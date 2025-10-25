México

Estaciones del Metrobús sin servicio en esta última hora de este 25 de octubre

Este medio de transporte cuenta con más de 22 millones de usuarios al año, a los que mueve a través de sus siete líneas

Por Omar López

Guardar
Toma tus previsiones para que
Toma tus previsiones para que no llegues tarde a tu destino. (CUARTOSCURO)

Con más de 22 millones de usuarios, el Metrobús se ha convertido en el segundo medio de transporte más usado en la Ciudad de México, sólo detrás del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Hoy día cuenta con siete líneas: la línea 1, que va de Indios Verdes a El Caminero; la línea 2, que va de Tepalcates a Tacubaya; la línea 3, que cubre de Tenayuca a Pueblo Sta. Cruz Atoyac; la línea 4, que contempla tramos de San Lázaro a las terminales 1 y 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (CDMX).

De igual forma, la línea 5 va de Río de los Remedios a Preparatoria 1; la línea 6 cubre de Villa de Aragón a El Rosario; la línea 7, que cubre de Indios Verdes a Campo Marte.

Debido a la alta demanda de este servicio de transporte público, el Metrobús ha implementado una página para informar sobre el estado de servicio de las líneas, con actualizaciones cada hora sobre el tipo de servicio y las estaciones que tienen cierres temporales.

Este es el reporte del Metrobús en la última hora

Línea 1

Estado de servicio: Regular

Estación afectada: Ninguna

Línea 2

Estado de servicio: EstadoIntervención en la estación

Estación afectada: Río Tecolutla

Línea 3

Estado de servicio: EstadoIntervención en la estación

Estación afectada: Xola

Línea 4

Estado de servicio: Regular

Estación afectada: Ninguna

Línea 5

Estado de servicio: Regular

Estación afectada: Ninguna

Línea 6

Estado de servicio: Regular

Estación afectada: Ninguna

Línea 7

Estado de servicio: Regular

Estación afectada: Ninguna

El estado de la Línea Emergente no es incluido por el Metrobús en este reporte

Costos y horarios del Metrobús

Estación Félix Cuevas de la
Estación Félix Cuevas de la Línea 1 del Metrobús. (Twitter / @Capuano)

Cada una de las líneas tiene un número y un color distintivo, que en total suman 125 kilómetros y 283 estaciones, la mayoría dentro del territorio de la Ciudad de México y pocas en el Estado de México.

El costo actual para subir al Metrobús es de $6.00 pesos sin importar la distancia, mientras que el precio itinerario de San Lázaro a la terminal 1 o 2 del AICM de la línea 4 tiene un costo de $30.00 pesos.

Por otro lado, el servicio es gratuito para los adultos mayores de 70 años de edad, personas con discapacidad y niños menores de cinco años.

En cuanto a los transbordos, éstos son gratuitos siempre y cuando se realicen dentro de las primeras dos horas de haber ingresado al sistema y con recorrido en una sola dirección.

Los pagos se pueden hacer con una tarjeta especial llamada “Movilidad Integrada”, que puede ser adquirida en las mismas estaciones; y los pagos se pueden hacer con billetera electrónica, tarjeta bancaria, tarjeta sin contacto y CODI.

El horario de operación del Metrobús es de lunes a viernes de 4:30 a 24:00 horas; mientras que los sábados, domingos y días festivos es de 5:00 a 24:00 horas.

El Metrobús emplea cuatro tipo de autobuses: 1) los articulados, son los que tienen dos vagones y tienen una capacidad aproximada de 160 pasajeros; 2) los biarticulados, que tiene tres vagones para albergar a 240 pasajeros; 3) los empleados en la línea 4 tiene una capacidad de 60 pasajeros; y 4) y los de doble piso de la línea 7, que pueden transportar a 90 personas.

Visita nuestra página en Google News

Temas Relacionados

MetrobúsCDMXmexico-noticiasNoticias

Más Noticias

Alessandra Rojo de la Vega responde a Sheinbaum tras acusaciones sobre “feminismo de derecha”, le ofrece unir esfuerzos

La alcaldesa afirmó que está dispuesta a trabajar con las autoridades federales para combatir la violencia contra las mujeres

Alessandra Rojo de la Vega

Hallan más de una tonelada de metanfetamina, fentanilo y opio oculta en cargamento de chiles en Sonora

El tráiler que lo transportaba salió de Sinaloa con destino a Baja California

Hallan más de una tonelada

Hígado graso: así es como la papaya puede ayudarte a revertir este padecimiento

Una investigación en ratas obesas que dosis del jugo de esta fruta disminuyeron la grasa hepática y los niveles de triglicéridos

Infobae

Feminicidio infantil en Jalisco: detienen al padrastro de niña de 4 años hallada en baldío de Tlajomulco

El presunto responsable será trasladado a un centro penitenciario en lo que se resuelve su situación jurídica

Feminicidio infantil en Jalisco: detienen

“Tekenchu”, el terror mexicano que conquistó Cannes, llega al Mórbido Film Fest 2025

El filme dirigido por Carlos Matienzo Serment tendrá una presentación en el festival más importante del horror latinoamericano

“Tekenchu”, el terror mexicano que
MÁS NOTICIAS

NARCO

Hallan más de una tonelada

Hallan más de una tonelada de metanfetamina, fentanilo y opio oculta en cargamento de chiles en Sonora

Feminicidio infantil en Jalisco: detienen al padrastro de niña de 4 años hallada en baldío de Tlajomulco

En un año, fuerzas federales decomisan 98 millones de litros de combustible robado

“Artistas han perdido la vida”: Gloria Trevi revela la peligrosa razón por la que su esposo interrumpió su show en 2016

Fiscal de Michoacán revela el último lugar en el que se vio con vida al líder limonero Bernardo Bravo

ENTRETENIMIENTO

Guillermo del Toro “obliga” a

Guillermo del Toro “obliga” a los mexicanos a ver “Soy Frankelda”, la película stop motion nacional que está conquistando a la crítica

¿Qué pasó en La Granja VIP la mañana de hoy 25 de octubre?

“Artistas han perdido la vida”: Gloria Trevi revela la peligrosa razón por la que su esposo interrumpió su show en 2016

Kate del Castillo adopta un bebé reborn y desata controversia en redes: “Eres la hija perfecta”

Cuál es el precio del boleto más barato para ver a Soda Stereo en el Palacio de los Deportes de la CDMX

DEPORTES

Dodgers de Los Ángeles vs

Dodgers de Los Ángeles vs Azulejos de Toronto: cuándo, a qué hora y dónde ver en vivo desde México el juego 2 de la Serie Mundial 2025

Todo listo para la Qualy del México GP 2025: así fue el triunfo de Lando Norris marca el ritmo en la Práctica 3

Souvenirs, jerseys, comidas y bebidas: así gastan los fans en el GP de México 2025 de la F1: “He gastado hasta 70 mil pesos”

Gran Premio de México de la F1: arman operativo de atención y orientación en el Metro de CDMX

Héroes Inmortales 2025: cuándo, a qué hora y dónde ver en vivo el evento de AAA