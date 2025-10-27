Pati Chapoy presenta en Ventaneando su altar de Día de Muertos en honor a Daniel Bisogno: “Querido Muñeco”

Pati Chapoy presenta en Ventaneando su altar de Día de Muertos en honor a Daniel Bisogno Crédito: TV Azteca

La conductora de Ventaneando, Pati Chapoy, presentó en la emisión de este lunes un altar de Día de Muertos dedicado a Daniel Bisogno, conductor y actor que falleció en febrero.

El homenaje fue transmitido en vivo durante el programa de espectáculos de TV Azteca, marcando un momento emotivo para el equipo y la audiencia.

Chapoy, figura histórica de la televisión mexicana, se refirió a Bisogno como “querido Muñeco” y compartió con los televidentes la ofrenda colocada para recordar al presentador.

Un tributo en el foro de TV Azteca a Daniel Bisogno en el marco de Día de Muertos

En la apertura de la transmisión de este 27 de octubre, Pati Chapoy saludó a la audiencia y presentó la ofrenda especial. “Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a Me planeando. Me da mucho gusto que estemos juntos el día de hoy. Estamos estrenando, obviamente, nuestro altar ofrenda hacia los muertos...”, comentó la periodista ante las cámaras.

El altar incluyó elementos simbólicos del Día de Muertos, como fotos de Bisogno, papel picado, veladoras y algunos objetos personales.

A unos meses del sensible fallecimiento del conductor de espectáculos, el programa lo recuerda con cariño Crédito: TV Azteca

Durante el segmento, la familia Ventaneando recordó al conductor, quien fue parte del programa por más de dos décadas. La producción invitó a la audiencia a sumarse a la celebración de la vida de Daniel con mensajes y recuerdos a través de sus redes sociales.

El fallecimiento de Daniel Bisogno

Daniel Bisogno, figura central en el ámbito de los espectáculos, murió el 20 de febrero de 2025 a los 51 años tras una serie de complicaciones de salud. El deceso se confirmó mediante un comunicado en redes sociales emitido por Pati Chapoy. “Con inmensa tristeza les informo que Daniel Bisogno falleció”, escribió la presentadora en la red social X.

El conductor murió después de enfrentar una falla multiorgánica y requerir un trasplante de hígado y riñones. Su última hospitalización se derivó de una infección bacteriana en las vías biliares. El Muñeco luchó contra distintos problemas médicos, incluidos cuadros hepáticos y respiratorios en los meses previos a su muerte.

Pati Chapoy responde a quién se quedará con el lugar de Daniel Bisogno en Ventaneando tras su muerte; así reaccionó (Fotos: Ventaneando)

La huella en la televisión mexicana de Daniel Bisogno

Desde su ingreso a Ventaneando en la década de los 90, Daniel Bisogno se convirtió en uno de los conductores más reconocidos dentro del periodismo de espectáculos en México. Su estilo polémico y su capacidad para abordar temas candentes le valieron tanto admiradores como detractores.

Daniel Bisogno también incursionó en la comedia y en el teatro, destacando su rol en el montaje ‘Lagunilla mi barrio’, actividad que retomó en los intervalos de su recuperación.

El equipo de TV Azteca y colegas de otras plataformas han expresado mensajes de apoyo a la familia de Bisogno y han resaltado su legado profesional en el medio.