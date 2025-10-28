México

Diputados mantendrán en secrecía los datos que expuso Omar García Harfuch en su comparecencia

Uno de los temas abordados por García Harfuch fue sobre el grupo delictivo conocido como “La Barredora”

Por Omar Tinoco Morales

El encuentro del Secretario de
El encuentro del Secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, fue únicamente con integrantes de la Jucopo. FOTO: Ricardo Monreal

En una reunión privada entre Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, y los integrantes de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), se abordaron temas de la agenda de seguridad nacional, subrayó el líder de los diputados federales de Morena, Ricardo Monreal Ávila.

Durante la comparecencia, en la Cámara de Diputados, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, presentó los resultados alcanzados en materia de seguridad y los retos que enfrenta el gobierno federal.

Algunas cosas, por la secrecía y por la naturaleza de la información, no pueden ser del dominio público, pero creo que en su mayoría se sintieron atendidos los legisladores”, afirmó Monreal Ávila tras la reunión.

El presidente de la Jucopo calificó el ejercicio como un proceso de rendición de cuentas serio y productivo.

Monreal Ávila destacó que el secretario García Harfuch respondió a todas las preguntas formuladas por los coordinadores de los distintos grupos parlamentarios, proporcionando información relevante para los legisladores.

Tras su comparecencia privada, García
Tras su comparecencia privada, García Harfuch respondió a las preguntas de los reporteros. FOTO: Diputados

Después de la reunión de carácter privado, que se extendió por tres horas, Omar García Harfuch ofreció una conferencia de prensa, en la cual abordó diversos temas como Sinaloa y la crisis de extorsiones que se vive en Michoacán.

Omar García Harfuch habló de La Barredora

Uno de los temas abordados por García Harfuch fue la actuación de las autoridades frente al grupo delictivo conocido como “La Barredora”.

En conferencia de prensa, el secretario de Seguridad detalló que, tras investigaciones realizadas por el Centro Nacional de Inteligencia, se logró ubicar a Hernán Bermúdez Requena, quien ya contaba con una orden de aprehensión y posteriormente recibió otra por parte de la Fiscalía General de la República.

Además, García Harfuch informó sobre la detención previa de un individuo apodado “El Pinto” en Guadalajara, Jalisco, identificado como el brazo operativo de la organización criminal.

El funcionario subrayó que, desde febrero, cuando la presidenta Sheinbaum instruyó el fortalecimiento de las instituciones de seguridad en Tabasco, se han realizado varias detenciones relevantes.

Como resultado, se ha registrado una reducción de más del 48 % en la incidencia delictiva en la entidad.

García Harfuch precisó que, aunque algunos de los detenidos cuentan con amparos y otras imputaciones, los procesos judiciales continúan bajo la supervisión de la Fiscalía General de la República.

En relación con el asesinato del periodista Miguel Ángel Beltrán Martínez en Durango, García Harfuch indicó que la investigación está a cargo de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Durango.

No obstante, aseguró que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y el Gabinete de Seguridad están dispuestos a brindar cualquier apoyo que se requiera para el esclarecimiento del caso.

Sobre la situación de violencia en Sinaloa, García Harfuch reconoció que en los días recientes se han registrado ocho homicidios el viernes, cuatro el sábado y tres el domingo.

Explicó que los meses de octubre y noviembre presentaron los índices más altos, seguidos de un descenso sostenido durante diciembre, enero, febrero, marzo y abril.

Sin embargo, tras la muerte de un líder criminal en un enfrentamiento con la autoridad, se produjo un repunte en mayo y junio, siendo este último el mes con el incremento más significativo en lo que va de la administración.

El secretario atribuyó este repunte a la migración de una célula criminal relevante hacia otro grupo, lo que generó un aumento de la violencia. No obstante, desde julio se observa una tendencia a la baja, aunque la seguridad en la entidad ha sido reforzada por instrucciones de la presidenta.

