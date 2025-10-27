México

La SEP amplía cobertura de bachillerato con reconversión de secundarias

El Estado de México lidera la construcción de nuevos bachilleratos, con cinco planteles en desarrollo durante el primer año de gestión

Por Omar Tinoco Morales

Guardar
La construcción de 20 nuevos
La construcción de 20 nuevos planteles de bachillerato en 2025 refuerza la infraestructura educativa en diez entidades federativas. Crédito: Cuartoscuro

La Secretaría de Educación Pública (SEP) destacó que la expansión de la cobertura educativa en el nivel medio superior en México avanza con la reconversión de 35 escuelas secundarias en nuevos planteles de bachillerato.

Esta medida permitirá crear 10.500 espacios adicionales para estudiantes sin necesidad de levantar nuevas edificaciones.

Esta iniciativa implica una inversión de 759.5 millones de pesos, ya ha comenzado en 23 planteles distribuidos en entidades como Estado de México, Yucatán, Baja California, Coahuila, Durango, Guanajuato, Sonora, Tamaulipas y Zacatecas, según informó el secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo.

El funcionario detalló que esta estrategia forma parte de un plan integral que busca garantizar el derecho a la educación para la juventud mexicana, especialmente en regiones donde la falta de infraestructura limitaba el acceso a la preparatoria.

El plan educativo de la
El plan educativo de la SEP invierte 759,5 millones de pesos en ampliar la cobertura de educación media superior en nueve estados.

Durante sus recorridos de supervisión en las zonas de obra, Delgado Carrillo explicó que la reconversión de secundarias es solo uno de los tres ejes prioritarios que estructuran la política de ampliación de la educación media superior.

El primer eje contempla la construcción de 20 nuevos planteles de bachillerato en 2025, distribuidos en entidades como Estado de México, Tamaulipas, Baja California, Chihuahua, Hidalgo, Nuevo León, Puebla, Querétaro, Quintana Roo y Yucatán.

De estos, dos ya han sido concluidos en Estado de México y Tamaulipas, mientras que otros 14 se encuentran en proceso en las entidades mencionadas.

El Estado de México lidera esta etapa inicial con cinco planteles en construcción, lo que representa un avance significativo en el primer año de la actual administración.

En una segunda fase, se prevé la edificación de cuatro planteles adicionales en Guanajuato, Jalisco, Estado de México y Oaxaca, bajo el modelo de Centros de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios (CBTIS), que ofrecen doble certificación y carreras alineadas con las vocaciones productivas de cada región.

El segundo eje del plan se enfoca en la ampliación de 33 planteles existentes, con una inversión de 580 millones de pesos destinada a beneficiar a más de 8.900 estudiantes.

Hasta la fecha, siete de estas obras ya han comenzado en Chiapas, Jalisco, Michoacán, Oaxaca, Puebla, San Luis Potosí y Tlaxcala. Las 22 ampliaciones restantes iniciarán en julio del próximo año en 14 entidades federativas.

Además, se ampliará el turno vespertino en cuatro planteles de Baja California y Tlaxcala para optimizar el uso de la infraestructura disponible.

La inversión total destinada a estas acciones asciende a 2.500 millones de pesos, reflejando, en palabras de Delgado Carrillo, el compromiso del Gobierno Federal con la eficiencia en el uso de recursos y la equidad en el acceso a la educación.

Temas Relacionados

SEPEducaciónmexico-noticias

Más Noticias

Ataque contra militares en Lagos de Moreno, Jalisco, deja un detenido, armas y vehículos asegurados

Llevaba granadas y más de 2 mil cartuchos útiles

Ataque contra militares en Lagos

¿Subirán las tarifas eléctricas? Directora de la CFE habla de los subsidios a hogares

Emilia Calleja aseguró que este año se registraron 3.247 interrupciones (apagones) menos que el periodo anterior, lo que representa una mejora del 7 %

¿Subirán las tarifas eléctricas? Directora

Vuelos demorados y cancelados en el AICM este lunes

Si vas a tomar un vuelo en el aeropuerto capitalino, esta información te interesa

Vuelos demorados y cancelados en

Metro CDMX y Metrobús hoy 27 de octubre: Línea 3 detiene marcha de trenes

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este lunes

Metro CDMX y Metrobús hoy

Exatlón México: quién gana la Villa 360 hoy 27 de octubre

Las expectativas de los fans han hecho que tengan sus propias teorías sobre la competencia del día

Exatlón México: quién gana la
MÁS NOTICIAS

NARCO

Procesan a líder sindical de

Procesan a líder sindical de Jalisco ligado a operaciones del CJNG en dos estados

Nuevo aseguramiento en el penal de Aguaruto en menos de una semana: encuentran 5 armas cortas y una subametralladora

Detienen a 5 presuntos sicarios del Cártel de Sinaloa en Chiapas tras enfrentamiento armado

Marina asegura predios, armas y vehículos ligados a “El Fallo”, jefe de plaza en Veracruz vinculado al CJNG

Caen 5 personas por privar de la libertad a mariachis en CDMX; los tenían retenidos en Iztapalapa

ENTRETENIMIENTO

Exatlón México: quién gana la

Exatlón México: quién gana la Villa 360 hoy 27 de octubre

Alfonso ‘Poncho’ Barbosa, ex Mercurio, asiste a doble concierto del 90’s Pop Tour ‘Antro’ para apoyar a su novia Melissa de JNS

La Granja VIP EN VIVO hoy 27 de octubre: Sergio Mayer Mori presiente que será el próximo nominado

Exintegrante de PXNDX confirma que su esposa le fue infiel con José Madero, por lo que no habrá reencuentro

Saquean casa de Susana Zabaleta mientras está de vacaciones; extorsionan a su empleada doméstica

DEPORTES

Filtran tercer jersey de la

Filtran tercer jersey de la selección mexicana para el Mundial 2026: así luce el uniforme

Fiscalía CDMX investiga la muerte de un aficionado de Cruz Azul al exterior del Estadio Olímpico en CU

Cruz Azul se deslinda de la seguridad al exterior del Estadio Olímpico Universitario tras la muerte de un aficionado

¿Se perderá Alexis Vega la Liguilla? Mohamed revela la gravedad de su lesión

Pumas, al límite: lo que necesitan para jugar el Play In