Mexicanos celebran la confirmación del romance entre Katy Perry y Justin Trudeau: “Que lo traiga a Venga La Alegría” (Fotos: TV Azteca/ TMZ)

La confirmación oficial de la relación romántica entre la cantante estadounidense Katy Perry y el ex primer ministro canadiense Justin Trudeau motivó una ola de reacciones entre usuarios mexicanos en redes sociales, quienes celebraron la noticia y la combinaron con bromas sobre la televisión local.

Katy Perry, quien acaba de cumplir 41 años, y Justin Trudeau, de 53 años, decidieron hacer pública su relación durante la celebración del cumpleaños de la artista en París.

Según información difundida por TMZ y replicada por diversos medios, la pareja fue vista de la mano a la salida del cabaret Crazy Horse, donde varios fotógrafos y seguidores los esperaban. Este gesto confirmó semanas de rumores y supuestas citas discretas en distintas ciudades.

En declaraciones recogidas por People, personas del entorno de Trudeau afirmaron que “están interesados el uno en el otro, pero llevará tiempo ver cómo evoluciona esto. Ella está viajando por el mundo y él está reestructurando su vida ahora que ya no es primer ministro de Canadá, pero existe una atracción mutua”.

La estrella pop y el ex primer ministro de Canadá decidieron hacer pública su relación durante la celebración del cumpleaños de la artista en París

La cobertura de Daily Mail publicó imágenes exclusivas de la pareja a bordo de un yate en California, donde se les vio abrazados y besándose. El seguimiento mediático inició meses antes, cuando la cantante y el exprimer ministro fueron captados cenando juntos en Montreal durante una de las paradas de la gira de Perry.

Días después, Trudeau asistió a uno de los conciertos de la cantante, lo que incrementó la especulación hasta que finalmente ambos decidieron presentarse juntos de manera oficial ante el público.

Katy Perry y Justin Trudeau confirman su noviazgo y mexicanos los hacen tendencia en redes

El entusiasmo provocado por la noticia del romance creció de manera especial en México, donde Katy Perry cuenta con una base considerable de admiradores.

Las tendencias en X, Facebook y TikTok acumularon memes, mensajes de felicitación e incluso peticiones humorísticas dirigidas a la producción del programa matutino Venga La Alegría de TV Azteca.

Diversos usuarios propusieron, en tono de broma, que la próxima aparición del exmandatario canadiense fuera como invitado especial del programa, en referencia a un episodio incómodo vivido por Perry durante su última visita al set.

Una reacción festiva y burlona en redes mexicanas: Katy Perry y Justin Trudeau confirman su noviazgo

Un internauta escribió: “¡Que inviten a Trudeau a bailar en Venga La Alegría, a ver si sale mejor!”. Otro añadió: “Ojalá que ahora sí lleven al novio de Katy Perry a la combi, pero con aire acondicionado”.

Los comentarios combinaron humor e ironía, aludiendo a una experiencia televisiva que marcó el recuerdo colectivo sobre la más reciente visita de la artista al país.

El antecedente: el paso accidentado de Katy Perry por Venga La Alegría

La presencia de Katy Perry en la televisión mexicana durante noviembre de 2024 se volvió viral luego de su participación en Venga La Alegría. Invitada como parte de la promoción de su gira The Lifetime Tour, la intérprete aceptó sumarse a diversas dinámicas propuestas por los conductores mexicanos, desde coreografías improvisadas hasta trayectos en transporte público.

La espontaneidad del formato generó incomodidad percibida en redes, donde miles de usuarios interpretaron que la producción había sobrepasado ciertos límites.

El antecedente: el paso accidentado de Katy Perry por Venga La Alegría (Captura Venga la Alegría)

Durante un concierto en este año, un fan subió al escenario y, de manera espontánea, pidió disculpas en nombre de todo el país por el episodio televisivo: “En nombre de todo México, te ofrezco una disculpa por el programa Venga la Alegría”. Katy Perry respondió: “¿Sí, deberían disculparse?”, frase que desató risas y comentarios en redes, muchos de los cuales celebraron la capacidad de la cantante para tomarse con humor el momento y su cariño por México.

Durante aquella visita, el público y el equipo de TV Azteca realizaron un homenaje con recreaciones de los videoclips más emblemáticos de la artista, lo cual generó una recepción inusual y una oleada de comentarios digitales sobre la incomodidad percibida.

Katy Perry y Justin Trudeau se toman de la mano y confirman su relación sentimental

Tanto Katy Perry como Justin Trudeau atraviesan transiciones personales. Perry anunció su separación del actor británico Orlando Bloom tras nueve años de relación, con quien comparte una hija. Por su parte, Trudeau terminó su matrimonio de casi dos décadas con Sophie Grégoire-Trudeau en agosto de 2023, con quien tiene tres hijos.