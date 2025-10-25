La Granja VIP en VIVO la tarde de hoy 25 de octubre: sigue a los granjeros

La producción de La Granja VIP sancionó a Sergio Mayer Mori por incumplimiento en sus actividades como capataz.

La inminente salida de uno de los participantes de La Granja VIP ha generado una intensa actividad en redes sociales, donde los seguidores del programa han manifestado sus preferencias y rechazos de cara a la segunda gala de eliminación, prevista para el domingo 26 de octubre. En esta ocasión, Eleazar Gómez , Sandra Itzel y Alfredo Adame se encuentran en la cuerda floja, tras una serie de movimientos estratégicos que alteraron la lista de nominados.

