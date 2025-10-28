México

La Granja VIP EN VIVO la tarde de hoy 28 de octubre: sigue a los granjeros

Minuto a minuto del reality show

Por Ignacio Izquierdo

Guardar
21:44 hsHoy

La reducción al del presupuesto ha generado tensiones en la administración de provisiones. Ante el ajuste, La Bea, quien es la capataz en La Granja VIP, manifestó su inquietud por mantener un control estricto sobre los alimentos, solicitando a Fabiola Campomanes que supervise que los granjeros no tomen más comida de la asignada.

En cuanto a la respuesta, Fabiola Campomanes accedió a la petición, aunque advirtió que “cree que todos la odiarán” por cumplir este rol de vigilante. Por su parte, Lola Cortés intentó facilitar la gestión ofreciendo reducir su propio consumo bajo el argumento de que “come poco”; sin embargo, Fabiola Campomanes desestimó la propuesta señalando que “ese no es el chiste”, dejando en claro que la problemática requiere una solución colectiva y no solo sacrificios individuales.

(Captura La Granja VIP)
(Captura La Granja VIP)
21:36 hsHoy

¿El Patrón no llegará a la final de La Granja VIP? Este evento pone en duda su participación

El luchador está compitiendo en el popular reality de TV Azteca

Por Zurisaddai González

(La Granja VIP)
(La Granja VIP)

Los fans de La Granja VIP se encuentran en alerta máxima: rumores y comentarios de producción apuntan a que Alberto “El Patrón” del Río podría no estar presente en la gran final del reality, y la noticia ha encendido las redes sociales.

Leer la nota completa
21:36 hsHoy

Temas Relacionados

La Granja VIPmexico-entretenimiento

Últimas noticias

Chilaquiles con salsa de flor cempasúchil, un platillo que no te puedes perder

Una receta que fusiona tradición y modernidad, resaltando el aroma y color de la flor emblemática del Día de Muertos

Chilaquiles con salsa de flor

La Más Draga 7: ella será la invitada especial para el quinto capítulo de este martes 28 de octubre

El jurado fijo de toda la temporada es: Letal, Yari Mejía y Natalia Sosa

La Más Draga 7: ella

Triple homicidio en Ciudad Juárez: tres jóvenes asesinados frente a una abuelita cerca del CBTIS 114 en Chihuahua

Estos lamentables hechos elevaron las cifras de este delito de manera considerable en menos de 24 horas el pasado 27 de octubre

Triple homicidio en Ciudad Juárez:

Metro CDMX implementa operativo en las Líneas 2 y 3 por festejos a San Judas Tadeo

Personal del STC Metro pidió a los usuarios atender las indicaciones del personal de seguridad

Metro CDMX implementa operativo en

La calidad del aire en la CDMX y Edomex este 28 de octubre

Un pésimo estado del aire y alta presencia de rayos Ultra Violeta puede causar daños en la salud para quienes realicen actividades al aire libre

La calidad del aire en

ÚLTIMAS NOTICIAS

“La diplomática” es una exquisita

“La diplomática” es una exquisita disección del matrimonio

Lourdes Fernández habló de la detención de su exnovio: “Él no me hizo nada y estoy muy triste”

Córdoba se cubrió de nieve en plena primavera: así quedaron La Cumbrecita y las Altas Cumbres tras la ola de frío

Microsoft presenta a Mico, el avatar que da identidad a su asistente Copilot

La emoción de Sol Pérez al escuchar a su hijo Marco decir “mamá” por primera vez: “Me cambiaste la vida”

INFOBAE AMÉRICA

“La diplomática” es una exquisita

“La diplomática” es una exquisita disección del matrimonio

La UE resaltó el éxito de las sanciones a Rusia: “Están dificultando la economía rusa”

Cinco medidas que tomó Uruguay tras la devolución de contenedores de carne enviado a China por residuos veterinarios

La guerra de Río de Janeiro contra el Comando Vermelho muestra la expansión del grupo criminal brasileño a nivel nacional

El homenaje a Diane Keaton y su inolvidable “Annie Hall” en las pasarelas de Vogue World

DEPORTES

Carlos Trillo presentó sus propuestas

Carlos Trillo presentó sus propuestas para las elecciones en River Plate: “El club le erró en todos los mercados de pases”

La selección argentina pierde con Uruguay por la segunda fecha de la Liga de Naciones femenina

La particular respuesta de Mourinho en relación a Nicolás Otamendi y su futuro en Benfica

Un goleador en racha y dos subcampeones del mundo: las tres sorpresas que evalúa Scaloni para la lista de Argentina

El DT del argentino Joaquín Panichelli explicó por qué es un goleador de la “vieja escuela” y lo comparó con una leyenda del fútbol