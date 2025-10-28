Novios se viralizan por poner un capítulo de Malcom en su comida de boda

VisualesIA (Imagen Ilustrativa Infobae)

Mientras la mayoría de parejas elige algún conjunto de cuerdas, un espectáculo o música clásica para amenizar el momento de la comida en su boda, dos recién casados le pusieron un capítulo de Malcom el de enmedio a sus invitados.

La peculiar boda se celebró en algún jardín de Cuernavaca, Morelos y los invitados se encargaron de hacer viral el gesto. De acuerdo con los videos, los novios dijeron que usualmente veían videos a la hora de la comida en casa, así que quisieron replicar un momento de su rutina en el día de su boda.

“Fui a una boda y la novia dijo ‘Nosotros en casa siempre comemos viendo series. Y hoy para comer, vamos a ver una serie porque los consideramos familia’”, se pudo leer en la descripción del video de una de las invitadas.

En el clip se pudo ver la característica intro del programa siendo reproducido en tres televisiones juntas bajo la palapa. Otros invitados también subieron videos.

La pareja quiso hacer sentir a todos los invitados como parte de su familia. (Crédito: @nandox16x/@ @haarikenn)

Estos fueron algunos de los comentarios que se pudieron leer, la mayoría fueron impresiones positivas por el original gesto, además de que algunos dieron otras ideas para sus propias celebraciones:

“Cuando me case pondré la rosa de Guadalupe de fondo“, ”Ya se están casando los iPad kids”, “Que se sienta el ambiente familiar“, ”Yo pondría el capítulo del simulacro de The Office”, “Me encanta cuando hacen algo diferente en sus bodas y no las típicas aburridas y tradicionales que ya hasta causan cringe”, “Ese matrimonio va a durar siglos”, “Cuando me case pondré 100 mexicanos dijieron” y “Vuélvanse a casar y me invitan, porfa”.

De acuerdo con la descripción de algunas publicaciones, el capítulo que se reprodujo en esa boda fue El Cumpleaños de Lois, donde la familia se pelea con unos payasos, específicamente el episodio tres de la temporada dos.

Revival Malcom el de Enmedio

La expectativa por el regreso de Malcolm el de en medio se intensificó tras la publicación de una imagen que reunió a Frankie Muniz, Justin Berfield y Christopher Masterson en el set de grabación, una instantánea que rápidamente se viralizó y reavivó el entusiasmo de los seguidores de la serie. La fotografía, compartida por Muniz en sus redes sociales, muestra a los tres actores sonrientes y relajados, lo que sugiere el ambiente de camaradería que caracterizó al elenco original.

Malcom in the middle capitulo 2x17 Foto: Instagram/@malcolmvfofficiel

El anuncio oficial del revival, titulado Malcolm in the Middle: Life’s Still Unfair (La vida sigue siendo injusta), confirma que se tratará de una miniserie de cuatro episodios producida por Disney+. La noticia del regreso de la serie ya había circulado meses atrás, pero hasta la aparición de esta imagen no se había visto a los “hermanos” juntos en el set, lo que generó una oleada de comentarios nostálgicos y entusiastas en redes sociales. La publicación de Muniz superó los 118.000 “me gusta”, y entre los mensajes de los fans se destacaron expresiones como “Es como ver a los dioses regresar al Olimpo” y “¡No puedo esperar para esto!”.

En el pie de foto, Frankie Muniz expresó su emoción por el proyecto: “Me dijeron que no publicara esto todavía, pero luego escuché esta canción. Estoy demasiado emocionado por que todos vean los nuevos episodios y extraño a mis hermanos”