México

Actualización climática en México este 26 de octubre: previsión detallada por estado

La previsión meteorológica puede servir para que las personas estén preparadas antes de salir de casa

Por Infobae Noticias

Las autoridades darán aviso oportuno
Las autoridades darán aviso oportuno a la población en caso de que un fenómeno meteorológico pueda ser de riesgo. (Archivo)

El clima templado predomina en México; sin embargo, puede variar de acuerdo a la región y estación del año. Para no adivinar si habrá sol intenso, lluvia o granizo, es importante revisar cuál es el pronóstico del tiempo.

Todos los días el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) da un informe oportuno sobre las previsiones meteorológicas del día para cada región.

Las personas deben prepararse ante las siguientes condiciones climatológicas:

Pronóstico del tiempo para este 26 de octubre

El frente frío núm. 10 recorrerá lentamente el norte y noreste de México, en interacción con una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera y con la corriente en chorro subtropical, generarán vientos fuertes en dichas regiones, pronosticándose rachas de 55 a 70 km/h y posible formación de torbellinos, además de lluvias aisladas, en zonas de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Canales de baja presión sobre el interior del país, el ingreso de humedad del océano Pacífico, golfo de México y mar Caribe, además de la onda tropical núm. 39 que se desplazará sobre el sur del territorio nacional, originará lluvias y chubascos dispersos en estados del occidente, centro, oriente, sur y sureste de la República Mexicana, incluyendo la península de Yucatán, con lluvias puntuales fuertes en Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas. Una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera sobre el golfo de México, mantendrá baja probabilidad de lluvias e incremento de las temperaturas vespertinas en la Mesa del Norte, la Mesa Central, el noreste y oriente del territorio mexicano; además de viento de componente sur (evento de surada) en las costas de Tamaulipas y Veracruz. Los sistemas meteorológicos mencionados ocasionarán los siguientes efectos:

ARCHIVO - El sol se
ARCHIVO - El sol se pone sobre Ciudad de México el 25 de julio de 2024 tras una lluvia intensa. (AP Foto/Marco Ugarte, archivo)

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Jalisco (sur), Colima (norte y este), Michoacán (oeste y costa), Guerrero (sureste), Oaxaca (suroeste) y Chiapas (sur). Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Estado de México, Yucatán y Quintana Roo. Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas (región Sur), Veracruz (regiones Huasteca Alta, Huasteca Baja, Totonaca y Olmeca), San Luis Potosí (región Huasteca), Querétaro (región Sierra Gorda), Hidalgo (regiones Huasteca y Sierra Alta), Tlaxcala, Puebla (regiones Sierra Norte, Sierra Nororiental y Valle Serdán), Morelos, Nayarit, Tabasco y Campeche. Viento de 25 a 40 km/h con rachas de 55 a 70 km/h y posible formación de torbellinos: Coahuila (norte y noreste), Nuevo León (norte) y Tamaulipas (noroeste). Viento de componente sur (surada) de 10 a 25 km/h con rachas de 40 a 60 km/h: costas de Tamaulipas y Veracruz. Viento de 10 a 20 km/h con rachas de 35 a 50 km/h: Chihuahua, San Luis Potosí, Oaxaca (istmo de Tehuantepec) y costas de Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Yucatán y Quintana Roo. Oleaje de 2.0 a 3.0 metros de altura: costas occidentales de Baja California y Baja California Sur. Oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura: costas de Jalisco, Colima, Michoacán, Tamaulipas, Veracruz, Yucatán y Quintana Roo. Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Baja California Sur, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima y Oaxaca. Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Sonora (sur), Chihuahua (suroeste), Durango (noroeste), Michoacán, Guerrero, Puebla (suroeste), Veracruz, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Temperaturas mínimas de - 5 a 0 °C durante la madrugada del domingo: zonas serranas de Baja California, Chihuahua y Durango. Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C durante la madrugada del domingo: zonas serranas de Zacatecas, Nuevo León, Guanajuato, Michoacán, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Puebla y Veracruz.

Aunque el clima puede regalarnos días cálidos y hermosas tardes lluviosas, también puede llegar a convertirse en un peligro si sus condiciones se vuelven extremas.

En caso de que las condiciones meteorológicas pudieran empeorar o considerarse de riesgo, las autoridades estatales y de Protección Civil se darán a la tarea de informar a la población para que puedan refugiarse de forma oportuna.

