Qué dice Wikipedia sobre Gloria Trevi y por qué motivo no ha podido modificar su biografía: “Pusieron puras porquerías”

En el episodio uno del documental ‘Gloria Trevi: Sin Filtro’, la cantante explora pasajes de su vida poco conocidos, incluso por sus fans. (Especial)

El nombre de Gloria Trevi volvió a colocarse en el centro de la conversación digital, pero esta vez no por su música ni por su serie documental, sino por algo que ha intentado cambiar sin éxito: su biografía en Wikipedia.

La cantante mexicana, protagonista de una de las trayectorias más intensas y polémicas de la música pop en español, reveló en el documental Gloria Trevi: Sin Filtro de ViX+ que no puede modificar ni corregir la información que aparece sobre ella en la enciclopedia digital ni en Siri, el asistente de Apple.

¿Qué dice la biografía de Gloria Trevi en Wikipedia?

En una de las escenas finales del primer episodio, su esposo Armando Gómez comenta: “A veces alteran Wikipedia”, a lo que Trevi responde con evidente molestia: “Mi Wikipedia la alteraron horrible. Quitaron mis premios, mis logros, mis conciertos y en su lugar pusieron puras porquerías”.

Según la intérprete de “Todos me miran”, su perfil en la plataforma contiene información “falsa” y “sesgada” sobre el periodo más difícil de su vida, entre 1997 y 2004, cuando fue acusada y posteriormente absuelta en un proceso judicial que marcó su carrera. “Son las mismas palabras que utilizan ciertas personas”, comenta la artista, en aparente referencia a sus conflictos legales y mediáticos con figuras de la televisión mexicana como Pati Chapoy.

A inicios de la década del 2000, Trevi fue absuelta por leyes mexicanas de presunta corrupción de menores. (Archivo)

¿Por qué no ha podido editarla?

Durante la conversación, Armando Gómez sugiere que alguien “con dinero” habría bloqueado la página con un candado de edición, impidiendo que incluso la propia cantante o sus representantes la modifiquen. “Le pusieron un candado que no lo puedes cambiar en diez años. ¿Quién hace eso? Necesitan un hacker”, dice entre risas e incredulidad.

Su batalla contra Wikipedia

En realidad, Wikipedia sí tiene mecanismos de protección para evitar vandalismo o ediciones interesadas en artículos de alta visibilidad. Estas “protecciones” impiden que usuarios sin historial o con conflicto de interés alteren el contenido. En el caso de figuras públicas como Gloria Trevi, la biografía suele estar bajo vigilancia permanente por parte de editores voluntarios y revisores de la comunidad global.

Actualmente, la entrada de Gloria Trevi en Wikipedia incluye advertencias visibles al lector, indicando que “no tiene una redacción neutral”, “necesita mejorar su estructura” y “requiere más referencias verificables”. Esto significa que la enciclopedia reconoce que el artículo presenta problemas de equilibrio informativo y cita insuficiente de fuentes confiables.

Actualmente, la entrada de Gloria Trevi en Wikipedia incluye advertencias visibles al lector. (@gloriatrevi, Instagram / Captura de pantalla)

Wikipedia, fundada en 2001, funciona como una enciclopedia libre y colaborativa en la que cualquier persona puede proponer cambios, siempre y cuando estos estén respaldados por fuentes verificables. Sin embargo, cuando los temas son polémicos o involucran figuras mediáticas con historial judicial o conflictos públicos, la comunidad suele restringir temporalmente las ediciones para evitar manipulación de la información.

Pese a sus intentos por limpiar su imagen digital, Gloria Trevi asegura que su biografía sigue “llena de porquería”. “Sabemos quiénes lo pusieron, ¿verdad?”, dice al final del episodio, dejando abierta una sospecha que, al menos por ahora, ni Wikipedia ni Siri pueden resolver.

La cantante mexicana Gloria Trevi da una entrevista en el estreno de su documental "La Trevi: sin filtro" en la Ciudad de México, el martes 21 de octubre de 2025. (Foto AP/Claudia Rosel)