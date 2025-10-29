México

Cómo los desarrollos urbanos pueden reducir la huella ecológica en México

Greenpeace y Grupo Safe colaboran para impulsar ciudades más limpias, combinando tecnología, movilidad sostenible e infraestructura verde

Por Lorna Huitrón

Guardar
Greenpeace y Grupo Safe colaboran
Greenpeace y Grupo Safe colaboran para impulsar ciudades más limpias, combinando tecnología, movilidad sostenible e infraestructura verde

La expansión urbana en México plantea uno de los mayores retos ambientales del siglo XXI: cómo mantener el crecimiento económico y poblacional sin agotar los recursos naturales ni aumentar la contaminación.

En respuesta, arquitectos, urbanistas y empresas del sector inmobiliario impulsan un cambio de paradigma hacia desarrollos urbanos sostenibles, capaces de reducir la huella ecológica mediante la integración de tecnología, eficiencia energética y respeto por el entorno natural.

Uno de los modelos más representativos de esta transformación es el concepto de Smart Green Cities, aplicado en proyectos como Capitals Eco Valle, un desarrollo que combina innovación, planeación ecológica y bienestar social. Este tipo de iniciativas promueven la creación de comunidades urbanas más limpias, resilientes y conscientes del impacto ambiental que generan.

Estrategias para un urbanismo sostenible

Los desarrollos urbanos orientados a la sostenibilidad se basan en cinco pilares fundamentales que buscan reducir las emisiones y el consumo excesivo de recursos:

La expansión urbana en México
La expansión urbana en México enfrenta el desafío de crecer sin comprometer el medio ambiente. Nuevos desarrollos sostenibles integran tecnología, eficiencia energética y planeación ecológica para reducir la huella ambiental y proteger los recursos naturales
  1. Energía limpia y eficiencia energética: el uso de paneles solares, sistemas de iluminación inteligente y arquitectura bioclimática permite disminuir la dependencia de fuentes fósiles.
  2. Gestión hídrica responsable: la captación de agua de lluvia y el tratamiento de aguas grises optimizan el uso del recurso hídrico.
  3. Movilidad sostenible: promover el transporte público, los vehículos eléctricos y las ciclovías reduce el tráfico y la contaminación del aire.
  4. Infraestructura verde: parques, jardines verticales y corredores ecológicos contribuyen a la absorción de CO₂ y al equilibrio del ecosistema urbano.
  5. Manejo integral de residuos: la separación, reciclaje y aprovechamiento de desechos minimiza la cantidad de basura enviada a rellenos sanitarios.

Estas medidas no solo favorecen al medio ambiente, sino que también mejoran la calidad de vida de los habitantes, al ofrecer espacios más saludables, eficientes y confortables.

Greenpeace y la importancia de las alianzas ambientales

La colaboración entre el sector privado y las organizaciones ambientalistas ha sido clave para avanzar en materia de sostenibilidad. En México, Greenpeace ha establecido vínculos con iniciativas empresariales como las de Grupo Safe, encabezado por Daniel Suero, para fortalecer campañas de conservación, educación ambiental y políticas públicas ecológicas.

Esta alianza demuestra que la cooperación entre la iniciativa privada y el activismo ambiental puede generar resultados concretos en la reducción de la huella ecológica y en la creación de ciudades más sostenibles.

La expansión urbana en México
La expansión urbana en México enfrenta el desafío de crecer sin comprometer el medio ambiente. Nuevos desarrollos sostenibles integran tecnología, eficiencia energética y planeación ecológica para reducir la huella ambiental y proteger los recursos naturales

Un modelo replicable para el futuro urbano

Experiencias como la de Capitals Eco Valle muestran que es posible construir ciudades modernas sin comprometer los recursos del mañana. Apostar por la eficiencia energética, la movilidad verde y la infraestructura ecológica no solo es viable, sino necesario para enfrentar los efectos del cambio climático.

