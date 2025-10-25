Sorteo Superior 2862: Resultados viernes 24 de octubre 2025 de la Lotería Nacional

El billete de este sorteo hace homenaje a la Organización de las naciones Unidas. Crédito: Lotería Nacional

El Sorteo Superior reparte 17 millones de pesos divididos en dos series cada viernes a las 20:00 en el Salón de Sorteos del Edificio Édison en CDMX. Este juego, organizado por la Lotería Nacional para la Asistencia Pública de México, se ha consolidado como uno de los más emblemáticos y populares del país gracias a su historia y a la magnitud de sus premios.

Resultados del Sorteo Superior del 24 de octubre de 2025

(Cuartoscuro)

Premio mayor de 17 millones de pesos: 59806

Premio de 1 millón 440 mil pesos: 59904

Premio de 275 mil pesos: 35664

Premio de 275 mil pesos: 52113

Premio de 275 mil pesos: 11040

Premio de 275 mil pesos: 57171

Premio de 144 mil pesos: 38080

Premio de 144 mil pesos: 04605

Premio de 144 mil pesos: 19554

Premio de 144 mil pesos: 28851

Premio de 90 mil pesos: 21483

Premio de 90 mil pesos: 11459

Premio de 90 mil pesos: 05036

Premio de 90 mil pesos: 41781

Premio de 90 mil pesos: 36520

Premio de 90 mil pesos: 47337

Premio de 90 mil pesos: 33075

Premio de 90 mil pesos: 13453

Premio de 90 mil pesos: 41790

Premio de 90 mil pesos: 26403

​​Los reintegros de esta noche son los números 6 y 4. Recuerden que, si sus números terminan en estos números, ¡Ganan Reintegro!

80 Aniversario de la ONU

REUTERS/Eduardo Muñoz

En 2025 se conmemoran 80 años de la creación de las Naciones Unidas, una organización internacional que ha sido clave en la construcción de un mundo más justo, pacífico y sostenible. Surgió en 1945, tras la Segunda Guerra Mundial, con el objetivo de evitar nuevos conflictos y fomentar la cooperación entre países.

Desde entonces, ha estado presente en momentos decisivos, apoyando a millones de personas en situaciones de emergencia, promoviendo los derechos humanos, impulsando el desarrollo y trabajando por la paz. Gracias a su labor, se han logrado avances importantes en salud, educación, igualdad de género y protección de poblaciones vulnerables.

Hoy, frente a desafíos como el cambio climático, la desigualdad, los conflictos armados y el impacto de las nuevas tecnologías, la Organización de las Naciones Unidas reafirma su papel a través de iniciativas que buscan mejorar la forma en que los países colaboran y asegurar que nadie quede atrás.

México ha sido parte activa desde el inicio, como uno de los 51 países fundadores. A lo largo de los años, ha demostrado un firme compromiso con el trabajo conjunto entre naciones, y ha colaborado en temas clave como derechos humanos, desarrollo sostenible y construcción de paz. Actualmente, se trabaja bajo el Marco de Cooperación 2020-2025, que busca mejorar la vida de las personas en el país.

La estructura del Sorteo Superior

la Lotería Nacional para la Asistencia Pública de México, un organismo con más de 250 años de trayectoria. Se detalla cómo la lotería, fundada en 1770, destina sus ganancias a la asistencia pública y opera de forma autofinanciada Podcast generado con IA - (Cuartoscuro)

Este sorteo involucra 60,000 números (billetes) que van del 00001 al 60,000, divididos en dos series. Cada billete se compone de 20 cachitos, y los participantes pueden comprar desde un cachito hasta las dos series completas.

El costo por jugar el Sorteo superior de la Lotería Nacional es:

Un cachito: $ 40 MXN .

Una serie (20 cachitos): $ 800 MXN .

Dos series (40 cachitos): $1,600 MXN.

Este concurso ofrece un total de 12,896 premios y reintegros, con un monto global de más de 51 millones de pesos por sorteo.

¿Cómo se cobra un premio de lotería?

Resultados de la Lotería Nacional.

Los premios deben reclamarse dentro de los 60 días naturales posteriores al sorteo. Si no se reclaman, el dinero se destina a la Tesorería de la Federación para la asistencia pública.

Dónde cobrar:

Premios menores de hasta 10 mil pesos En expendios oficiales o puntos de venta autorizados.

Premios mayores: En las oficinas de la Lotería Nacional, ubicadas en Plaza de la República No. 117, Col. Tabacalera, Cuauhtémoc, Ciudad de México, de lunes a viernes de 09:00 a 13:00 horas.

Requisitos: Presentar el boleto o cachito ganador y una identificación oficial.

Impuestos: Los premios están sujetos a descuentos fiscales conforme a la legislación mexicana.

Los recursos de la Lotería Nacional

La Lotería Nacional para la Asistencia Pública es un organismo descentralizado de la Administración Pública Federal que se encarga de la celebración de sorteos con premios en efectivo.

Los recursos son destinados a la asistencia pública, es decir, captar dinero para el gobierno federal y que es reorientado a procurar la igualdad aquellos mexicanos posibilidad de satisfacer por sí mismos sus urgentes necesidades.

La Lotería Nacional tiene personalidad jurídica y patrimonio propio, porque no recibe recursos presupuestales del Gobierno Federal, se autofinancia con las ganancias de los sorteos que realiza.