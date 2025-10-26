Temblor hoy en México: noticias de la actividad sísmica este domingo 26 de octubre

Ante un sismo, las autoridades recomiendan mantener la calma , no correr ni empujar , y ubicarse en zonas de seguridad previamente identificadas. Si estás dentro de un edificio, aléjate de ventanas, objetos pesados y muros que puedan colapsar. En la calle, evita cables, postes y estructuras inestables. Tras el movimiento, verifica posibles fugas de gas o daños y sigue la información oficial del Servicio Sismológico Nacional y Protección Civil . La prevención y la calma son claves para reducir riesgos.

México es uno de los países con mayor actividad sísmica del mundo debido a su ubicación sobre el Cinturón de Fuego del Pacífico , una zona donde convergen cinco placas tectónicas: la Norteamericana, del Pacífico, de Cocos, de Rivera y del Caribe . El roce y subducción entre ellas generan movimientos de tierra que pueden sentirse en distintas regiones del país, especialmente en el centro y sur.

