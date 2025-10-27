México

Clima en Tijuana: conoce el pronóstico y prepárate antes de salir

La temperatura más baja registrada en el territorio mexicano fue la del 27 de diciembre de 1997, cuando el termómetro disminuyó hasta los -25 grados

Por Infobae Noticias

Guardar
Cuál será la temperatura máxima
Cuál será la temperatura máxima en la ciudad (Wikimedia Commons)

En la era del cambio climático, un cálido día de verano puede convertirse rápidamente en una fuerte lluvia que cause inundaciones en unos cuantos minutos, por lo que cada vez es más común que ante las variaciones de la temperatura las personas traten de estar prevenidas.

A continuación el reporte meteorológico esperado en las próximas horas para Tijuana este 27 de octubre:

Durante el día la temperatura alcanzará un máximo de 23 grados, la previsión de lluvia será del 0%, con una nubosidad del 3%, mientras que las ráfagas de viento llegarán a los 26 kilómetros por hora.

En cuanto a los rayos ultravioleta se espera que lleguen a un nivel de hasta 4.

Para la noche, la temperatura llegará a los 12 grados, mientras que la probabilidad de precipitación será de 0%, con una nubosidad del 0%, mientras que las ráfagas de viento serán de 11 kilómetros por hora en la noche.

La predicción del estado del
La predicción del estado del tiempo en Tijuana (Imagen ilustrativa Infobae)

Entre Vientos de Santa Ana, el clima en Tijuana

Tijuana, una de las ciudades principales de Baja California, posee un clima de tipo semiárido que se caracteriza por tener veranos secos y templados a cálidos, así como inviernos suaves y húmedos. La temperatura promedio anual es de 17.5 grados.

Debido a que tiene salida al océano Pacífico y su cercanía a California, sus costas son frías durante el verano y templadas en el invierno; asimismo, las precipitaciones no son tan abundantes y ocurren por frentes fríos o tormentas generadas entre noviembre y abril.

Del otoño a la primavera es común que se dé el fenómeno de los llamados “Vientos de Santa Ana”, que se caracterizan por ser vientos fuertes, secos y calientes que van de las montañas al mar y que pueden ocasionar olas de calor por arriba de los 30 grados.

Por otro lado, la temperatura mínima récord ha sido de -9.4 y la máxima de 48.2 grados, asimismo, ha nevado hasta en cinco ocasiones (en los años 1967, 2007, 2008, 2014, 2021) aunque en realidad las bajas temperaturas son extrañas en esta zona.

Las costas de Tijuana
Las costas de Tijuana son frías durante el verano. (Cuartoscuro)

¿Qué debe incluir un seguro para proteger mi vivienda en caso de huracanes y tormentas?

La falta de preparación ante fenómenos hidrometeorológicos representa un costo diario superior a los 25 millones de pesos para las empresas mexicanas, según datos de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS). Entre 2012 y 2024, se pagaron en promedio 7,591 millones de pesos anuales por siniestros relacionados con tormentas, lluvias intensas e inundaciones, un incremento del 91% respecto al periodo 2001–2012.

Este panorama refleja la creciente vulnerabilidad operativa y financiera de las compañías, especialmente durante la temporada de huracanes, que se extiende hasta el 30 de noviembre, de acuerdo con la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

El pronóstico para 2025 indica una alta actividad ciclónica, con la posible formación de entre 8 y 9 tormentas tropicales, 4 o 5 huracanes de categoría 1 o 2 y hasta 6 huracanes intensos, de categoría 3 o superior.

Ante este escenario, Eduardo Gutiérrez, Socio Director en Eikos, consultora especializada en seguros y administración de riesgos, recomienda reforzar tres pilares fundamentales: seguros adecuados, protocolos internos robustos y alianzas estratégicas predefinidas.

