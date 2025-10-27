México

El puerto de Veracruz: la probabilidad de lluvia de este 27 de octubre

La ciudad portuaria es conocida por su clima tropical y húmedo ampliamente relacionado a los fenómenos meteorológicos del golfo de México

Por Omar López

Guardar
El puerto de Veracruz es
El puerto de Veracruz es uno de los principales destinos turísticos del estado debido a su riqueza histórica y gastronómica. (Cuartoscuro)

En la ciudad de Veracruz, sectores como el transporte marítimo y aéreo requieren información anticipada sobre el clima para garantizar operaciones seguras y eficientes, reduciendo el riesgo de retrasos o accidentes derivados de fenómenos meteorológicos severos.

Consultar el pronóstico meteorológico permite prever escenarios adversos y planificar con mayor seguridad actividades al aire libre, viajes o celebraciones relevantes.

Para este lunes se pronóstica una temperatura máxima de 24° a lo largo de la tarde con vientos de aproximadamente 15 km/h , por su parte, la nubosidad será de 18% con probabilidad de lluvia del 0% antes del anochecer.

El clima promedio en Veracruz

La ciudad de Veracruz, también
La ciudad de Veracruz, también conocida como "el puerto" se considera una ciudad histórica de la República Mexicana. (Cuartoscuro)

El clima en la ciudad de Veracruz, ubicada en la costa del Golfo de México, es cálido y húmedo durante la mayor parte del año. Su temperatura promedio anual se encuentra alrededor de los 25 °C, con veranos muy calurosos que a menudo superan los 30 °C, especialmente entre mayo y agosto. La humedad alta es una característica constante debido a la cercanía al mar, lo que potencia la sensación térmica y genera un ambiente tropical típico.

La temporada de lluvias se presenta principalmente entre junio y octubre, cuando las precipitaciones pueden ser intensas y frecuentes. Durante estos meses, es común la presencia de tormentas eléctricas y en algunos años, se pueden registrar eventos meteorológicos asociados a ciclones tropicales o huracanes, lo que requiere medidas preventivas. Es también en esta temporada cuando se registra la mayor humedad relativa, superando en ocasiones el 80 %.

En contraste, los meses de noviembre a febrero suelen ser más frescos debido a los frentes fríos conocidos como "nortes". Estos sistemas climáticos generan vientos fuertes, descenso en la temperatura y marejadas en la costa. Sin embargo, las temperaturas rara vez bajan de los 15 °C.

¿Qué es el Carnaval de Veracruz?

El Carnaval de Veracruz es
El Carnaval de Veracruz es uno de los eventos masivos más importantes del estado (X/ carnaval_ver)

El Carnaval de Veracruz es una de las festividades más emblemáticas y alegres de México, conocido como "el más alegre del mundo". Se celebra en el puerto de Veracruz y es una explosión de color, música y tradición que combina influencias coloniales, indígenas y afroantillanas.

Sus orígenes se remontan al siglo XVII, con celebraciones de bailes de máscaras durante la época colonial, que evolucionaron en el siglo XIX hacia desfiles callejeros y en 1925 se organizó oficialmente con un Comité Directivo. El carnaval incluye eventos como la Quema del Mal Humor, donde se incineran figuras que representan lo negativo del año, desfiles de carros alegóricos, comparsas, coronaciones de reyes y reinas y el Entierro de Juan Carnaval, un cierre simbólico con un funeral paródico.

Tradicionalmente, el Carnaval de Veracruz se realizaba en febrero o marzo, antes de la Cuaresma, siguiendo la tradición católica de "carnem levare" (quitar la carne). Sin embargo, desde 2022, se trasladó al verano para atraer más turismo.

Temas Relacionados

Clima en MéxicoVeracruzClimamexico-noticiasNoticias

Más Noticias

¿Contingencia ambiental en CDMX? Esta es la calidad del aire del 27 de octubre

Todos los días y a cada hora, la Dirección de Monitoreo Atmosférico da a conocer el estado del del oxígeno en la Zona Metropolitana del Valle de México. Aquí el reporte de las 05:00

¿Contingencia ambiental en CDMX? Esta

Metro CDMX y Metrobús hoy 27 de octubre

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este lunes

Metro CDMX y Metrobús hoy

Precio de la gasolina en Puebla: magna, premium y diésel este 27 de octubre

La Comisión Reguladora de Energía es el organismo que informa diariamente los precios de las gasolinas en el país

Precio de la gasolina en

Paro nacional de agricultores hoy 27 de octubre: horarios y carreteras bloqueadas

Al menos 17 entidades de México se verían afectadas por las protestas

Paro nacional de agricultores hoy

Cuál es el precio de la gasolina en Ciudad de México este 27 de octubre

La Comisión Reguladora de Energía es el organismo que informa todos los días los precios de las gasolinas en México

Cuál es el precio de
MÁS NOTICIAS

NARCO

Estas serían las regiones de

Estas serían las regiones de Sinaloa dominadas por la alianza de Los Chapitos y el CJNG

Detienen a “El Tunco”, encargado de “todas las operaciones de narcotráfico” entre Colombia, México y Ecuador

Cae en Guanajuato presunto generador de violencia ligado al homicidio de siete personas

Aseguran en Texas, EEUU, 400 armas con destino a México: capturan a los responsables

Aseguran media tonelada de marihuana en bolsas de basura en Jalisco

ENTRETENIMIENTO

Cazzu cree que el matrimonio

Cazzu cree que el matrimonio de Nodal y Ángela Aguilar habría interferido en el proceso legal de su hija

Cazzu rompe el silencio y acusa a Christian Nodal de atacarla durante su estancia en México: “Qué casualidad ¿no?"

Aitana sorprende a los fans de la Fórmula 1 durante el GP de México junto a Fernando Alonso

La Granja VIP: quiénes son los nuevos peones de la tercera semana

‘¿Quién es la máscara?’, qué personaje fue el tercer eliminado

DEPORTES

Revelan video de la presunta

Revelan video de la presunta agresión contra aficionado del Cruz Azul que murió tras ser detenido en CU

Muerte de aficionado del Cruz Azul: Liga MX asegura que no se le comunicó “ningún incidente”

Ricardo Peláez llora la partida de Manuel Lapuente, entrenador mexicano que murió a los 81 años

Faitelson exige a la FMF investigar la muerte de un aficionado de Cruz Azul en el Estadio Olímpico

Gran Premio de México 2025: así fue el momento en que Liam Lawson estuvo cerca de atropellar a dos personas