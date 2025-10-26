Top 10 de los podcasts más reproducidos hoy de Spotify México

Estos son los títulos más buscados por los suscriptores de Spotify. (Infobae)

Spotify actualizó su top con los 10 podcast más populares del momento en México confirmando una vez más hacia dónde se inclinan las diferentes preferencias del público.

La lista se renueva constantemente por lo que no puedes perderte la actualización que incluye producciones que van ganando terreno.

Los podcast no son un tema menor, es una de las formas más populares para llegar a millones de personas. En lo que va de 2025 el número de oyentes de podcasts en el mundo alcanzó los 584,1 millones, según estadísticas de la firma Backlinko, lo que representa un aumento interanual del 6,83%. Para 2027, se prevé que el número de oyentes de podcasts a nivel mundial alcance los 651,7 millones.

Top 10 de podcast más reproducidos en Spotify en México

1. Mis Traumas, Mis Chistes

Hay cosas que duelen pero también dan risa (eventualmente). Somos Stephany Leal y Fernanda Lozano, dos amigas que encontramos en el humor una forma muy terapéutica de sobrevivir a nuestros traumas. Aquí no venimos a dar lecciones ni consejos profesionales, pero sí a compartir experiencias reales, anécdotas incómodas y momentos dolorosos con el único filtro que nos queda: el humor. Cada episodio es una invitación a reírnos de lo que nos rompe, porque si ya lo vivimos mínimo que nos sirva de contenido. Prepárate para escuchar historias personales, participar con tus propias anécdotas y descu

2. Relatos de la Noche

En la tradición de los clásicos de la radio, aquí se cuentan las historias, relatos y leyendas que habitan las calles de México e Iberoamérica. Sonoro..

3. BRUTO

Bruto es un podcast para hablar de masculinidad y redefinirla en tiempos modernos a través de la empatía, vulnerabilidad y cuestionamiento. Evolucionar como hombres pero sobretodo como humanos. Aprender y desaprender. Mejorar como un diamante en Bruto.

4. La Cotorrisa

Ricardo Pérez y Slobotzky se ponen a cotorrear como siempre, pero ahora lo están grabando. Escúchalos todos los miércoles hablando de noticias extrañas, datos curiosos, anécdotas hilarantes y aliviana el ombligo de la semana. Nuevo episodio todos los miércoles y domingo

5. Tengo un Plan

Ya puedes comprar entradas a los eventos de 2025 aquí: https:tengounplanpodcast.comeventos-presenciales Nos vemos todos los Lunes y los Jueves a las 12am con los mayores expertos de cada área de la vida para crecer y aprender sobre lo que hacen.

6. Casos reales

Te cuento las mejores historias del mundo.

7. ReManchados de Miedo

Hola, soy Mar. Te traigo colecciones de relatos de terror y leyendas urbanas, a veces analizadas desde la perspectiva paranormal y científica, con la finalidad de que más personas se unan a la discusión sobre lo fantasmal. También te presento "Chismecito Paranormal", una sección con invitados increíbles que han tenido experiencias sobrenaturales y que seguro te harán dudar de la realidad. ¿Tu eres team paranormal o team científico?

8. EXTRA ANORMAL

Hola! Bienvenido a este tu espacio, donde pasaremos muchas horas hablando de temas extra anormales que mis seguidores me hagan llegar, prepárate y disfruta de mucho terror.! Distribuido por Genuina Media

9. Leyendas Legendarias

Un podcast de comedia donde cada semana exploramos casos crimen real fenómenos paranormales y eventos históricos peculiares, notorios o fantásticos. José Antonio Badía: Elbadiablo Eduardo Espinosa: NingunEduardo Mario López Capistrán: MarioLopezCapi

10. Spotify Anniversary

Celebrating the anniversaries of iconic music, artists perform a live mini-concert version of their album, offering new renditions of classic tracks. Between songs, artists reminisce and tell untold stories from the band’s storied history, giving new life to their body of work.

*Algunos datos podrían no estar disponibles porque la plataforma no los proporciona.

La música latina rompe récords en EEUU

Spotify se ha convertido en una de las plataformas por streaming más competitivas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En 2024, la música latina alcanzó un hito impresionante tras generar 1.400 millones de dólares en ingresos en Estados Unidos, un salto del 18% respecto al récord de 2005, según la Asociación de la Industria Discográfica de América (RIAA).

Este es el tercer año consecutivo en que el género supera los mil millones en recaudación, gracias en gran parte al auge de las plataformas de streaming, que representan el 98% de los ingresos.

La RIAA, citada por la agencia EFE, destaca que este es el noveno año consecutivo en que el crecimiento supera al de toda la industria musical en EE.UU., con un aumento interanual del 5,8%.

Al respecto, Rafael Fernández Jr., vicepresidente senior de Políticas Públicas y Música Latina de dicha asociación, resaltó cómo las plataformas de streaming están eliminando barreras lingüísticas y transformando el panorama musical en el país.

En términos de ingresos, las plataformas gratuitas con publicidad, como YouTube y Spotify, generaron 354 millones de dólares, mientras tanto, las suscripciones de pago dominaron la recaudación, concentrando dos tercios de los ingresos, con un crecimiento del 6% y alcanzando 967 millones de dólares.

Podcast México: el recuendo anual de Spotify

A finales del 2024, Spotify lanzó su lista de los Top Podcast en México y no hay duda de que los gustos de los oyentes son cada vez más variados y diversos.

En el primer lugar brilla “Las Alucines”, seguido muy de cerca por “La J y la M” en la segunda posición. El tercer puesto se lo lleva “Relatos de la Noche”, mientras que Farid Dieck | Relatos y reflexiones se queda con el cuarto lugar. Cerrando el top cinco está el ya clásico “La Cotorrisa”.

Más abajo en la lista encontramos a “Hablemos de lo que existe”en el sexto lugar, seguido de “Penitencia” en el séptimo. En el octavo puesto está “Creativo”, mientras que “Aterrados” y “Hermanos de Leche” completan el noveno y décimo lugar, respectivamente.

Esta selección deja claro que el podcast en México no solo está creciendo, sino que cada vez ofrece más opciones para todos los gustos. Desde historias que te erizan la piel hasta charlas desenfadadas, hay un espacio para cada tipo de oyente.