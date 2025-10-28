Pronóstico del tiempo en México: temperaturas y condiciones climáticas por regiones este 28 de octubre

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) comparte el pronóstico de todo el país. (Archivo)

Aunque se trate de un mismo país, la temperatura y el ambiente puede variar considerablemente en México. Especialistas de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) indican que existen por lo menos siete climas predominantes en el territorio.

Cálido subhúmedo, seco y semiseco, muy seco o seco desértico; con menor superficie los climas: cálido húmedo, templado subhúmedo, templado húmedo y frío con la mínima superficie, son los tipos de climas que dominan en el territorio nacional.

Dependiendo de la estación del año puede haber lluvias, chubascos, días soleados o incluso más de un tipo en un mismo día, por lo que a continuación se encuentra el pronóstico de este 28 de octubre.

Pronóstico del tiempo para este 28 de octubre

Canales de baja presión sobre el interior del territorio mexicano y la península de Yucatán, en combinación con el ingreso de humedad del océano Pacífico, golfo de México y mar Caribe, originarán lluvias y chubascos dispersos en estados del occidente, centro, noreste, oriente, sur y sureste del país, incluyendo la mencionada península, con lluvias puntuales fuertes en zonas de Chiapas, Tabasco, Campeche y Quintana Roo.

Por otra parte, una línea seca se establecerá sobre Coahuila, originando rachas de viento de 35 a 50 km/h con posibles tolvaneras en Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.

A su vez, una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera sobre el occidente de la República Mexicana, mantendrá baja probabilidad de lluvia en el noroeste y norte del territorio nacional, además de un incremento de las temperaturas vespertinas sobre entidades de la Mesa del Norte y la Mesa Central.

Finalmente, el nuevo frente frío núm. 11 se aproximará durante la tarde y noche al noroeste México. Los sistemas meteorológicos mencionados ocasionarán los siguientes efectos:

Imagen de archivo de una vista general de las altas olas propiciadas por fuertes vientos en el puerto de Mazatlán. (EFE/STR)

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Chiapas (noreste), Tabasco (este), Campeche (suroeste) y Quintana Roo (este). Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Veracruz (región Olmeca) y Yucatán. Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí (región Altiplano), Veracruz (regiones Nautla, Capital, Sotavento, Las Montañas, Papaloapan y Los Tuxtlas), Puebla (regiones Sierra Nororiental, Valle Serdán y Tehuacán-Sierra Negra) y Estado de México. Viento de componente norte de 15 a 30 km/h con rachas de 45 a 60 km/h: Oaxaca, Chiapas y el golfo de Tehuantepec. Viento de 10 a 20 km/h con rachas de 35 a 50 km/h: Baja California, Baja California Sur, Sonora (noreste), Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Oleaje de 2.0 a 3.0 metros de altura: costa occidental de la península de Baja California. Oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura: golfo de Tehuantepec y costa de Quintana Roo. Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Michoacán, Guerrero, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Nayarit, Jalisco, Colima, Oaxaca, Chiapas, Chihuahua, Durango, San Luis Potosí (este), Puebla (norte y suroeste), Veracruz y Tabasco. Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C durante la madrugada del martes: zonas serranas de Baja California, Chihuahua, Durango, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca.

Debido a que las condiciones climáticas pueden cambiar, las autoridades recomiendan a la población mantenerse informada y al pendiente de cualquier situación que pudiera ocurrir en el transcurso del día.

Protección Civil local se encargará de reportar en caso de que pudiera registrarse un evento que ponga en peligro a la ciudadanía.