Bloqueos hoy 28 de octubre en vivo: puntos afectados de la CDMX por la Marcha de Maestros y los peregrinos rumbo a la iglesia de San Judas Tadeo

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México (CDMX) dio a conocer, por medio de un comunicado, algunas movilizaciones que habrá este martes en diversos puntos de la Ciudad de México.
Entre dichas movilizaciones destacan la de el Frente Nacional de Sindicatos de Educación Media Superior, que se concentró desde las 6 de la mañana en Palacio Nacional, en el Zócalo Capitalino, y que marcha con rumbo a la Cámara de Diputados.
Además, durante este martes se espera la llegada de miles de personas a la Iglesia de San Hipólito, ubicada a las afueras del Metro Hidalgo, pues es el aniversario del santo San Judas Tadeo, y se acostumbra que los creyentes asistan a la iglesia para agradecerle.