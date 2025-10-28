Bloqueos hoy 28 de octubre en vivo: puntos afectados de la CDMX por la Marcha de Maestros y los peregrinos rumbo a la iglesia de San Judas Tadeo

Además, durante este martes se espera la llegada de miles de personas a la Iglesia de San Hipólito, ubicada a las afueras del Metro Hidalgo, pues es el aniversario del santo San Judas Tadeo , y se acostumbra que los creyentes asistan a la iglesia para agradecerle.

Entre dichas movilizaciones destacan la de el Frente Nacional de Sindicatos de Educación Media Superior, que se concentró desde las 6 de la mañana en Palacio Nacional, en el Zócalo Capitalino, y que marcha con rumbo a la Cámara de Diputados.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México (CDMX) dio a conocer, por medio de un comunicado, algunas movilizaciones que habrá este martes en diversos puntos de la Ciudad de México.

