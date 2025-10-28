WWE Saturday Night’s Main Event XLI: cuándo y a qué hora ver la lucha de Penta Zero Miedo desde México

El luchador mexicano buscará cumplir su sueño de convertirse en campeón Intercontinental en una triple amenaza donde también estará involucrado Rusev, en el penúltimo Saturday Night’s Main Event del año.

El universo de la WWE se prepara para una de sus noches más importantes del calendario, ya que este sábado se llevará a cabo el penúltimo Saturday Night’s Main Event (SNME) de 2025, una función cargada de adrenalina donde cuatro campeonatos estarán en disputa, incluido el Campeonato Intercontinental de WWE, que volverá a tener en el centro de atención al mexicano Penta Zero Miedo.

El representante de Ecatepec ha dejado claro que continúa su camino hacia la gloria dentro de la empresa, y ahora recibirá una nueva oportunidad titular frente al actual campeón Dominik Mysterio. La decisión de programar este combate surgió luego de que Penta viera frustrada su posibilidad en una lucha reciente ante Rusev, debido a la intervención de El Grande Americano y sus aliados, lo que derivó en una descalificación que impidió una definición limpia. Debido a lo ocurrido, la directiva de WWE determinó que Rusev también será parte del enfrentamiento, diseñando una triple amenaza donde cualquiera de los tres puede salir con el campeonato.

Otro de los duelos estelares tendrá como protagonistas a Cody Rhodes y Drew McIntyre, quienes disputarán el Campeonato Indiscutido de WWE tras una rivalidad que ha crecido en intensidad durante las últimas semanas. En el episodio más reciente de SmackDown, Rhodes intervino para defender a Jimmy Uso del feroz ataque del escocés, lo que solo avivó las hostilidades y convirtió su lucha en una cita inevitable dentro del SNME.

La cartelera también incluirá el combate por el Campeonato Mundial Pesado de WWE, actualmente vacante después de la lesión que mantiene fuera de acción a Seth Rollins. La disputa por el título recaerá en CM Punk y Jey Uso, quien obtuvo la oportunidad tras imponerse en una batalla real que sacudió por completo el panorama de la marca. La tensión entre ambos se hizo evidente en su más reciente confrontación en Raw, dejando una fuerte expectativa en los aficionados.

El duelo femenino por el Campeonato de WWE presentará a Tiffany Stratton enfrentando a Jade Cargill, dos de las luchadoras con mayor crecimiento en los últimos meses dentro de la compañía. La contienda promete una guerra de estilos entre la agilidad y juventud de Stratton y la fuerza dominante de Cargill.

Aunque la cartelera ya presume cuatro títulos en juego, todavía queda un episodio de SmackDown pendiente antes del evento, por lo que no se descarta la inclusión de una lucha adicional que podría elevar aún más el impacto del espectáculo.

Saturday Night’s Main Event 2025 está programado a transmitirse en punto de las 17:00 horas este sábado 1 de noviembre a través del canal de YouTube de WWE en Español.