¿Ganaste el Chispazo? Descubre aquí los resultados de los sorteos del 24 de octubre

El sorteo de Chispazo se hace dos veces al día, a las 15:00 horas y a las 21:00 horas, de lunes a domingo. Estos son los ganadores de los sorteos de hoy

Por Rodrigo Gutiérrez González

La Lotería Nacional realiza tres sorteos de Chispazo al día (Infobae/Jovani Pérez)

Los sorteos de Chispazo han llegado a su fin y los resultados ganadores han sido revelados, dejando a su paso miles de pesos en premios. Estos son los números de la fortuna de este viernes 24 de octubre, dados a conocer por la Lotería Nacional.

Protege bien tu boleto, es muy valioso porque es el comprobante oficial para reclamar el premio en caso de que resultes ganador, mantenlo en un sitio seguro y procura que no se maltrate.

Recuerda que tienes hasta 60 días naturales, contados a partir del día siguiente de la celebración del concurso correspondiente, para recoger tu dinero. Una vez cumplido dicho plazo, el derecho al cobro del premio habrá caducado y su destino final será la Tesorería de la Federación para beneficio de la Asistencia Pública.

Todos los premios se entregan en moneda nacional y en los términos establecidos en el reverso del boleto así como el reglamento del sorteo o de que se trate. La Lotería Nacional retendrá el impuesto de acuerdo a lo estipulado en el artículo 163 de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

Chispazo de las Tres

Resultado ganador:

13, 16, 19 y 20

Chispazo Clásico

Número ganador:

03, 06, 07 y 20

Chispazo efectúa dos sorteos al día, de lunes a domingo, por lo que puedes participar en las siguientes ediciones: Chispazo de las Tres, que se hace a las 3:00 horas de la tarde y Chispazo Clásico, que se lleva a cabo a las 21:00 horas.

Qué requisitos necesito para cobrar un premio de Chispazo

Los resultados de los sorteos de Chispazo (Cuartoscuro)

Para cobrar un premio de la lotería Chispazo, debes cumplir con las siguientes reglas y requisitos oficiales:

Presentar el boleto ganador o constancia de participación correspondiente sin alteraciones, ya que es el comprobante oficial para reclamar el premio.

Contar con una identificación oficial vigente, que puede ser credencial para votar (INE), pasaporte, cédula profesional, o INAPAM, entre otras autorizadas.

Presentar CURP (Clave Única de Registro de Población).

Presentar RFC (Registro Federal de Contribuyentes).

Presentar comprobante de domicilio reciente.

En caso de premios mayores, algunas formalidades adicionales pueden ser requeridas, como la constancia de situación fiscal y posiblemente pago ante notario público.

El plazo para reclamar el premio es de 60 días naturales a partir del día siguiente del sorteo. Pasado ese plazo caduca el derecho a cobrar.

El pago se puede realizar en oficinas autorizadas de Pronósticos o en bancos autorizados, previa validación del boleto y documentos.

El reglamento oficial estipula que todo debe realizarse conforme a las disposiciones vigentes y en los canales autorizados para evitar problemas.

Estas reglas están reguladas específicamente en el Reglamento del sorteo Chispazo publicado por Pronósticos para la Asistencia Pública en México.

