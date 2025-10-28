Estas son las series más populares del momento en Netflix México para engancharse hoy mismo

Mientras un asesino en serie ataca a parejas y siembra el terror en Italia, las autoridades exploran un caso de 1968 que podría ser clave para dar con el Monstruo de Florencia.. Crédito: Netflix

La calidad de los guiones, el diseño de producción, el talento actoral y la variedad de formatos han posicionado a Netflix como una de las plataformas predilectas para los aficionados a las series del nuevo milenio.

En esta era, la guerra del streaming impulsa títulos emblemáticos como Breaking Bad, Game of Thrones, Squid Game y Euphoria, que representan la llamada época dorada de la televisión contemporánea.

Desde drama, ficción y hasta comedia, estos son los títulos favoritos

1. El Monstruo de Florencia (Il Mostro)

Mientras un asesino en serie que ataca a parejas siembra el terror en Italia, las autoridades indagan un caso de 1968 que podría ser la clave para dar con el Monstruo de Florencia.

2. Nadie nos vio partir

Una madre enfrenta el estigma y una dolorosa separación cuando su esposo se lleva a sus hijos fuera del país en un conflicto que marcará su vida. Basada en una historia real. (Netflix)

Una madre sufre el estigma y la pérdida de sus hijos cuando su marido se los lleva al extranjero, un hecho que cambiará su vida para siempre.

3. Monstruo: La historia de Ed Gein (Monster: The Ed Gein Story)

El tráiler presenta a Gein recreando momentos de sus delitos, enfatizando el vínculo entre el asesino y su madre a través de escenas inquietantes. (Netflix)

La impactante historia real de Ed Gein, el infame asesino y profanador de tumbas que sirvió de inspiración para numerosas películas emblemáticas de Hollywood sobre asesinos.

4. Reclutas (Boots)

Tras alistarse impulsivamente en los Marines de EEUU, un adolescente acosado encuentra un nuevo objetivo (y una hermandad inesperada) con su variopinto equipo de reclutas. (Netflix)

Ambientada en el duro e impredecible mundo del Cuerpo de Marines de Estados Unidos de 1990, cuando el ejército todavía no admitía a personas gay, sigue a Cameron Cope (Miles Heizer), un joven sin rumbo que aún no ha salido del armario y a su mejor amigo Ray McAffey (Liam Oh), heterosexual e hijo de un marine condecorado. Juntos, tendrán que lidiar con las minas tanto literales como metafóricas del campo de entrenamiento, donde forjarán lazos inesperados y descubrirán su verdadero yo en un lugar que les exige más de lo que creían poder dar.

5. Nadie quiere esto (Nobody Wants This)

La exitosa serie de comedia Nadie quiere esto», protagonizada por Kristen Bell y Adam Brody, vuelve con la temporada 2. (Netflix)

Una agnóstica podcastera sobre sexo y un rabino recién separado se enamoran, pero ¿sobrevivirá su relación a unas vidas tan radicalmente opuestas y a sus entrometidas familias?

6. Ranma 1/2 (らんま12)

"Ranma 1/2", un popular manga, estrena una nueva temporada de su serie en la plataforma. (Netflix)

Akane Tendô conoce a su prometido, Ranma Saotome, un prodigio de las artes marciales con una peculiaridad: se transforma mágicamente en chica al tocar el agua fría.

7. One Punch Man

"One Punch Man" se mete en el ranking de las mejores series en Estados Unidos. (Netflix)

La historia tiene lugar en una de las metrópolis ficticias de la Tierra, la Ciudad Z en Japón. El mundo está lleno de extraños monstruos que misteriosamente aparecen y causan muchos desastres. Saitama, el protagonista, es un poderoso superhéroe que derrota fácilmente a los monstruos u otros villanos con un único golpe. Debido a esto, Saitama ha encontrado aburrida su fuerza y siempre está tratando de encontrar rivales más poderosos que le puedan igualar.

8. WWE NXT

"WWE NXT" se queda con el octavo sitio del top 10 de los mejores contenidos para disfrutar en la plataforma en México. (Cortesía: WWE/Netflix)

La nueva generación de los mejores competidores busca hacerse un lugar destacado entre las Superestrellas del entretenimiento deportivo, enfrentándose para consolidar su reputación en el la lucha libre profesional.

9. WWE SmackDown!

"WWE SmackDown!" se mete en el noveno sitio del ranking del mejor contenido en Netflix México. (Captura de pantalla/Netflix)

Programa de entretenimiento deportivo de la lucha libre profesional, las mejores luchas serán transmitidas y el mundo de la lucha libre será el protagonista de todos los segmentos, especialmente enfocados en los luchadores más destacados de la actualidad.

10. El Genio y los Deseos (다 이루어질지니)

Esta es la encantadora historia de un genio que despierta mil años después y de Ka‑young, su nueva ama. (Netflix)

Genio es un espíritu que sale de una lámpara, está lleno de exceso emocional y va y viene entre diferentes emociones. Ga Young es alguien que carece de emociones, ella llama al Genio fuera de su lámpara y se le conceden 3 deseos.

Netflix y la guerra del streaming

Por sus series y películas, Netflix se ha convertido en el rey del streaming. (Netflix)

Netflix es un servicio de streaming que se ha convertido en una de las plataformas más importantes y que ha logrado hacer cambios importantes en la forma en cómo se mira y disfruta de las series y películas.

Su gran éxito ha orillado a otras grandes compañías a lanzar sus propios servicios de streaming, como es el caso de Disney+ y HBO, sin embargo, éstos no han logrado tener el mismo alcance, ya sea en suscriptores o en tener un catálogo tan grande.

Aunque inició como una compañía que ofrecía el servicio de alquiler de DVD a través de correo postal, fue en el año 2011 cuando la empresa arrancó operaciones fuera de Estados Unidos y Canadá, al ofrecer su catálogo por streaming en América Latina y el Caribe. Un año después también llegaría a algunos países de Europa y posteriormente a Asia.

En 2011 la empresa se aventuró a iniciar con la producción de contenido propio que arrancó con la exitosa serie House of Cards, lo que la llevó a crear su estudio en el 2016. Para el 2018 ya se definiría como una cadena global de televisión por internet.

Entre su catálogo destacan películas que han sido ganadoras premios de la Academia, series multipremiadas y virales como Squid Game, o importantes productos en español como La casa de papel. La primera vez que Netflix logró ser nominado al Oscar fue en el 2014 gracias al documental The Square.

Es importante destacar que el contenido que Netflix varía según la región o el tiempo, por lo que es posible que varios títulos no estén disponibles en diversas regiones que en otras sí.

Las producciones disponibles en Netflix se pueden disfrutar en smartTV, consolas de videojuegos, decodificadores, smartphones, computadoras, tablets y más. La plataforma también cuenta con diversos paquetes que, según el costo, te limitará la cantidad de veces que puedes ver contenido en diversos dispositivos de forma simultánea, si puedes disfrutar en HD, FHD o UHD y más.