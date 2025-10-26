Lupita Jones exige protección para fundadora del refugio Seres Libres tras ser amenazada

Lupita Jones respalda a activista amenazada por denunciar irregularidades en protección animal| (X/@sereslibres_mx-@LupJonesof)

La actriz y empresaria María Guadalupe Jones Garay, mejor conocida como ‘Lupita Jones’ ha expresado su apoyo en redes sociales a Elizabeth Soto, fundadora del refugio para animales llamado “Seres Libres” debido a las amenazas de muerte que ha recibido afuera de su domicilio.

La activista denunció públicamente que, tras sus señalamientos contra la Comisión Estatal de Parques Naturales y de la Fauna (CEPANAF) y la Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado de México (PROPAEM), recibió una amenaza directa contra su hija y su familia.

Ante esta situación, Lupita Jones criticó que la sociedad civil tenga que organizarse para realizar tareas “que muchos servidores públicos deberían hacer y es aberrante lo que está pasando con Seres Libres”.

La empresaria también exigió la atención a las autoridades y a diversos medios para darle seguimiento al caso, etiquetando a la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez; Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, así como a la presidenta Claudia Sheinbaum, al señalar que la responsabilidad recae en quienes ejercen funciones públicas. La exclamación de Jones resume su mensaje: “¡Esto ya es el colmo!” y su pedido de que se atienda el caso.

Activista amenazada

Foto: Seres Libres / Captura de pantalla

Elizabeth Soto realizó una transmisión en video donde narró que la mañana del 23 de octubre encontró afuera de su casa un ataúd, una corona de flores, fotografías de su hija y un mensaje que decía: “Ya déjate de mamadas o la mato”, en referencia a la menor.

La titular de Seres Libres responsabilizó a Alma Diana Tapia Maya, directora de la Comisión Estatal de Parques Naturales y de la Fauna (Cenapaf), a Erik David Núñez y a Rafael López, subprocurador de Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado de México (Propaem), así como a Diana Valeria Cortés del municipio de Los Reyes La Paz. “Estas personas saben dónde vivo y conocen a mi hija. Son las únicas personas que tienen mi dirección con exactitud”, manifestó.

La activista afirmó que ya presentó la denuncia correspondiente ante la fiscalía por el delito de extorsión, ya que quienes la amenazaron exigieron que guardara silencio a cambio de la integridad de su hija. Soto declaró que no teme por su vida, pero sí por su hija y por los animales bajo su resguardo, motivo por el cual solicitó apoyo de organizaciones nacionales e internacionales y llamó a la presidenta Claudia Sheinbaum, legisladores y medios de comunicación a revisar el caso y proteger a las familias de activistas. “Somos responsables de nuestros animales y de nuestras familias. No nos vamos a quedar con las manos cruzadas”, advirtió.