La Granja VIP en VIVO: sigue la noche de eliminación hoy 26 de octubre

Sergio Mayer Mori recibió una sanción en el reality La Granja VIP tras incumplir sus funciones como Capataz durante la segunda semana de competencia. La producción determinó que, debido a su falta de compromiso, no podrá competir por el puesto de Capataz en la semana 3 y se le retiró el 50 % del presupuesto semanal de comida destinado a peones y granjeros.
La decisión se tomó luego de que el Tío Pepe y la producción detectaran problemas en la gestión de alimentos tanto para los animales como para los participantes, así como inconsistencias en la disciplina y supervisión de las tareas, incluso se quedó dormido y no despertó a los peones y granjeros para iniciar las actividades diarias, lo que afectó el funcionamiento del rancho ubicado en el Ajusco.
Hoy es día de eliminación en La Granja VIP