México

Fórmula 1: en qué posición quedó Fernando Alonso y Carlos Sainz en el campeonato mundial de pilotos

Así van las posiciones de pilotos y constructores del mundial de la F1 tras el último Gran Premio

Por Armando Montes

¿Quién encabeza la tabla de
¿Quién encabeza la tabla de pilotos de la Fórmula 1? (Jovani Perez/Infobae)

La Fórmula 1 está de manteles largos con su aniversario número 75. Como cada temporada, los 20 pilotos que integran la parrilla compiten arduamente dentro del asfalto para conseguir el codiciado campeonato mundial tras finalizar los 24 Grandes Premios del calendario.

A lo largo de 38 semanas cada escudería y piloto darán lo mejor de sí para cruzar la bandera a cuadros lo antes posible. Fernando Alonso y Carlos Sainz buscan seguir escribiendo historia dentro del “Gran Circo” y trabajarán de la mano con sus escuderías para sumar la mayor cantidad de puntos posibles.

Después de las acciones registradas dentro del circuito. Así quedó la tabla de clasificación del Campeonato Mundial de Pilotos después del último Gran Premio.

Los pilotos que lideran el Campeonato

Carlos Sainz logró mantenerse dentro
Carlos Sainz logró mantenerse dentro de la Fórmula 1 tras su salida de Ferrari y consiguió un asiente con la icónica escudería británica Williams (REUTERS/Jakub Porzycki)

El actual rey de la Fórmula 1 es Lando Norris, de la escudería McLaren. El británico suma 357 puntos tras la última carrera.

Siguiéndole las espaldas está Oscar Piastri. Abanderado con la escudería de McLaren, el piloto australiano cuenta con 356 puntos.

Mientras que el podio lo cierra Max Verstappen, en el tercer puesto. El piloto neerlandés de Red Bull Racing tiene 321 puntos en lo que va de la competición.

La lista completa de la Fórmula 1

Max Verstappen buscará sumar un
Max Verstappen buscará sumar un nuevo campeonato en su carrera con su nuevo compañero de equipo Liam Lawson (AP Foto/Darko Bandic)

1.- Lando Norris

Escudería: McLaren

Número: 4

País: Great Britain

Puntos: 357

2.- Oscar Piastri

Escudería: McLaren

Número: 81

País: Australia

Puntos: 356

3.- Max Verstappen

Escudería: Red Bull Racing

Número: 1

País: Netherlands

Puntos: 321

4.- George Russell

Escudería: Mercedes

Número: 63

País: Great Britain

Puntos: 258

5.- Charles Leclerc

Escudería: Ferrari

Número: 16

País: Monaco

Puntos: 210

6.- Lewis Hamilton

Escudería: Ferrari

Número: 44

País: Great Britain

Puntos: 146

7.- Kimi Antonelli

Escudería: Mercedes

Número: 12

País: Italy

Puntos: 97

8.- Alexander Albon

Escudería: Williams

Número: 23

País: Thailand

Puntos: 73

9.- Nico Hulkenberg

Escudería: Kick Sauber

Número: 27

País: Germany

Puntos: 41

10.- Isack Hadjar

Escudería: Racing Bulls

Número: 6

País: France

Puntos: 39

11.- Carlos Sainz

Escudería: Williams

Número: 55

País: Spain

Puntos: 38

12.- Fernando Alonso

Escudería: Aston Martin

Número: 14

País: Spain

Puntos: 37

13.- Oliver Bearman

Escudería: Haas F1 Team

Número: 87

País: Great Britain

Puntos: 32

14.- Lance Stroll

Escudería: Aston Martin

Número: 18

País: Canada

Puntos: 32

15.- Liam Lawson

Escudería: Racing Bulls

Número: 30

País: New Zealand

Puntos: 30

16.- Esteban Ocon

Escudería: Haas F1 Team

Número: 31

País: France

Puntos: 30

17.- Yuki Tsunoda

Escudería: Red Bull Racing

Número: 22

País: Japan

Puntos: 28

18.- Pierre Gasly

Escudería: Alpine

Número: 10

País: France

Puntos: 20

19.- Gabriel Bortoleto

Escudería: Kick Sauber

Número: 5

País: Brazil

Puntos: 19

20.- Franco Colapinto

Escudería: Alpine

Número: 43

País: Argentina

Puntos: 0

