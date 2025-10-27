El elixir de la inmortalidad lidera las 10 películas más vistas esta semana de Netflix en México

Un elixir reanima a los muertos en una aldea. Una familia en conflicto debe unirse y luchar por sobrevivir mientras su hogar colapsa. Crédito: (Netflix)

El listado semanal actualizada con las películas más vistas en Netflix México ya está disponible. Desde comedias románticas y de acción, pasando por animadas y de suspenso, hasta documentales y trabajos independientes, aquí encontrarás todo tipo de filmografía que te dará mucho que pensar.

Netflix es, posiblemente, el proveedor de streaming más reproducido en el planeta. Desde 1997, año de su fundación, hasta ahora su número de suscriptores ha vivido un aumento constante, salvo los primeros seis meses de 2022, rompiendo ya la marca de los 301 millones.

“Esto se debe a que, si bien una parte importante de sus cuentas sigue estando en Estados Unidos, la presencia de la empresa va más allá de las fronteras estadounidenses. Esta expansión global ha tenido un impacto directo en los ingresos anuales de la plataforma, los cuales se han triplicado en el último septenio”, explica Statista.

La lista de las películas más populares de Netflix México

1. El elixir de la inmortalidad (Abadi Nan Jaya)

Una familia disfuncional regenta un reputado negocio de hierbas medicinales. El propietario de la empresa intenta innovar creando una nueva poción, que acaba desencadenando un brote zombi. (Netflix)

2. Una casa de dinamita (A House of Dynamite)

Cuando se lanza un misil de origen desconocido a Estados Unidos, se inicia una carrera contrarreloj para determinar quién es el responsable y cómo responder al ataque.(Netflix)

3. Las guerreras k-pop (KPop Demon Hunters)

Cuando no están llenando estadios, las superestrellas del k‑pop Rumi, Mira y Zoey asumen sus identidades secretas como intrépidas cazadoras de demonios para proteger a sus fans de las amenazas sobrenaturales.

4. Ni una palabra (Don’t Say a Word)

"Ni una sola palabra" se mete en el ranking de las mejores películas de la plataforma en México. (Netflix)

Un psiquiatra intenta obtener un cierto número de parte de un perturbado mental o unos secuestradores matarán a su hija.

5. La vida secreta de tus mascotas 2

"La vida secreta de tus mascotas 2" se queda con la quinta posición del listado en México. (Netflix)

Secuela de la película de animación Mascotas, que contaba la historia de Max, un perro que adora a su dueña Katie y la vida que llevan juntos, pero que tiene que aprender a lidiar con la nueva mascota de la casa, un mestizo torpe y descuidado llamado Duke. Dirigida por Chris Renaud (Gru. Mi villano favorito) y escrita por Brian Lynch (El gato con botas, Los minions) y Ken Daurio (Gru, mi villano favorito, Mascotas), esta cinta de animación narrará de nuevo qué hacen exactamente nuestros animales de compañía cuando salimos por la puerta de casa.

6. Caramelo

Esta nueva película de Netflix celebra el término brasilero caramelo, el cual se refiere a perros mestizos de color marrón. (YouTube: Netflix Latinoamérica)

Tras recibir un diagnóstico que cambiará su vida, un prometedor chef halla consuelo, risa y esperanza gracias a la inesperada compañía de un amigo de cuatro patas.

7. Cuando ellas quieren más Book Club - Ahora Italia

"Cuando ellas quieren más" se mete en la séptima posición del top 10 mexicano. (Créditos: HBO Max)

El grupo de cuatro amigas viaja a Italia con su club de lectura para disfrutar del viaje de chicas que nunca tuvieron. Pero cuando las cosas no salen según lo planeado y algunos secretos ven la luz, sus relajantes vacaciones se convertirán en una aventura única por todo el país.

9. Ataque 13 - Attack 13

Jin es la nueva de la escuela y no teme enfrentarse a su despiadada capitana de voleibol. Pero cuando la chica aparece muerta, su espíritu regresa para ajustar cuentas. Crédito: (Netflix)

Luego de que Jin, la recién llegada a la escuela, se rebeló contra la autoridad de su temida capitana de voleibol, la joven murió en circunstancias inesperadas. Su espíritu retorna decidido a saldar cuentas pendientes.

10. La vecina perfecta (The Perfect Neighbor)

"La vecina perfecta" se mete en la décima posición del ranking mexicano. (Courtesy of Netflix)

Un pequeño desacuerdo entre vecinos en Florida toma un giro letal, con grabaciones de las cámaras corporales de la policía y entrevistas que indagan en las consecuencias de las leyes estatales de “stand your ground”.

La revolución de Netflix

Por sus series y películas, Netflix se ha convertido en el rey del streaming. (Netflix)

Netflix ha revolucionado la industria del entretenimiento desde su incursión en el streaming, pasando de ser un servicio de alquiler de DVDs a convertirse en una plataforma líder con millones de suscriptores en todo el mundo. Con una estrategia orientada a la producción de contenido original, ha lanzado exitosas series y películas que han captado la atención del público y la crítica, estableciendo nuevos estándares en la producción audiovisual.

Además de su impacto en el mercado estadounidense, Netflix ha ampliado su oferta internacional, produciendo y distribuyendo contenido en diversos idiomas y formatos. Esta expansión ha permitido que historias locales lleguen a una audiencia global, promoviendo la diversidad cultural y enriqueciendo el catálogo de la plataforma con una amplia variedad de géneros y estilos narrativos.