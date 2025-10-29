Cómo se forma la amistad de Inés Gómez Mont y Galilea Montijo y por qué abstenerse de dar declaraciones

Inés Gómez Mont y Galilea Montijo formaron su estrecha e inquebrantable amistad en el 2008 Foto: Ig/@inesgomezmont

Después de la detención en Miami del empresario Víctor Manuel Álvarez Puga, el nombre de su esposa, Inés Gómez Mont, se ha apoderado de las redes sociales, producto de las especulaciones en torno a su paradero.

Tomando en cuenta la estrecha relación que entablan ambas personalidades, el paso inmediato por parte de usuarios ha sido señalar y cuestionar a Galilea Montijo en cuanto a la situación de su amiga. Lo anterior ha dado como resultado declaraciones reacias por parte de la conductora de Hoy: “No tengo nada que hablar del tema y como soy buena amiga, por eso me callo”, sentenció Montijo, priorizando la discreción y lealtad hacia su compañera.

Foto: Ig/@inesgomezmont

En este sentido también ha surgido la reflexión en cuanto a de dónde proviene la formación de esta relación de amistad tan larga, ya que es un elemento que puede ayudar a esclarecer el sentido de la respuesta de Montijo.

La historia de amistad entre Inés Gómez Mont y Galilea Montijo

A diferencia de lo que se podría pensar, esta historia inicia de manera amarga. Todo comenzó en 2008, cuando Galilea se expresó de manera despectiva hacia el conductor Pedro Sola, quien desde ese entonces se ha encontrado como conductor del programa de variedades Ventaneando.

A Inés, que en esa época contaba con una sección en el propio programa, no le parecieron particularmente agradables estas declaraciones, por lo cual arremetió en contra de Montijo en defensa de su compañero. El hecho dio lugar a otra serie de declaraciones desafortunadas que calificaban a la exconductora de Pequeños Gigantes como “Doña Table” y aludían a su pasado e interés en hombres de cierto poder adquisitivo y que la de las que Mont se arrepentiría tiempo después.

El proceso de reconciliación entre ambas presentadoras no fue inmediato, pero sí decisivo. Gómez Mont relató que buscó a Montijo para disculparse personalmente, admitiendo su error y solicitando la oportunidad de mirarla a los ojos y expresar su arrepentimiento.

Sin dudarlo un instante, Galilea aceptó la disculpa de la presentadora, interpretándola como una muestra genuina de arrepentimiento e interés. En su momento ella explicó que no guardaba rencor hacia Gómez Mont, comprendiendo que la situación se originó por la defensa de un compañero de trabajo, lo cual respetó y señaló como no más que un malentendido.

La actitud de Montijo frente a la ofensa fue determinante para la reconstrucción del vínculo, ya que a partir de este punto fue que comenzó una estrecha amistad que las ha llevado a ser cómplices en múltiples momentos personales y profesionales de ambas.

Cómo era la relación entre ambas conductoras

Fue después de un primer encuentro suscitado entre ambas con el fin de limar asperezas y conocerse mejor, que la relación comenzó a fortalecerse con los años, al punto de compartir viajes a destinos como Nueva York o Miami, donde han disfrutado juntas de experiencias que reflejan el característico y opulento estilo de vida que ambas celebridades sostienen.

Galilea Montijo es madrina de la hija de Inés Gómez Mont. Crédito: Instagram/@inesgomezmont

Entre otros señalamientos y acusaciones en contra de Gómez Mont, salieron a relucir los costosos obsequios que Galilea recibía de su parte y que no se limitaba a compartir en redes. Entre los artículos que llegó a presumir, destacan los bolsos exclusivos de diseñador con los que Inés extendía su afición por las compras elevadas.