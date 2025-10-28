México

Dónde se conocieron Inés Gómez Mont y Víctor Álvarez Puga, el lugar donde inició su historia de amor

Tras la detención del esposo de la ex conductura, la mira está una vez más sobre esta pareja envuelta en el escándalo

Por Abigail Gómez

La pareja cuenta con varios cargos relacionados con actividades ilícitas y fraude por varios millones de pesos. (Jesús Avilés/Infobae México)

El giro reciente en la vida de Inés Gómez Mont y Víctor Álvarez Puga ha estado marcado por la detención del abogado en Estados Unidos, un hecho que ha reavivado el interés en la historia de esta pareja, cuya relación comenzó hace más de una década en un entorno de alta sociedad.

La noticia de que Álvarez Puga fue arrestado el 24 de septiembre por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), apenas cuatro días antes de su cumpleaños, ha puesto nuevamente en el centro de la atención pública a ambos, quienes desde 2021 figuraban como prófugos tras la emisión de una ficha de búsqueda por parte de Interpol.

Y es que la aparente vida de ensueño de Gómez Mont y Álvarez Puga dio un vuelco en 2021, cuando la Interpol emitió una ficha de búsqueda y su paradero se volvió desconocido, pero aquí te damos un repaso por una historia que empezó como cuento de hadas y terminó como película de persecución policiaca.

Hasta ahora se desconoce el paradero de Inés Gómez Mont. Crédito: Instagram/@inesgomezmont

Así inició la “historia de amor” de Inés Gómez Mont y Víctor Álvarez Puga que terminó en persecusión policiaca

El primer encuentro entre Gómez Mont y Álvarez Puga ocurrió hace 12 años, cuando ambos asistieron a la fiesta de cumpleaños de uno de los hijos del expresidente Ernesto Zedillo.

En 2013, año en que se conocieron, Gómez Mont acababa de divorciarse del empresario Javier Díaz Bravo, con quien tuvo cuatro hijos: Inés y los trillizos Diego, Bruno y Javier.

La exconductora de televisión atravesaba una etapa de incertidumbre personal tras su separación, convencida de que la maternidad múltiple dificultaría la posibilidad de iniciar una nueva relación.

Sin embargo, contrario a sus expectativas, el vínculo con Álvarez Puga se consolidó rápidamente pues apenas un mes después de conocerse, formalizaron su relación y se convirtieron en pareja.

La relación avanzó hasta febrero de 2015, fecha en la que contrajeron matrimonio. Para ese entonces, Gómez Mont ya esperaba a Bosco, el primer hijo en común con Álvarez Puga, quien además tenía un hijo de una relación anterior, Mayito, a quien la conductora adoptó como propio. Posteriormente, la familia creció con la llegada de María, la última hija de la pareja.

Durante sus años de casados, la pareja era muy activa en redes sociales, donde constamente subían imagenes de su aparente vida perfecta y de lujosos festejos de aniversario.

La pareja contrajo matrimonio dos años después de conocerse. (Instagram/@inesgomezmont)

¿De qué acusan a Inés Gómez Mont y Víctor Álvarez Puga en México y cuáles son los cargos en su contra?

La FGR, en un comunicado emitido en enero de 2022, señaló que Álvarez Puga e Inés Gómez Mont habrían liderado un esquema de simulación de operaciones comerciales y prestación de servicios falsos a través de empresas fachada.

El mecanismo, según la investigación, consistía en utilizar contratos con el Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social de la Secretaría de Gobernación para encubrir el origen ilícito de los fondos y dificultar su rastreo.

Se estima que la red desvió 2 mil 950 millones de pesos mediante contratos con centros penitenciarios federales, involucrando a personas físicas y diversas empresas que habrían disfrazado los delitos como ganancias lícitas.

La FGR sostiene que la pareja operaba con intermediarios encargados de las transacciones bancarias y con funcionarios públicos que facilitaron el acceso a recursos del erario.

