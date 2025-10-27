México

Brugada destaca descenso en los delitos de alto impacto en la CDMX

Una alcaldía capitalina destaca de entre todas por una reducción significativa en crímenes

Por Joshua Espinosa

Tlalpan lidera la reducción de delitos de alto impacto en Ciudad de México con una baja del 24.52% en 2025. (X/@ClaraBrugadaM)

Las estadísticas recientes evidencian que Tlalpan experimenta una caída notoria en delitos de alto impacto dentro de Ciudad de México. De acuerdo con información proporcionada por la jefa de Gobierno la tarde de este 27 de octubre, Clara Brugada, esta alcaldía lidera la reducción de índices delictivos con un descenso de 24.52% en este tipo de crímenes respecto a 2024, superando el promedio capitalino del 12,57%.

Dicha estrategia trazada en la demarcación incluye una coordinación efectiva entre el gobierno local, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la CDMX, la Fiscalía capitalina y la administración de la alcaldesa de Tlaplan.

Según los datos que presentó el secretario de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez Camacho, desde el inicio de la administración se han realizado 250 detenciones por delitos considerados de alto impacto en Tlalpan. Además, las autoridades decomisaron más de 1 mil 600 dosis de presunta droga, 32 armas de fuego y 121 vehículos a través de cateos y acciones en flagrancia realizados por la policía.

Desde el inicio de la administración se han realizado 250 detenciones por delitos de alto impacto en Tlalpan. (X/@ClaraBrugadaM)

El secretario de Seguridad también señaló que, durante el presente año, el homicidio doloso en la demarcación descendió 29.82%. El robo de vehículos, tanto con violencia como sin ella, mostró una reducción de 19.33%. Vázquez Camacho resaltó que estos resultados responden a un enfoque integral basado en la investigación, inteligencia y atención a denuncias ciudadanas.

Como parte de la lucha contra estructuras criminales, en Tlalpan se logró la detención de 13 objetivos prioritarios y la desarticulación de tres células delictivas, con el aseguramiento de 28 integrantes.

Entre las nuevas medidas de seguridad, se prioriza la prevención del delito, el fortalecimiento de las capacidades operativas y la recuperación de espacios públicos. Se han sumado campañas de cero tolerancia a la tala ilegal y acciones para la protección del suelo verde.

Tlalpan logró la detención de 13 objetivos prioritarios y desarticuló tres células delictivas con 28 integrantes. (X/@ClaraBrugadaM)

En otro plano y de forma general, el informe anual de gobierno de Clara Brugada señala una tendencia consistente a la baja en delitos de alto impacto en toda la ciudad desde 2019. Entre enero y junio de 2025, los registros de la capital indican 9 mil 871 delitos, una disminución del 62.4% comparado con el mismo periodo de 2019. El mayor descenso se ha dado en delitos como robo a transportista, robo con violencia en el metro y secuestro, que superan el 90% de reducción en la incidencia.

El mismo documento añade que robos a repartidor, pasajero de taxi y microbús bajaron más del 80%, mientras que otros robos cometidos con violencia y delitos letales como homicidio doloso y lesiones con arma de fuego retrocedieron 65% y 50% respectivamente.

La percepción de inseguridad también ha mejorado considerablemente. Clara Brugada indicó en su informe que entre 2019 y 2024 este dato cayó 13.1 puntos porcentuales y en colonias descendió 15.8%.

