden

“Un ejemplo de esperanza”: así avanza la recuperación de la Jazlyn, bebé sobreviviente a explosión de pipa de gas en Iztapalapa

A mes y medio de su traslado a Galveston, Texas, la bebé Jazlyn muestra avances notables en su recuperación, tras sobrevivir a la explosión de una pipa que cobró la vida de su abuela

“Un ejemplo de esperanza”: así

Popocatépetl registró 29 exhalaciones las últimas 24 horas

Al ser un volcán activo y uno de los de mayor riesgo en todo México, el estado del Popocatépetl es de principal importancia para pobladores de zonas vecinas en Morelos, Puebla y el Estado de México

Popocatépetl registró 29 exhalaciones las
MÁS NOTICIAS

NARCO

Exfuncionario de Omar Fayad enfrenta

Exfuncionario de Omar Fayad enfrenta nueva acusación de corrupción; suma cuatro procesos legales en Hidalgo

Fiscalía de la CDMX confirma detención de Simón “N”, exsubsecretario de Planeación Turística de México

FGR asegura tractocamión con más de 13 toneladas de sustancias y precursores químicos en Durango | Video

Quiénes son Los Originales de San Juan, grupo que podría ir a prisión por cantar corridos en la Feria de Apatzingán 2025

Mientras Apatzingán vive ola de extorsiones, alcaldesa Fanny Arreola pide narcocorrido a Los Originales de San Juan

ENTRETENIMIENTO

Quién es Mayito, el hijastro

Quién es Mayito, el hijastro de Inés Gómez Mont, y cuál es su vínculo con Víctor Manuel Álvarez Puga

“No he logrado sanar”: Bertha, hermana de Octavio Ocaña, recuerda al actor de ‘Vecinos’ en su aniversario luctuoso

Tras la detención de Víctor Álvarez Puga y localización de Inés Gómez Mont: ¿Dónde estarían sus hijos?

La Granja VIP en vivo hoy 29 de octubre: los granjeros temen castigo por la irresponsabilidad de los peones

ICE encuentra a Inés Gómez Mont con Víctor Álvarez Puga durante su detención: Luis Chaparro revela el futuro de la exconductora

DEPORTES

Agenda NFL: todos los partidos

Agenda NFL: todos los partidos de futbol americano de la Semana 9

Serie Mundial 2025: esto gana Alejandro Kirk, beisbolista mexicano de los Toronto Blue Jays

Checo Pérez lanza dardo contra Red Bull y sus ‘preferencias’ por Verstappen: “Ni Hamilton o Leclerc sobrevivirían como compañeros”

Santiago Fernández propone un encuentro inesperado con Christian Martinoli: “Espero que te animes”

Esto reveló la FMF sobre la reapertura del Estadio Azteca antes del gran partido ante Portugal