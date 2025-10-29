Continúa paro de agricultores hoy 29 de octubre: conoce las carreteras y vialidades bloqueadas en el país

La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes ( SICT ) informó que productores agrícolas mantienen el cierre de algunas carreteras.

Se reporta que en la c arretera Guadalajara -Tepic , se llevan a cabo cierres y aperturas intermitentes, por lapsos de media hora cada uno, sólo se permite el paso a vehículos particulares y a unidades de emergencia. A las unidades de carga no les permiten pasar.

En la c arretera Guadalajara -Tepic, productores levantaron el bloqueo que habían instalado en el entronque a Nextipac , km 17+800, solo queda un bloqueo activo en este tramo, en la zona del Technology Park .

Productores agrícolas mantienen cerrado el paso en la línea férrea Irapuato -Guadalajara , por lo que se suspendió el servicio ferroviario en esta ruta.

Cerrada la autopista Maravatío-Zinapecuaro , donde se meten en sentido contrario.

