CURP Biométrica: ¿Habrá multa por no tramitar este documento oficial?

Este documento busca reforzar la seguridad de los datos personales.

La CURP biométrica es una versión de la Clave Única de Registro de Población (CURP) de México que incorpora datos biométricos del ciudadano, como huellas dactilares, fotografía y firma digital.

Como ya se sabe, esta iniciativa busca reforzar la seguridad en la identificación de las personas y prevenir suplantaciones de identidad, ya que asocia la información demográfica de la CURP tradicional con características físicas únicas de cada individuo.

A diferencia de la CURP tradicional, la CURP Biométrica no solo contiene el nombre, fecha de nacimiento, sexo y lugar de nacimiento, sino que también integra elementos biométricos, lo que la convierte en un documento más seguro y confiable.

Y aunque ya se ha comenzado a usar desde el inicio de este mes, aún no se trata de un documento obligatorio; sin embargo, lo será con la llegada del 2026, por lo que es importante estar atento ante las posibles infracciones que surgan para quienes no cuenten con el documento.

CURP biométrica será oficial a partir de octubre, dónde y cómo tramitarla. Foto: Infobae México

Qué pasa sino tramitas tu CURP Biométrica

En cuanto a las consecuencias de no tramitar la CURP Biométrica, es importante aclarar que por el momento no existe una multa oficial establecida. Sin embargo, se estima que las repercusiones indirectas pueden ser significativas.

Entre las consecuencias que podría tener se encuentra la imposibilidad de acceder a servicios básicos y la probabilidad de que instituciones públicas y privadas rechacen o retrasen trámites esenciales por la falta de este documento.

Si lo anterior ocurre esto podría generarte problemas para acceder a servicios básicos como salud, educación o programas sociales, tales como los registros a las becas del bienestar.

La CURP tradicional seguirá siendo válida únicamente hasta febrero de 2026; a partir de esa fecha, la versión biométrica será obligatoria para cualquier trámite oficial por lo cual te recomendamos adelantar tu trámite para prevenir posibles retrasos en tus servicios.

Cómo tramitar la CURP Biométrica

El trámite para obtener la CURP biométrica en México aún no se ha implementado de forma generalizada para toda la población; sin embargo, el gobierno ha anunciado el proyecto y ha iniciado pruebas piloto en algunas regiones y para ciertos grupos.

Actualmente, los pasos anunciados y proyectados para tramitar la CURP biométrica son los siguientes:

Agendar una cita: Una vez que el programa esté disponible de manera general, se podrá agendar una cita en los módulos autorizados del Registro Nacional de Población (RENAPO) o en oficinas de la Secretaría de Gobernación. Presentarse en el módulo: La atención será presencial. La persona deberá acudir con identificación oficial (INE, pasaporte, etc.), acta de nacimiento y comprobante de domicilio. Captura de datos biométricos: En el módulo se tomarán las huellas dactilares, fotografía facial y firma digital, junto con la verificación de datos personales. Validación y registro: Los datos biométricos y personales se integrarán para generar la CURP biométrica, que quedará registrada en la base de datos de RENAPO. Recepción de la CURP biométrica: Al concluir, la persona recibirá un comprobante o documento digital que acredita la nueva CURP biométrica.

Por el momento, la CURP biométrica no está disponible para toda la ciudadanía. Se recomienda mantenerse atento a los anuncios oficiales del Gobierno de México y consultar el portal de RENAPO para información actualizada sobre fechas de implementación y módulos disponibles.