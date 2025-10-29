México

Camión se cae desde el segundo piso del Circuito Exterior Mexiquense en Cuautitlán Izcalli, chofer sobrevive

Las autoridades reportaron que el camión perdió el control tras salir de una curva, lo que provocó que la unidad se volcara

Por Andrea Rodríguez Eleuterio


(X @lopezdoriga)
(X @lopezdoriga)

Un camión de carga provocó un accidente al caer desde el segundo piso del Circuito Exterior Mexiquense en Cuautitlán Izcalli este miércoles. La unidad, que transportaba carne de pollo congelada, se precipitó desde aproximadamente 20 metros de altura, accidente que generó una intensa movilización de cuerpos de emergencia y afectó la circulación en la zona.

El siniestro se registró en el puente de incorporación que conecta el Circuito Exterior Mexiquense con la Autopista México-Querétaro, en los carriles laterales con dirección a Tepotzotlán, Estado de México. Las autoridades reportaron que el camión perdió el control tras salir de una curva, lo que provocó que la unidad se volcara y terminara cayendo hacia un canal de aguas negras paralelo a la vía principal.

A pesar del estado en que quedó el vehículo, el conductor sobrevivió al accidente. Paramédicos de la Cruz Roja atendieron al operador, quien presentó contusiones y fue trasladado al ministerio público en calidad de detenido. El siniestro dejó la cabina y la caja del tráiler completamente destruidas, mientras que la carga quedó dispersa tanto sobre el pavimento como dentro del canal.

Las labores de rescate y aseguramiento de la zona requirieron la intervención de bomberos y elementos de Protección Civil de Cuautitlán Izcalli. Estos equipos ejecutaron maniobras para retirar los restos del vehículo y monitorearon la aparición de vecinos que se acercaron al sitio tras la caída, intentando obtener parte de la carne esparcida, pese al contacto de los alimentos con aguas residuales. Las autoridades restringieron la presencia de personas para evitar riesgos sanitarios, medida que permitió controlar la situación.

El tráfico en los carriles laterales y centrales de la autopista México-Querétaro resultó severamente afectado, debido a la presencia de la cabina de la unidad accidentada entre el camellón y dos carriles, y la caja de la carga en el fondo del canal. El incidente ocasionó congestión vehicular persistente mientras se desarrollaban los trabajos para liberar la zona y retirar la unidad.

Las labores de limpieza y remoción del tráiler continúan bajo supervisión de los equipos de emergencia, y la incorporación del Circuito Exterior Mexiquense permanece parcialmente restringida.

El suceso se dio poco después de las 11 de la mañana y no involucró a otros vehículos. Actualmente solo un carril permanece abierto, mientras continúan las labores para retirar los restos del vehículo.

La caja del camión se desprendió y cayó desde una altura superior a 15 metros. Las maniobras de retiro siguen en curso y la circulación queda restringida a los carriles centrales de la autopista, lo que provoca congestión vehicular.

Temas Relacionados

EdoméxCuautitlán IzcalliTepotzotlánCruz RojaQuerétaroProtección Civilmexico-noticias

