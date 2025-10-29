México

Continúa paro de agricultores hoy 29 de octubre: conoce las carreteras y vialidades bloqueadas en el país

Sigue en vivo todo lo referente a las manifestaciones de los productores mexicanos

Por Jorge Contreras

Guardar
17:01 hsHoy

Cerrada la autopista Maravatío-Zinapecuaro, donde se meten en sentido contrario.

Sigue cerrada la autopista Maravatío-Zinapecuaro por agricultores.(Kintillas KR Confiables/FB)

16:46 hsHoy

Autopista Morelia -Guadalajara:

  1. Entronque Acatlán (km 118+900), donde confluyen la Autopista Guadalajara -Colima
  2. Carretera libre a Colima por Acatlán
  3. Carretera Guadalajara -Barra de Navidad y Carretera Jiquilpan - Colima.
  4. Entroncamiento del Macrolibramiento de Guadalajara (km 121+500)
16:37 hsHoy

Productores agrícolas mantienen cerrado el paso en la línea férrea Irapuato -Guadalajara, por lo que se suspendió el servicio ferroviario en esta ruta.

16:20 hsHoy

En la carretera Guadalajara -Tepic, productores levantaron el bloqueo que habían instalado en el entronque a Nextipac, km 17+800, solo queda un bloqueo activo en este tramo, en la zona del Technology Park.

La SICT señala que en
La SICT señala que en la carretera Guadalajara -Tepic los productores levantaron el bloqueo que habían instalado en el entronque a Nextipac (SICT)
16:06 hsHoy

Se reporta que en la carretera Guadalajara -Tepic, se llevan a cabo cierres y aperturas intermitentes, por lapsos de media hora cada uno, sólo se permite el paso a vehículos particulares y a unidades de emergencia. A las unidades de carga no les permiten pasar.

15:57 hsHoy

La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) informó que productores agrícolas mantienen el cierre de algunas carreteras.

Manifestación agricultores 29 de octubre
Manifestación agricultores 29 de octubre (SICT)

Temas Relacionados

ManifestaciónBloqueosagricultoresProductores AgricolasSICTmexico-noticias

Últimas noticias

El eficaz aceite esencial para evitar que se caigan tus pestañas y lograr unas cejas pobladas o bien pigmentadas

Dermatólogos y cosmetólogos suelen recomendar el uso de productos de origen animal para quienes buscan proteger y mejorar su aspecto

El eficaz aceite esencial para

Manifestantes piperos bloquean de forma intermitente la Caseta de Tepotzotlán rumbo a la CDMX y Querétaro l Video

Transportistas y comerciantes se preparan para marcha hacia Palacio Nacional

Manifestantes piperos bloquean de forma

¿Cuál es la enfermedad conocida como el ‘asesino silencioso’ por no presentar síntomas?

La detección temprana es clave para evitar complicaciones graves

¿Cuál es la enfermedad conocida

Pensión Mujeres Bienestar: confirman fecha del primer depósito de 3 mil pesos para beneficiarias de 60 a 64 años

La Secretaría de Bienestar confirmó que su primer depósito se realizará en la tarjeta del Bienestar y se notificará mediante mensaje SMS

Pensión Mujeres Bienestar: confirman fecha

Sheinbaum confía en que se resolverá suspensión de vuelos entre EEUU y AIFA tras nuevo aplazamiento de aranceles

La presidenta fue cuestionada sobre el aplazamiento de la prórroga en su conferencia mañanera

Sheinbaum confía en que se

ÚLTIMAS NOTICIAS

Furor por la moneda conmemorativa

Furor por la moneda conmemorativa de la Copa Mundial de Fútbol 2026: el BCRA segura que están casi agotadas

El Pentágono critica a ‘Una casa de dinamita’ por su visión de la política de defensa de Estados Unidos

“Trenes cremallera”, la invención que conquistó las montañas y llevó el turismo a las alturas

Hombre en Estambul pagará “pensión alimenticia” para sus gatos tras acuerdo de divorcio

De cuánto será la Asignación Universal por Hijo en noviembre 2025

INFOBAE AMÉRICA

Luis Arce no asistirá a

Luis Arce no asistirá a la COP30 en Brasil porque priorizará la transición de Gobierno en Bolivia

El Pentágono critica a ‘Una casa de dinamita’ por su visión de la política de defensa de Estados Unidos

María Corina Machado le aseguró a Rodrigo Paz que comienza “una nueva era” para Venezuela y Bolivia

Ryan Reynolds reveló que tuvo que pagar 5.000 dólares por usar un accesorio de la película “Aviones, Trenes y Automóviles” en Deadpool

El gobierno de Brasil dijo que Lula está “horrorizado” por la jornada de violencia que dejó 132 muertos en Río de Janeiro

DEPORTES

Racing buscará un histórico pase

Racing buscará un histórico pase a la final de la Copa Libertadores ante Flamengo en el Cilindro: hora, formaciones y cómo verlo en vivo

“Flavio Briatore finalmente ha tomado su decisión”: los detalles sobre el futuro de Franco Colapinto que prepara Alpine

El video viral del mensaje motivador que se dio Cristiano Ronaldo antes de patear un tiro libre en el partido que marcó la eliminación de Al Nassr

El secreto que reveló Checo Pérez sobre la dificultad de manejar un Red Bull de F1 para los compañeros de Verstappen

Challenger de Lima: Mariano Navone encabeza los ocho argentinos que se clasificaron a octavos de final