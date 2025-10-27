México

Adiós Pensión del Bienestar: cuándo será el último pago de 6 mil 2 pesos de este 2025

Será importante para los beneficiarios cuidar este monto ya que será el último pago de este año

Por Abigail Gómez

Este programa social busca beneficiar
Este programa social busca beneficiar a los grupos más vulnerables.

La Pensión del Bienestar es un programa social del gobierno federal de México dirigido a personas adultas mayores de 65 años y su objetivo es otorgar un apoyo económico bimestral para contribuir a su bienestar y garantizar el ejercicio pleno de sus derechos sociales.

El programa entrega un monto fijo cada dos meses, depositado en una tarjeta bancaria habilitada para ese fin.

La Pensión del Bienestar está orientada a la población que reside en México y no requiere estar afiliado a ningún tipo de sistema de seguridad social y el proceso de inscripción se realiza en las sedes de atención del programa o durante las jornadas de incorporación organizadas por la Secretaría de Bienestar.

En este sentido, los beneficiarios reciben un pago de 6 mil 2 pesos cada dos meses, es decir, se trata de un programa bimestral.

Y debido a que no tiene un día fijo de deposito, es importante que quienes cuentan con esta pensión se encuentren atentos a la información que cirula respecto a los pagos.

En ese caso, se acerca el final del año y con ello también el último pago que recibirán los adultos mayores en este 2025.

Este programa busca ayudar a
Este programa busca ayudar a cubrir necesidades básicas y reducir la desigualdad entre la población mayor de 65 años.

Cuándo podría ser el último pago de la Pensión del Bienestar para este 2025

Si bien hasta el momento no hay una fecha exacta para el deposito del último pago de este programa social, de acuerdo con el calendario que se ha llevado a cabo hasta el momento, el último deposito debe estar programado para el próximo mes de noviembre de 2025.

Lo anterior se deduce de que los depositos suelen realizarse el primer mes del bimestre y el último bimestre contemplado en este caso es el de noviembre-diciembre, en donde debera recibirse un pago de 6 mil 2 pesos.

Y aunque hace falta la confirmación de las cuentas oficiales, los siguientes son los días tentantivos en que podrían caer los pagos en noviembre.

Como mencionamos, es importante estar atentos a las confirmaciones de las fechas en los canales oficiales.

La pensión del Bienestar tiene como objetivo proporcionar un apoyo económico directo a personas adultas mayores en México, con el fin de contribuir a mejorar su calidad de vida y garantizar su derecho a la protección social.

