México

Novios se viralizan por poner un capítulo de Malcom en su comida de boda

Muchas personas aseguraron que replicarán la idea para cuando llegue el momento de su casamiento

Por Mariana L. Martínez

Guardar
VisualesIA (Imagen Ilustrativa Infobae)
VisualesIA (Imagen Ilustrativa Infobae)

Mientras la mayoría de parejas elige algún conjunto de cuerdas, un espectáculo o música clásica para amenizar el momento de la comida en su boda, dos recién casados le pusieron un capítulo de Malcom el de enmedio a sus invitados.

La peculiar boda se celebró en algún jardín de Cuernavaca, Morelos y los invitados se encargaron de hacer viral el gesto. De acuerdo con los videos, los novios dijeron que usualmente veían videos a la hora de la comida en casa, así que quisieron replicar un momento de su rutina en el día de su boda.

“Fui a una boda y la novia dijo ‘Nosotros en casa siempre comemos viendo series. Y hoy para comer, vamos a ver una serie porque los consideramos familia’”, se pudo leer en la descripción del video de una de las invitadas.

En el clip se pudo ver la característica intro del programa siendo reproducido en tres televisiones juntas bajo la palapa. Otros invitados también subieron videos.

La pareja quiso hacer sentir a todos los invitados como parte de su familia. (Crédito: @nandox16x/@ @haarikenn)

Estos fueron algunos de los comentarios que se pudieron leer, la mayoría fueron impresiones positivas por el original gesto, además de que algunos dieron otras ideas para sus propias celebraciones:

“Cuando me case pondré la rosa de Guadalupe de fondo“, ”Ya se están casando los iPad kids”, “Que se sienta el ambiente familiar“, ”Yo pondría el capítulo del simulacro de The Office”, “Me encanta cuando hacen algo diferente en sus bodas y no las típicas aburridas y tradicionales que ya hasta causan cringe”, “Ese matrimonio va a durar siglos”, “Cuando me case pondré 100 mexicanos dijieron” y “Vuélvanse a casar y me invitan, porfa”.

De acuerdo con la descripción de algunas publicaciones, el capítulo que se reprodujo en esa boda fue El Cumpleaños de Lois, donde la familia se pelea con unos payasos, específicamente el episodio tres de la temporada dos.

Revival Malcom el de Enmedio

La expectativa por el regreso de Malcolm el de en medio se intensificó tras la publicación de una imagen que reunió a Frankie Muniz, Justin Berfield y Christopher Masterson en el set de grabación, una instantánea que rápidamente se viralizó y reavivó el entusiasmo de los seguidores de la serie. La fotografía, compartida por Muniz en sus redes sociales, muestra a los tres actores sonrientes y relajados, lo que sugiere el ambiente de camaradería que caracterizó al elenco original.

Malcom in the middle capitulo
Malcom in the middle capitulo 2x17 Foto: Instagram/@malcolmvfofficiel

El anuncio oficial del revival, titulado Malcolm in the Middle: Life’s Still Unfair (La vida sigue siendo injusta), confirma que se tratará de una miniserie de cuatro episodios producida por Disney+. La noticia del regreso de la serie ya había circulado meses atrás, pero hasta la aparición de esta imagen no se había visto a los “hermanos” juntos en el set, lo que generó una oleada de comentarios nostálgicos y entusiastas en redes sociales. La publicación de Muniz superó los 118.000 “me gusta”, y entre los mensajes de los fans se destacaron expresiones como “Es como ver a los dioses regresar al Olimpo” y “¡No puedo esperar para esto!”.

En el pie de foto, Frankie Muniz expresó su emoción por el proyecto: “Me dijeron que no publicara esto todavía, pero luego escuché esta canción. Estoy demasiado emocionado por que todos vean los nuevos episodios y extraño a mis hermanos”

Temas Relacionados

Malcom el de Enmediomexico-entretenimiento

Más Noticias

Intentan atacar con explosivos la casa de la mamá de El Chapo en Badiraguato

Decenas de familias han abandonado comunidades de la sierra de Badiraguato a raíz de recientes enfrentamientos

Intentan atacar con explosivos la

Megabloqueo y marcha de transportistas 29 de octubre en CDMX: así se alistan conductores

A dos días de la manifestación, los choferes ya dejaron un mensaje de esta protesta para el público en sus respectivas unidades

Megabloqueo y marcha de transportistas

Los números que dieron la fortuna a los nuevos ganadores del Tris

El sorteo de Tris se celebra cinco ocasiones al día, desde las 13:00 horas y hasta las 21:00 horas, de lunes a domingo. Estos son los ganadores de los sorteos de hoy

Los números que dieron la

Caen dos personas por el asesinato de Miguel Bahena, alcalde de Pisaflores, Hidalgo

Uno de los capturados fue vinculado a proceso y la situación jurídica d e otro será resuelta a finales de octubre

Caen dos personas por el

Línea 1 del Metro CDMX: cuáles son los nuevos trenes que darán servicio cuando abran Observatorio

Las autoridades capitalinas están en periodo de pruebas para la reapertura del tramo Juanacatlán - Observatorio

Línea 1 del Metro CDMX:
MÁS NOTICIAS

NARCO

Caen dos personas por el

Caen dos personas por el asesinato de Miguel Bahena, alcalde de Pisaflores, Hidalgo

Caen cuatro hombres en Tabasco con metanfetamina, armas largas y un manta con amenazas

Durante la tercera semana de octubre, la SSC detuvo a 25 personas por presunto narcomenudeo en la alcaldía Cuauhtémoc

Detienen a ocho personas tras ataque contra agentes municipales en Michoacán: cuatro son menores de edad

Vale 460 millones de pesos la metanfetamina hallada en laboratorio clandestino en sierra de Zacatecas

ENTRETENIMIENTO

La Granja VIP: hijo de

La Granja VIP: hijo de Alfredo Adame prefiere pedir votos para Eleazar Gómez que para su papá

¿No sabes que música escuchar? Ranking Apple México las 10 canciones más reproducidas hoy

De ‘La Casa de los Famosos México’ a ‘Mentiras El Musical’: no sólo Mar Contreras, Elaine Haro se une a la exitosa obra

Estas son las series más populares del momento en Netflix México para engancharse hoy mismo

Pepillo Origel cuenta que vio a Yolanda Andrade con serios problemas para hablar en su regreso al foro

DEPORTES

UNAM lamenta la muerte de

UNAM lamenta la muerte de un aficionado de Cruz Azul en el Estadio Olímpico; confirma colaboración con la FGJ

De qué murió Manuel Lapuente: revelan posible causa de su fallecimiento a los 81 años

Filtran tercer jersey de la selección mexicana para el Mundial 2026: así luce el uniforme

Fiscalía CDMX investiga la muerte de un aficionado de Cruz Azul al exterior del Estadio Olímpico en CU

Cruz Azul se deslinda de la seguridad al exterior del Estadio Olímpico Universitario tras la muerte de un aficionado