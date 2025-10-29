Continúa paro de agricultores hoy 29 de octubre: conoce las carreteras y vialidades bloqueadas en el país

Cerrada la autopista Maravatío-Zinapecuaro, donde se meten en sentido contrario.
Autopista Morelia -Guadalajara:
Productores agrícolas mantienen cerrado el paso en la línea férrea Irapuato -Guadalajara, por lo que se suspendió el servicio ferroviario en esta ruta.
En la carretera Guadalajara -Tepic, productores levantaron el bloqueo que habían instalado en el entronque a Nextipac, km 17+800, solo queda un bloqueo activo en este tramo, en la zona del Technology Park.
Se reporta que en la carretera Guadalajara -Tepic, se llevan a cabo cierres y aperturas intermitentes, por lapsos de media hora cada uno, sólo se permite el paso a vehículos particulares y a unidades de emergencia. A las unidades de carga no les permiten pasar.
La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) informó que productores agrícolas mantienen el cierre de algunas carreteras.