En cuanto a cobertura, Gutiérrez advierte que disponer de una póliza no garantiza protección suficiente; “Una póliza integral frente a fenómenos hidrometeorológicos debe contemplar al menos los siguientes elementos: cobertura por huracanes, tormentas, granizo, deslaves e inundaciones; protección frente a interrupción de actividades o pérdida de ingresos; daños a bienes en tránsito o en uso fuera de planta; gastos adicionales por reubicación temporal; remoción de escombros y limpieza; procesos preferenciales de atención de siniestros”, detalla el especialista.

Además, recomienda revisar periódicamente los valores asegurados y mantener actualizadas las ubicaciones de los activos.

Un Plan de Respuesta ante Tormentas (ERP) debe contemplar cinco etapas:

Planeación anual.

Preparación inicial y final.

Respuesta durante el evento.

Recuperación posterior, incluyendo simulacros.

Actualización constante de procedimientos.

Más allá de los seguros, los protocolos internos juegan un papel clave en la gestión de riesgos. Alicia Martínez, Subdirectora de Daños, Autos y Fianzas de Eikos, señala que “es de gran relevancia que los protocolos incluyan canales de comunicación seguros, asignación de responsables por área y mecanismos para documentar daños con el fin de facilitar la gestión con aseguradoras y reducir el impacto en la continuidad del negocio”.

Temas Relacionados

ClimaTijuanaMéxicomexico-noticiasNoticias

Más Noticias

Lotería Nacional: dónde ver los resultados ganadores del Tris de hoy 26 de octubre

Aquí los resultados de todos los sorteos de Tris dados a conocer por la Lotería Nacional y descubra si ha sido uno de los ganadores

Lotería Nacional: dónde ver los

Mexicorusa explica cómo pasó de sentir vergüenza de haber nacido en México a amar al país

La historia de Irina se ha convertido en un símbolo de amor por las raíces

Mexicorusa explica cómo pasó de

Detienen a “El Tunco”, encargado de “todas las operaciones de narcotráfico” entre Colombia, México y Ecuador

El arresto fue informado por las autoriades del país sudamericano

Detienen a “El Tunco”, encargado

América Rangel respalda a Javier Milei tras su victoria: “Gana la libertad”

El partido derechista obtuvo más del 40% de los votos en la elección de mitad de mandato para renovar parte del Congreso argentino

América Rangel respalda a Javier

Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM denuncia robo de proyectores, grafiti y más daños tras paro estudiantil

Alumnos de este plantel mantenían una protesta en el contexto de amenazas violentas a la comunidad de la institución

Facultad de Ciencias Políticas de
MÁS NOTICIAS

NARCO

Detienen a “El Tunco”, encargado

Detienen a “El Tunco”, encargado de “todas las operaciones de narcotráfico” entre Colombia, México y Ecuador

Cae en Guanajuato presunto generador de violencia ligado al homicidio de siete personas

Aseguran en Texas, EEUU, 400 armas con destino a México: capturan a los responsables

Aseguran media tonelada de marihuana en bolsas de basura en Jalisco

FGR “arrebata” inmueble a Los Chapitos, era usado para secuestros y vale más de 4 millones de pesos

ENTRETENIMIENTO

“Culpa nuestra” arrasa con las

“Culpa nuestra” arrasa con las reproducciones del ranking de las mejores películas en Prime Video México

K-pop iTunes México: “Golden” de HUNTR/X continúa rompiéndola en el top 10 de las canciones más sonadas

El elixir de la inmortalidad lidera las 10 películas más vistas esta semana de Netflix en México

Prime Video México: Estas son las mejores series para ver hoy

La Granja VIP en VIVO: sigue la noche de eliminación hoy 26 de octubre

DEPORTES

Ricardo Peláez llora la partida

Ricardo Peláez llora la partida de Manuel Lapuente, entrenador mexicano que murió a los 81 años

Faitelson exige a la FMF investigar la muerte de un aficionado de Cruz Azul en el Estadio Olímpico

Gran Premio de México 2025: así fue el momento en que Liam Lawson estuvo cerca de atropellar a dos personas

Gran Premio de México: así retiraron a un vendedor ambulante en silla de ruedas al exterior del Metro CDMX

Gran Premio de México 2025 de la Fórmula 1 en fotos: así fue la victoria de Lando Norris