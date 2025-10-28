México

Los números que dieron la fortuna a los nuevos ganadores del Tris

El sorteo de Tris se celebra cinco ocasiones al día, desde las 13:00 horas y hasta las 21:00 horas, de lunes a domingo. Estos son los ganadores de los sorteos de hoy

Por Rodrigo Gutiérrez González

Tris entrega miles de pesos
Tris entrega miles de pesos en premios y puedes ganar con solo dos aciertos (Infobae/Jovani Pérez)

Los resultados de todos los sorteos de Tris han sido revelados por la Lotería Nacional, generando una oleada de emoción y entusiasmo entre los aficionados que anhelan haberse convertido en los afortunados ganadores.

Protege bien tu boleto, es muy valioso porque es el comprobante oficial para reclamar el premio en caso de que resultes ganador, mantenlo en un sitio seguro y procura que no se pierda.

Recuerda que tienes únicamente 60 días naturales, contados a partir del día siguiente de la realización del concurso correspondiente, para recibir tu dinero. Una vez transcurrido dicho plazo, el derecho al cobro del premio habrá caducado y su destino final será la Tesorería de la Federación para beneficio de la Asistencia Pública.

Todos los premios se entregan en moneda nacional y en los términos establecidos en el reverso del boleto así como el reglamento del sorteo o de que se trate. La Lotería Nacional retendrá el impuesto de acuerdo a lo estipulado en el artículo 163 de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

Combinación ganadora del Tris

Tris Medio Día

Sorteo: 35023

Resultado: 13746

Tris De las Tres

Sorteo: 35024

Resultado: 47145

Tris Extra

Sorteo: 35025

Resultado: 78634

Tris De las Siete

Sorteo: 35026

Resultado: 81014

Tris Clásico

Sorteo: 35027

Resultado: 03131

De lunes a domingo, cinco veces al día, se publican los ganadores del sorteo de Tris dependiendo su modalidad.

Las modalidades son: Tris Mediodía, que lleva a cabo a las 13:00 horas; el Tris de las Tres, que se hace a las 15:00 horas; Tris Extra que se efectúa a las 17:00 horas; el Tris de las Siete que realiza a las 19:00 horas; y el Tris Clásico, que es a las 21:00 horas.

¿Cómo se juega el Tris?

Los ganadores de los sorteos
Los ganadores de los sorteos de Tris (Lotería Nacional)

Las personas pueden jugar Tris pagando desde un peso con la posibilidad de ganar hasta 50 mil pesos y gracias a sus diversas modalidades la oportunidad de ganar más dinero puede ir aumentar hasta los 5 millones de pesos dependiendo de los números jugados y cómo se juegue.

Para elegir la combinación ganadora, las urnas de Tris escogen cinco números de forma aleatoria entre el 0 y el 9 para formar una cifra de cinco dígitos.

Los ganadores surgen de las diferentes modalidades con las que cuenta el Tris. La primera y más común son conocidas como "Directas", que a su vez tiene tres alternativas: Directa de 3, Directa de 4 y Directa de 5.

En la Directa de 3 puedes jugar con tres dígitos del 0 al 9 en el orden que desees, por cada peso que apuestes tienes la posibilidad de ganar 500 pesos, es decir, si apuestas 5 pesos podrías ganar 2 mil 500 pesos.

En la Directa de 4 pasa lo mismo, pero con cuatro números del 0 al 9 y la apuesta sube a 5 mil pesos por cada peso apostado, lo que significa que si le metes 5 pesos te podrías hacer de hasta 25 mil pesos.

Con la misma lógica es la Directa de 5, eliges cinco números y por cada peso apostado puedes hacerte de 100 mil pesos. Si apuestas 10 pesos, el premio podría alcanzar hasta el medio millón de pesos.

Otra de las modalidades son los “Super Candados” que permite que las apuestas de Directa de 4 o de Directa de 3 participen en todas las combinaciones que puedan hacerse con los números elegidos, dependiendo la alternativa tiene un costo extra desde 3 pesos y hasta 24 pesos.

Con la modalidad “Super Par”, el sistema te dará un número extra de cinco dígitos a tu apuesta y abajo de cada uno vendrá un monto, si uno o varios de estos dígitos coinciden con la combinación ganadora, te haces con la cifra que viene debajo de estos.

También puedes ganar con los números finales e iniciales de tu apuesta.

Primero está el “Par Inicial y el Par Final” , en el primero juegas a acertar los dos primeros dígitos de tu apuesta y en el segundo a los dos últimos, en esta modalidad tienes la posibilidad de ganar 50 pesos por cada peso apostado. Luego el “Inicial y Final”, en el que apuestas a acertar el número final o inicial de tu apuesta, respectivamente, por cada peso puedes ganar cinco pesos.

Finalmente y para incrementar las posibilidades de ganar están los “Combos” que están compuestos por varias apuestas de Tris, con los mismos números cinco que elegiste. Si tu número y la combinación ganadora coinciden en cualquiera de las modalidades elegidas, serás el ganador.

Puedes jugar Tris llenando un volante, mismo que contiene tres casillas: A, B y C, marcándolas de izquierda a derecha y apuestas en cualquiera de las modalidades ya sea con lápiz, tinta azul o negra.

Otra forma de jugar es enlistándole al agente de Pronósticos los números con los que quieres jugar, él los ingresará al sistema sin necesidad de usar el volante, únicamente deberá indicar cuántas apuestas comprará, la fecha del sorteo en el que quiere participar y la modalidad.

También puede anotar los números en una hoja y entregarlos al vendedor para que los ingrese de forma manual.

Incluso puedes pedir un Trismático al vendedor, en la cual se dejará todo a la suerte y el sistema escogerá una combinación de números al azar para cada apuesta que quiera hacer. Sólo tendrá que señalar cuántos números desea jugar, cuánto busca invertir y la fecha del sorteo.

