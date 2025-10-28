Apple México: las 10 canciones más reproducidas hoy

Estos son los 10 títulos que todos los usuarios están buscando en Apple. (Infobae)

Desde los primeros registros que se tienen de la historia del ser humano, el sonido y la música siempre han estado presentes. Gracias a que es un lenguaje universal, ésta es capaz de ser entendida y sentida por cualquier persona independientemente de su idioma o cultura.

La música tiene la capacidad de conectar a los individuos con sus emociones, ya sea que los haga sentir felicidad, nostalgia, tristeza y toda una gama de sentimientos a través de sus amplios estilos o géneros.

En el nuevo milenio plataformas como Apple han logrado sacar ventaja de ello y, a través de su amplio catálogo de canciones y artistas, se ha posicionado en el gusto de los usuarios, quienes además tienen la posibilidad de escuchar su música favorita a través de aplicaciones e, incluso, sin necesidad de tener acceso a internet.

Sin embargo, ante la gran variedad con la que cuenta Apple podría ser sencillo perderse en una industria que se actualiza rápidamente.

Lo más escuchado

1. TU SANCHO

Fuerza Regida

En primer lugar, continúa esta canción de Fuerza Regida.

2. Marlboro Rojo

Fuerza Regida

Marlboro Rojo de Fuerza Regida se mantiene en segundo lugar.

3. ANSIEDAD

Fuerza Regida

ANSIEDAD de Fuerza Regida se ha hecho un hueco entre las preferidas del momento. Por ello, continúa en la tercera posición.

4. Cuando No Era Cantante (feat. Yung Beef)

El Bogueto

Cosechar éxitos es sinónimo de El Bogueto. Por eso, no sorprende que su nueva producción, llamada Cuando No Era Cantante (feat. Yung Beef), debute en la cuarta posición en esa oportunidad. ¿Quién más podría presumir de tener tantas reproducciones de primera calidad?

5. Perlas Negras

Natanael Cano y Gabito Ballesteros

Perlas Negras de Natanael Cano y Gabito Ballesteros es muy exitoso de entre los usuarios de esta plataforma. Hoy se sigue ubicando en la quinta posición.

6. Por Esos Ojos

Fuerza Regida

Por Esos Ojos, interpretado por Fuerza Regida, continúa en el sexto lugar de la lista.

7. PIÉNSALO

Junior H

Con una diferencia positiva de 3, el más reciente exitazo de Junior H sigue abriéndose camino en las listas. Hoy se ubica en la posición séptima. ¿Seguirá ascendiendo o este será el final de su escalada?

8. HOLLYWOOD

Peso Pluma y Estevan Plazola

El sencillo más reciente de Peso Pluma y Estevan Plazola ya se vislumbra como un nuevo clásico. HOLLYWOOD entra hoy con paso firme a la lista de canciones más escuchadas en esta plataforma de streaming.

9. EXCESOS

Fuerza Regida

El sencillo de Fuerza Regida pierde fuerza. Hoy cosecha apoyos insuficientes para continuar con su travesía hacia el número uno del podio. Ya se coloca en la novena posición, lo que apunta a que va de salida.

10. gervonta

Peso Pluma

Esta es la canción de Peso Pluma que se ubica en el décimo lugar. Tras varias semanas en el tope de los conteos, su popularidad ahora va en descenso.

*Algunos datos podrían no estar disponibles porque la plataforma no los proporciona.

Apple Music aporta más del 6% de ingresos a la empresa

Con sus servicios, Apple también busca dominar la guerra por el streaming.(REUTERS/Mike Segar)

La plataforma continúa consolidándose como uno de los servicios de streaming más importantes del mercado global. Durante 2024, por ejemplo, alcanzó los 98,2 millones de suscriptores, lo que representa un aumento de 8,4 millones con respecto al año pasado, una tendencia ascendente que evidencia la preferencia del público y la capacidad de Apple para competir con otras plataformas líderes del sector.

En términos financieros, el servicio de música generó 9.200 millones de dólares en 2024, ganancias que demuestran su peso dentro del ecosistema de Apple al contribuir con un significativo 6,4% de los ingresos totales de la empresa. Otro dato interesante es el perfil demográfico de su audiencia, pues el 56% de los usuarios son mujeres, frente a un 44% de hombres, lo que refleja una distribución de usuarios más equilibrada que en otros servicios similares.

Disponible en 167 países y con un catálogo de más de 100 millones de canciones y 30 mil listas de reproducción, Apple Music ofrece una experiencia sonora amplia, diversa y personalizada. Además, se distingue por su modelo de retribución a los artistas, pagando en promedio $0,01 por cada reproducción.