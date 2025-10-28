La Granja VIP EN VIVO la tarde de hoy 28 de octubre: sigue a los granjeros

La reducción al del presupuesto ha generado tensiones en la administración de provisiones. Ante el ajuste, La Bea, quien es la capataz en La Granja VIP, manifestó su inquietud por mantener un control estricto sobre los alimentos, solicitando a Fabiola Campomanes que supervise que los granjeros no tomen más comida de la asignada.
En cuanto a la respuesta, Fabiola Campomanes accedió a la petición, aunque advirtió que “cree que todos la odiarán” por cumplir este rol de vigilante. Por su parte, Lola Cortés intentó facilitar la gestión ofreciendo reducir su propio consumo bajo el argumento de que “come poco”; sin embargo, Fabiola Campomanes desestimó la propuesta señalando que “ese no es el chiste”, dejando en claro que la problemática requiere una solución colectiva y no solo sacrificios individuales.
Los fans de La Granja VIP se encuentran en alerta máxima: rumores y comentarios de producción apuntan a que Alberto “El Patrón” del Río podría no estar presente en la gran final del reality, y la noticia ha encendido las redes sociales.