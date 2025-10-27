Pronóstico del clima en México: cómo variarán las temperaturas en cada región este 27 de octubre

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) comparte el pronóstico de todo el país. (Archivo)

México enfrenta una semana con cambios de temperatura que afectarán a las distintas regiones del país. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ha emitido varias alertas debido a fenómenos atmosféricos que podrían impactar la vida cotidiana de los ciudadanos. Las temperaturas y condiciones varían significativamente de un estado a otro, lo que requiere atención.

Es crucial que la población se mantenga informada y tome las precauciones necesarias para enfrentar las temperaturas estimadas en el pronóstico del clima. A continuación, se presenta un análisis detallado para cada estado, incluyendo recomendaciones para mitigar los posibles efectos.

Pronóstico del tiempo para este 27 de octubre

El frente frío núm. 10 se extiende sobre el noreste de México, en interacción con la corriente en chorro subtropical, ocasionarán vientos fuertes con rachas de 35 a 50 km/h en zonas de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Se prevé que, al finalizar el día, el sistema frontal se moverá hacia el norte del golfo de México y dejará de afectar al territorio nacional.Por su parte, canales de baja presión sobre el interior y el sureste del país, el ingreso de humedad del océano Pacífico, golfo de México y mar Caribe, además de la onda tropical núm. 39 que se desplazará sobre el occidente del territorio nacional, originarán lluvias y chubascos dispersos en estados del occidente, centro, oriente, sur y sureste de la República Mexicana, incluyendo la península de Yucatán, con lluvias puntuales fuertes en Chiapas.A su vez, una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera sobre el occidente de México, mantendrá baja probabilidad de lluvias e incremento de las temperaturas vespertinas en la Mesa del Norte, la Mesa Central y el noreste del territorio mexicano.Los sistemas meteorológicos mencionados ocasionarán los siguientes efectos:

Una mujer habla por teléfono dentro de un autobús de transporte urbano que transita bajo la lluvia en la ciudad de Monterrey. (EFE/ Miguel Sierra)

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Chiapas (sur). Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Jalisco, Colima, Michoacán, Estado de México (suroeste), Guerrero, Oaxaca, Veracruz (regiones Huasteca Alta, Huasteca Baja, Totonaca y Olmeca), Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Nuevo León, Tamaulipas (regiones Mante y Sur), Veracruz (regiones Nautla, Capital, Sotavento, Las Montañas, Papaloapan y Los Tuxtlas), San Luis Potosí (región Huasteca), Hidalgo (regiones Huasteca y Sierra de Tenango), Puebla (regiones Sierra Norte, Sierra Nororiental y Mixteca) y Morelos. Viento de componente norte de 15 a 30 km/h con rachas de 45 a 60 km/h: Oaxaca y Chiapas. Viento de 10 a 20 km/h con rachas de 35 a 50 km/h: Baja California, Baja California Sur, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, Puebla y costas de Sinaloa y Jalisco. Oleaje de 2.0 a 3.0 metros de altura: costa occidental de Baja California y Baja California Sur. Oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura: costas de Yucatán y Quintana Roo. Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Sonora, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Oaxaca, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Durango, San Luis Potosí, Guerrero, Puebla (norte y suroeste), Veracruz, Tabasco y Chiapas. Temperaturas mínimas de - 5 a 0 °C durante la madrugada del lunes: zonas serranas de Baja California, Chihuahua y Durango. Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C durante la madrugada del lunes: zonas serranas de Zacatecas, Guanajuato, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca.

Aunque el clima puede regalarnos días cálidos y hermosas tardes lluviosas, también puede llegar a convertirse en un peligro si sus condiciones se vuelven extremas.

En caso de que las condiciones meteorológicas pudieran empeorar o considerarse de riesgo, las autoridades estatales y de Protección Civil se darán a la tarea de informar a la población para que puedan refugiarse de forma oportuna.