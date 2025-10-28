México

Bloqueos hoy 28 de octubre en vivo: puntos afectados de la CDMX por la Marcha de Maestros y los peregrinos rumbo a la iglesia de San Judas Tadeo

Este martes habrá algunas movilizaciones que afectarán algunas vialidades de la capital mexicana

Por Miguel Flores

Guardar
16:08 hsHoy

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México (CDMX) dio a conocer, por medio de un comunicado, algunas movilizaciones que habrá este martes en diversos puntos de la Ciudad de México.

Entre dichas movilizaciones destacan la de el Frente Nacional de Sindicatos de Educación Media Superior, que se concentró desde las 6 de la mañana en Palacio Nacional, en el Zócalo Capitalino, y que marcha con rumbo a la Cámara de Diputados.

Además, durante este martes se espera la llegada de miles de personas a la Iglesia de San Hipólito, ubicada a las afueras del Metro Hidalgo, pues es el aniversario del santo San Judas Tadeo, y se acostumbra que los creyentes asistan a la iglesia para agradecerle.

Temas Relacionados

San Judas TadeomaestrosmarchasCDMXCiudad de MéxicoSSCmexico-noticias

Últimas noticias

Cuál es el tiempo de espera en las garitas de Tijuana hoy 28 de octubre

Ya sea en carro o a pie, aquí te decimos en cuántos minutos cruzas la frontera de México y Estados Unidos por las tres garitas del municipio bajacaliforniano

Cuál es el tiempo de

La Granja VIP: Kristal Silva responde a Manola Díez tras acusarla de exhibirla ante las cámaras

La granjera se quejó de la actitud que tuvo la presentadora hacia ella durante una prueba eliminatoria para definir al capataz de la semana

La Granja VIP: Kristal Silva

Paro nacional de agricultores hoy 28 de octubre: conoce las carreteras y vialidades bloqueadas en el país

Sigue en vivo todo lo referente a las manifestaciones de los productores del campo

Paro nacional de agricultores hoy

Cómo preparar un pan francés de colores, un desayuno fuera de lo tradicional

Se trata de una versión dulce, colorida y en rebanadas del tradicional baguette un clásico que conquista las calles francesas

Cómo preparar un pan francés

Niurka aconseja a Cazzu ser más madre y criar a su hija sola tras problemas legales con Christian Nodal por Inti

La ‘Mujer Escándalo’ habló desde su experiencia como madre soltera de tres hijos de diferentes padres

Niurka aconseja a Cazzu ser

ÚLTIMAS NOTICIAS

Infobae

Se termina el pago manual en el peaje de la Autopista Perito Moreno: desde cuándo regirá el sistema de cobro automático y cuánto costaría la multa

El renovado protagonismo de París en el mercado global del arte: cifras récord y nuevas dinámicas

“Recetas con Esperanza”: una serie de la Fundación ACNUR Argentina busca promover la integración de refugiados y desplazados a través de la gastronomía

Microsoft enfrenta una demanda en Australia por subir precios tras integrar Copilot en sus servicios

La Generación Z confía más en las redes sociales que en los gobiernos al momento de compartir sus datos

INFOBAE AMÉRICA

Johnny Depp y Tim Burton:

Johnny Depp y Tim Burton: la emotiva anécdota que selló una amistad más allá del cine

El renovado protagonismo de París en el mercado global del arte: cifras récord y nuevas dinámicas

Estados Unidos reubicó a sus fuerzas militares en el Caribe por el huracán Melissa

Morris Chestnut repasó sus mejores momentos en el cine y la televisión con anécdotas desconocidas

Cuenta regresiva para la elección del nuevo director del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura

DEPORTES

“Mastantuono baja a tierra”: el

“Mastantuono baja a tierra”: el contundente análisis en España sobre la suplencia del argentino en Real Madrid

Briatore reveló el gesto de Colapinto con Gasly tras desobedecer la orden de Alpine y dejó una contundente frase sobre su futuro

La desesperada búsqueda de una estrella del fútbol que perdió a su perra en México: la importante recompensa que ofrece

El informe que revela por qué Colapinto fue más rápido que Gasly en el GP de México de Fórmula 1

Navone y Cerúndolo encabezan el cuadro principal de un Challenger de Lima con 15 argentinos en el cuadro