Aldo de Nigris encara a Sergio Mayer tras salir de La Casa de los Famosos 3: “No es la forma”

Un adelanto del esperado episodio muestra al regiomontano incómodo ante una pregunta del creador de “Solo para mujeres”

Aldo de Nigris acudió al
Aldo de Nigris acudió al podcast de Sergio Mayer tras salir de La Casa de los Famosos México. Créditos: Televisa

A pocas semanas de coronarse como el ganador de la tercera temporada de La Casa de los Famosos México, Aldo de Nigris acudió al podcast de Sergio Mayer, quien fue parte de la primera edición del reality show.

Hace unas horas, se dio a conocer un adelanto del capítulo, el cual causó intriga entre los internautas, pues el regiomontano se muestra molesto ante un aparente cuestionamiento del creador de Solo para Mujeres.

Aldo de Nigris y Sergio Mayer Mori tienen un acalorado intercambio de palabras. Crédito: Instagram: @sergiomayerb

¿Aldo de Nigris y Sergio Mayer discutieron en vivo?

El breve clip del episodio del podcast “Políticamente Imprudente” ha generado una ola de comentarios en redes sociales, luego de que se difundiera un fragmento en el que el influencer y Sergio Mayer protagonizan un intercambio tenso durante la grabación.

Por lo que se puede observar, el sobrino de Poncho de Nigris reacciona inesperadamente ante una pregunta formulada por Mayer, quien comenta: “Si aceptaste venir a mi programa, sabías que te lo iba a preguntar. ¿Por qué te molestas? Entonces, ¿cómo quieres que te lo pregunte? Si no lo quieres responder, no lo respondas”.

Por su parte, el exfutbolista responde visiblemente incómodo: “Sí, pero es que también no es la forma. Todo tiene sus formas”.

Aldo de Nigris se mostró
Aldo de Nigris se mostró incómodo en el podcast de Sergio Mayer. (Captura de pantalla TikTok)

Generando un ambiente de intriga en la audiencia, se anuncia que el episodio completo se estrenará el miércoles 29 de octubre a las 18:00 horas. Mientras tanto, el breve intercambio de palabras ya ha generado curiosidad entre los seguidores de ambas figuras, quienes buscan entender el origen del desacuerdo.

Qué opina el hijo de Sergio Mayer sobre Aldo de Nigris

Antes del auge de La Granja VIP y la buena aceptación que ha recibido Sergio Mayer Mori, el joven abordó el éxito de Aldo de Nigris en La Casa de los Famosos México durante sus primeros días en el reality show.

En una conversación con Manola Diez, reflexionó sobre las cualidades necesarias para triunfar en los reality shows, pero la charla giró en torno a la reciente victoria del regiomontano, quien se llevó el premio de 4 millones de pesos.

Aldo de Nigris es un
Aldo de Nigris es un ejemplo para Sergio Mayer Mori (captura de pantalla)

“Como el muchacho que ganó el otro concurso, la neta el muchacho transparente, noble, y ganó”, dijo Díez, a lo que Mayer Mori agregó: “Nunca le metió el pie a nadie, al revés, echaba la mano. Es un ejemplo de cómo esto te puede llevar más lejos en los realities, más que decir ‘me la pelan y yo por mí, yo primero’”.