México se encuentra ante una oportunidad decisiva: convertir el desarrollo urbano en un motor de sostenibilidad. Integrar tecnología, planeación ambiental y participación social permitirá construir espacios más limpios, habitables y responsables con el planeta.

Temas Relacionados

desarrollos urbanoshuella ecológicaCDMXGreenpeaceGrupo Safemexico-noticias

Más Noticias

Mariel Sánchez Martínez hace historia en la Aviación Naval mexicana, es la primera instructora de vuelo

Por primera vez en 82 años, una oficial de la Armada logra el reconocimiento como instructora de vuelo

Mariel Sánchez Martínez hace historia

Qué pasa hoy 29 de octubre en CDMX: movilizaciones, rodadas ciclistas y festivales de Día de Muertos

A pesar de la suspensión del Mega Bloqueo de transportistas, se realizó una marcha en Coyoacán por remplaquetamiento de unidades

Qué pasa hoy 29 de

Enfrentamiento afuera de depósito cervecero de Sinaloa deja un muerto y un herido

Presuntamente, un grupo armado a bordo de una camioneta disparó contra civiles que respondieron el fuego; la agresión duró alrededor de 20 minutos

Enfrentamiento afuera de depósito cervecero

“Un ejemplo de esperanza”: así avanza la recuperación de la Jazlyn, bebé sobreviviente a explosión de pipa de gas en Iztapalapa

A mes y medio de su traslado a Galveston, Texas, la bebé Jazlyn muestra avances notables en su recuperación, tras sobrevivir a la explosión de una pipa que cobró la vida de su abuela

“Un ejemplo de esperanza”: así

Popocatépetl registró 29 exhalaciones las últimas 24 horas

Al ser un volcán activo y uno de los de mayor riesgo en todo México, el estado del Popocatépetl es de principal importancia para pobladores de zonas vecinas en Morelos, Puebla y el Estado de México

Popocatépetl registró 29 exhalaciones las
MÁS NOTICIAS

NARCO

Enfrentamiento afuera de depósito cervecero

Enfrentamiento afuera de depósito cervecero de Sinaloa deja un muerto y un herido

Exfuncionario de Omar Fayad enfrenta nueva acusación de corrupción; suma cuatro procesos legales en Hidalgo

Fiscalía de la CDMX confirma detención de Simón “N”, exsubsecretario de Planeación Turística de México

FGR asegura tractocamión con más de 13 toneladas de sustancias y precursores químicos en Durango | Video

Quiénes son Los Originales de San Juan, grupo que podría ir a prisión por cantar corridos en la Feria de Apatzingán 2025

ENTRETENIMIENTO

Quién es Mayito, el hijastro

Quién es Mayito, el hijastro de Inés Gómez Mont, y cuál es su vínculo con Víctor Manuel Álvarez Puga

“No he logrado sanar”: Bertha, hermana de Octavio Ocaña, recuerda al actor de ‘Vecinos’ en su aniversario luctuoso

Tras la detención de Víctor Álvarez Puga y localización de Inés Gómez Mont: ¿Dónde estarían sus hijos?

La Granja VIP en vivo hoy 29 de octubre: los granjeros temen castigo por la irresponsabilidad de los peones

ICE encuentra a Inés Gómez Mont con Víctor Álvarez Puga durante su detención: Luis Chaparro revela el futuro de la exconductora

DEPORTES

Agenda NFL: todos los partidos

Agenda NFL: todos los partidos de futbol americano de la Semana 9

Serie Mundial 2025: esto gana Alejandro Kirk, beisbolista mexicano de los Toronto Blue Jays

Checo Pérez lanza dardo contra Red Bull y sus ‘preferencias’ por Verstappen: “Ni Hamilton o Leclerc sobrevivirían como compañeros”

Santiago Fernández propone un encuentro inesperado con Christian Martinoli: “Espero que te animes”

Esto reveló la FMF sobre la reapertura del Estadio Azteca antes del gran partido ante Portugal