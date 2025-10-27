México

Estatus del AICM EN VIVO: los vuelos cancelados y demorados de este lunes

Si tomarás un vuelo en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, esta información es de tu interés

Por Infobae Noticias

Guardar
Recuerda que si tu vuelo
Recuerda que si tu vuelo se demora o se cancela, las aerolíneas deben de darte una compensación (Infobae)

A tiempo, despegado, demorado y cancelado, son los estados de cada uno de los vuelos en el Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México (AICM).

Al ser uno de los más grandes de América Latina y el más importante del país, el aeropuerto pública el estado en en vivo de sus operaciones.

Aquí están los vuelos que fueron cancelados y que se encuentran demorados en el aeropuerto capitalino al corte del 5:00 horas de hoy.

Los vuelos cancelados y retrasados de hoy

AICM transporta a millones
AICM transporta a millones de pasajeros cada mes (Cuartoscuro)

Vuelo: VB1268

Destino: Torreon C

Aerolínea: Viva Aerobus

Hora: 06:00

Estatus: Demorado

Si quieres revisar el estatus del resto de las operaciones del AICM, puedes hacerlo en vivo a la siguiente página oficial https://www.aicm.com.mx/vuelos y buscar por número de vuelo, aerolínea o ciudad de llegada o destino.

¿Vuelo cancelado o demorado? Estos son tus derechos

Como usuario de las
Como usuario de las aerolíneas tienes derechos ante demoras y cancelaciones (Cuartoscuro)

Ante un caso de vuelo cancelado o demorado, los usuarios cuentan con una serie de derechos mínimos que deben ser respetados por todas las aerolíneas que operan en territorio nacional, así lo señala la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).

Si tu vuelo fue retrasado por más de una hora, pero menor a cuatro horas, la aerolínea debe proporcionar como mínimo descuentos para vuelos posteriores hacia el mismo destino y/o alimentos o bebidas.

En el caso que el vuelo se haya demorado por más de dos horas, pero menos de cuatro horas, el descuento que te ofrezca la aerolínea no debe estar por debajo del 7.5% del valor del boleto.

Sin embargo, si tu vuelo registra más de cuatro horas de retraso o fue cancelado, la aerolínea debe ofrecerte alguna de las siguientes opciones:

El reintegro del precio del boleto, más una indemnización que no puede ser menor al 25% del valor del vuelo.

Un lugar en el primer vuelo disponible, alimentos y, en su caso, alojamiento y transporte terrestre desde y hacia el aeropuerto.

Un boleto para el mismo destino en una fecha posterior, más una indemnización que no puede ser inferior al 25% del precio del boleto.

Cabe mencionar que estas son las obligaciones mínimas de las aerolíneas, sin embargo, cada una de estas tiene sus propias indemnizaciones que debes consultar según sea el caso.

La Profeco se encuentra presente en cada aeropuerto, incluido en el AICM. Acércate a ellos en caso de que necesites información alguna irregularidad sobre tu vuelo y la aerolínea.

Visita nuestra página en Google News

Temas Relacionados

AICMVuelos canceladosmexico-noticiasNoticias

Más Noticias

¿Contingencia ambiental en CDMX? Esta es la calidad del aire del 27 de octubre

Todos los días y a cada hora, la Dirección de Monitoreo Atmosférico da a conocer el estado del del oxígeno en la Zona Metropolitana del Valle de México. Aquí el reporte de las 05:00

¿Contingencia ambiental en CDMX? Esta

Metro CDMX y Metrobús hoy 27 de octubre

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este lunes

Metro CDMX y Metrobús hoy

Precio de la gasolina en Puebla: magna, premium y diésel este 27 de octubre

La Comisión Reguladora de Energía es el organismo que informa diariamente los precios de las gasolinas en el país

Precio de la gasolina en

Paro nacional de agricultores hoy 27 de octubre: horarios y carreteras bloqueadas

Al menos 17 entidades de México se verían afectadas por las protestas

Paro nacional de agricultores hoy

Cuál es el precio de la gasolina en Ciudad de México este 27 de octubre

La Comisión Reguladora de Energía es el organismo que informa todos los días los precios de las gasolinas en México

Cuál es el precio de
MÁS NOTICIAS

NARCO

Estas serían las regiones de

Estas serían las regiones de Sinaloa dominadas por la alianza de Los Chapitos y el CJNG

Detienen a “El Tunco”, encargado de “todas las operaciones de narcotráfico” entre Colombia, México y Ecuador

Cae en Guanajuato presunto generador de violencia ligado al homicidio de siete personas

Aseguran en Texas, EEUU, 400 armas con destino a México: capturan a los responsables

Aseguran media tonelada de marihuana en bolsas de basura en Jalisco

ENTRETENIMIENTO

Cazzu cree que el matrimonio

Cazzu cree que el matrimonio de Nodal y Ángela Aguilar habría interferido en el proceso legal de su hija

Cazzu rompe el silencio y acusa a Christian Nodal de atacarla durante su estancia en México: “Qué casualidad ¿no?"

Aitana sorprende a los fans de la Fórmula 1 durante el GP de México junto a Fernando Alonso

La Granja VIP: quiénes son los nuevos peones de la tercera semana

‘¿Quién es la máscara?’, qué personaje fue el tercer eliminado

DEPORTES

Revelan video de la presunta

Revelan video de la presunta agresión contra aficionado del Cruz Azul que murió tras ser detenido en CU

Muerte de aficionado del Cruz Azul: Liga MX asegura que no se le comunicó “ningún incidente”

Ricardo Peláez llora la partida de Manuel Lapuente, entrenador mexicano que murió a los 81 años

Faitelson exige a la FMF investigar la muerte de un aficionado de Cruz Azul en el Estadio Olímpico

Gran Premio de México 2025: así fue el momento en que Liam Lawson estuvo cerca de atropellar a dos personas