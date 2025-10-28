México

Descubre los afortunados ganadores del último sorteo de Chispazo

El sorteo de Chispazo se hace dos ocasiones al día, a las 15:00 horas y a las 21:00 horas, de lunes a domingo. Estos son los resultados de los sorteos de hoy

Por Rodrigo Gutiérrez González

Puede ganar miles de pesos con Chispazo apostando únicamente 10 pesos (Infobae/Jovani Pérez)

Los resultados de todos los sorteos de Chispazo han sido dados a conocer por la Lotería Nacional, generando una oleada de emoción y entusiasmo entre los aficionados que anhelan haberse convertido en los afortunados ganadores.

Cuida bien tu boleto, es muy importante porque es el comprobante oficial para reclamar el premio en caso de que resultes ganador, mantenlo en un lugar seguro y procura que no se maltrate.

Recuerda que tienes únicamente 60 días naturales, contados a partir del día siguiente de la celebración del concurso correspondiente, para recoger tu dinero. Una vez vencido dicho plazo, el derecho al cobro del premio habrá caducado y su destino final será la Tesorería de la Federación para beneficio de la Asistencia Pública.

Todos los premios se dan en moneda nacional y en los términos establecidos en el reverso del boleto así como el reglamento del sorteo o de que se trate. La Lotería Nacional retendrá el impuesto de acuerdo a lo estipulado en el artículo 163 de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

Chispazo de las Tres

Número ganador:

05, 17, 18 y 19

Chispazo Clásico

Resultado ganador:

03, 05, 06 y 15

Chispazo realiza dos sorteos al día, de lunes a domingo, por lo que puedes inscribirte en las siguientes ediciones: Chispazo de las Tres, que se hace a las 15:00 horas y Chispazo Clásico, que se lleva a cabo a las 21:00 horas.

¿Cómo se juega Chispazo?

Los ganadores de los sorteos de Chispazo(Lotería Nacional)

Para jugar Chispazo tienes que adquirir el volante por 10 pesos, el cual tiene cinco casillas de 28 números cada uno, para que puedas hacer combinaciones diferentes. Tienes que elegir los números por los que quieras jugar.

También puedes decirle a tu agente de Pronósticos para que meta los números por ti al sistema sin necesidad de usar el volante.

Si prefieres dejarlo todo a la suerte, pide un Chispático a tu agente de Pronósticos, el sistema escogerá para ti los números al azar.

Una urna elegirá las esferas de forma aleatoria con sus correspondientes números. Para ganar, los números tendrán que coincidir con los que elegiste, mínimo con dos, si más coinciden, mayor será el premio.

Si en un sorteo no hubieran ganadores para el primer lugar, la bolsa se reparte entre los ganadores del segundo lugar, si el segundo lugar tampoco consiguiera ganadores, la bolsa se reparte entre los ganadores del tercer lugar y así sucesivamente.

