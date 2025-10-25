México

La Granja VIP en VIVO la tarde de hoy 25 de octubre: sigue a los granjeros

Minuto a minuto del reality show

Por Ignacio Izquierdo

21:06 hsHoy

Fans de La Granja VIP se organizan para sacar a Eleazar Gómez este domingo y se manifiestan con memes

El granjero se encuentra nominado y es el que tiene más posibilidades de ser eliminado

Por Ignacio Izquierdo

(La Granja VIP)
(La Granja VIP)

La inminente salida de uno de los participantes de La Granja VIP ha generado una intensa actividad en redes sociales, donde los seguidores del programa han manifestado sus preferencias y rechazos de cara a la segunda gala de eliminación, prevista para el domingo 26 de octubre. En esta ocasión, Eleazar Gómez, Sandra Itzel y Alfredo Adame se encuentran en la cuerda floja, tras una serie de movimientos estratégicos que alteraron la lista de nominados.

20:32 hsHoy

La Granja VIP: ¿Por qué castigaron a Sergio Mayer Mori?

El capataz, los granjeros y los peones perdieron algunos privilegios tras la evaluación semanal del Tío Pepe

Por Adriana Castillo

(Captura: La Granja VIP)
(Captura: La Granja VIP)

La producción de La Granja VIP sancionó a Sergio Mayer Mori por incumplimiento en sus actividades como capataz.

20:33 hsHoy

La Granja VIPmexico-entretenimiento

Fans de La Granja VIP se organizan para sacar a Eleazar Gómez este domingo y se manifiestan con memes

