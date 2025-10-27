Caen 3 generadores de violencia en megaoperativo en Navolato: incautan armas, vehículos y rescatan a persona secuestrada

Dos de los tres detenidos junto a equipo táctico y armamento incautado. (FOTO: X: @sspsinaloa1)

Tras un mega operativo iniciado en Navolato, Sinaloa, el Grupo Interinstitucional rescató un civil, detuvo a tres presuntos delincuentes y aseguró armamento, vehículos, cargadores y cartuchos.

Durante labores de seguridad en el poblado de Juan Aldama, en el municipio de Navolato, policías estatales y elementos militares observaron dos vehículos que, al notar la presencia de las autoridades, emprendieron la huida rápidamente, lo que levantó sospechas a las autoridades.

De acuerdo con un comunicado oficial de la Seguridad Pública de Sinaloa, los agentes federales y estatales comenzaron una persecución por distintos poblados del municipio sinaloense, donde aparecieron más vehículos con civiles armados.

Ante ello, las autoridades solicitaron apoyo de un helicóptero Black Hawk de la Fuerza Aérea Mexicana, logrando ubicar a la mayoría de los vehículos con civiles armados en el poblado de Jesús María y tras una intensa balacera, las autoridades logró asegurar lo siguiente:

3 civiles detenidos, entre ellos uno lesionado

1 civil rescatado, presunta víctima del delito de privación de la libertad

1 ametralladora Minimi calibre 5.56 x 45 mm

4 fusiles tipo M4 calibre 5.56 x 45 mm

1 fusil AK 47 calibre 7.62 x 39 mm

1 rigle calibre .243 Win

2 aditamentos lanzagranadas calibre 40 mm

7 vehículos, 5 con reporte de robo, uno de ellos con blindaje artesanal y 2 sin datos

58 cargadores de distintos calibres

Mil 740 cartuchos de distintos calibres

1 cinta metálica eslabonada con 10 cartuchos calibre 5.56 x 45 mm

7 chalecos con placas balísticas

Uno de los vehículos asegurados tras el mega operativo llevado a cabo en Navolato y Culiacán. (FOTO: X: @sspsinaloa1)

La movilización de seguridad se llevó a cabo por elementos pertenecientes a la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa, la Policía Estatal Preventiva, Ejército Mexicano, Guardia Nacional, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y agentes de la Fiscalía General de la República (FGR) y la Fiscalía General del Estado.

Tras el mega operativo, las autoridades confirmaron que los detenidos y el material asegurado fueron puestos a disposición del Ministerio Público de la FGR para que realicen las investigaciones correspondientes y se de con el paradero de más personas relacionadas con las operaciones delincuenciales.

FGR asegura un inmueble vinculado a Los Chapitos valuado en más de 4 millones de pesos

La FGR informó sobre la medida de extinción de dominio sobre un inmueble en Sinaloa que era parte de una investigación por la posible comisión de los delitos de delincuencia organizada y secuestro. Se trata de una casa ligada al Cártel de Sinaloa.

Detención del Nini Crédito:X/ @RZam24

Mientras el informe de las autoridades indica que el lugar estaría relacionado con “una organización criminal”, reportes de inteligencia señalan que la se trata de la facción de Los Chapitos del Cártel del Pacífico.

Con la decisión, el inmueble ubicado en Culiacán pasará al Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (INDEP), lo anterior luego de que un juez del Juzgado Sexto de Distrito en Materia de Extinción de Dominio declaró procedente la acción.

Según las estimaciones de la FGR, el lugar tiene un valor de 4 millones 361 mil pesos, según destaca el reporte oficial.