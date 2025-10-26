Incluye estos alimentos y bebidas naturales para dormir mejor y descansar profundamente

(Imagen Ilustrativa Infobae)

Dormir mal afecta todo: el humor, el trabajo y hasta las relaciones personales. La buena noticia es que existen alimentos y bebidas naturales que pueden ayudarte a descansar mejor, sin necesidad de recurrir a medicamentos. Cambiar lo que cenas puede marcar la diferencia y lograr ese sueño profundo que tanto necesitas.

Investigadores de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y el Instituto Nacional de Salud Pública encontraron que lo que comes en la noche influye mucho en cómo duermes. Algunos alimentos ayudan a tu cerebro a producir las sustancias necesarias para conciliar el sueño. Entre ellos se encuentran los lácteos, algunas frutas, los cereales integrales y los frutos secos.

El poder de la leche tibia y las infusiones para dormir

Un vaso de leche tibia antes de dormir se ha usado por generaciones para ayudar a relajarse. Tiene triptófano, un nutriente que ayuda a tu cuerpo a producir serotonina y melatonina, hormonas claves para dormir bien, de acuerdo con la UNAM. Tomar leche por la noche puede ayudarte a relajarte y reducir el estrés.

Las infusiones, como la manzanilla y la valeriana, también son buenas opciones. Un té de estas hierbas, tomado con calma, puede calmar tu mente y ayudarte a desconectarte del ajetreo del día. Solo necesitas unos minutos antes de dormir para disfrutar de sus efectos relajantes.

Las legumbres y los cereales integrales contienen magnesio y vitamina B6, nutrientes que ayudan al cerebro a relajarse y descansar. Las almendras y las nueces tienen, además, melatonina natural. Comer un puñado pequeño en la cena o como colación nocturna puede favorecer el sueño.

El plátano sobresale porque contiene potasio y vitamina B6, sustancias que ayudan en la producción de serotonina. Comer un plátano por la noche puede convertirse en una rutina sencilla y efectiva para dormir mejor.

Agregar un poco de miel natural a la leche o a una infusión ayuda al cuerpo a absorber el triptófano, lo que te ayuda a relajarte. Esta mezcla es fácil, económica y natural.

Una mujer duerme plácidamente en su cama mientras una ilustración digital muestra la actividad cerebral y ondas cerebrales, destacando la importancia del sueño en la salud mental y el funcionamiento del cerebro. La imagen resalta la relación entre el descanso nocturno y los procesos neurológicos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Paso a paso para mejorar tu sueño

1. Cena ligero con alimentos ricos en triptófano, como pollo, huevo o lácteos.

2. Media hora antes de dormir, toma una infusión de manzanilla o valeriana.

3. Elige nueces, almendras o una fruta, en vez de dulces o pan.

4. Evita cenar copiosamente y deja la cafeína al menos cuatro horas antes de descansar.

5. Cierra el día con un vaso de leche tibia y un toque de miel.

Una joven disfruta de una taza de té en la tranquilidad de su dormitorio, creando un ambiente relajante antes de dormir. La escena resalta la importancia de las rutinas nocturnas para el bienestar y la salud mental, en un entorno acogedor y cálido. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tip extra: Trata de dormir y cenar siempre a la misma hora. Así ayudas a que tu cuerpo mantenga un ritmo y puedas aprovechar al máximo los beneficios de estos alimentos.

Descansar bien no tiene por qué ser complicado. Con algunos ajustes en tu dieta y tu rutina nocturna, puedes mejorar la calidad de tu sueño de manera natural.