México

Detienen en Chiapas a 6 sujetos en zona donde operaban integrantes del Cártel de Sinaloa

Les fueron aseguradas armas, cargadores y equipo táctico en el tramo carretero Tapilula-Rayón

Por Guadalupe Fuentes

La Vocería de la Guardia Nacional
La Vocería de la Guardia Nacional dio a conocer la detención de seis sujetos en Chiapas que tenían armas y equipo táctico en su poder (Vocería de la Guardia Nacional)

La Secretaría de la Defensa Nacional dio a conocer, a través de un comunicado, el aseguramiento de armas largas, cargadores, chalecos tácticos y vehículos, así como la detención de seis personas en el tramo carretero Tapilula-Rayón, zona donde hace apenas una semana se detuvo a presuntos integrantes del Cártel de Sinaloa.

Durante el operativo, los elementos del Ejército, la Guardia Nacional, la Guardia estatal preventiva y la Policía Municipal, incautaron 48 cargadores, nueve chalecos tácticos y dos vehículos, además de 12 armas de fuego.

Todos los objetos fueron asegurados, junto con los detenidos, y fueron puestos a disposición de las autoridades, quienes determinarán su situación jurídica y continuarán con las investigaciones y peritajes correspondientes.

Hasta el momento, las autoridades no han dado a conocer la identidad de los detenidos, ni si estos pertenecen a algún grupo criminal.

Tras los hechos, la Secretaría de la Defensa Nacional subrayó que estas acciones se llevaron a cabo con estricto apego al estado de derecho y pleno respeto a los derechos humanos, contribuyendo a preservar las libertades, el orden y la paz pública en la sociedad chiapaneca.

Tapilula-Rayón: zona donde opera el Cártel de Sinaloa

(SSP Chiapas)
(SSP Chiapas)

El pasado 19 de octubre fueron detenidos seis presuntos integrantes del Cártel de Sinaloa con 12 armas largas, según informaron autoridades estatales.

Cabe destacar que entre los sujetos capturados, dos son de origen guatemalteco y el resto mexicanos. El operativo tuvo lugar en el tramo carretero Tapilula-Rayón, cerca del hotel Las Cabañitas, cuando los sospechosos intentaron huir en una camioneta Nissan Frontier.

La Fiscalía General de la República (FGR) reportó ese mismo día el decomiso de una avioneta y 203 paquetes de presunta cocaína en un inmueble utilizado como aeródromo en Tapachula, en el kilómetro 5 de la carretera Jaritas–Ciudad Hidalgo.

En ese lugar, también se aseguraron tres camionetas y el propio aeródromo, aunque no hubo detenidos. Durante la detención de los seis hombres identificados como Juan “N”, Hernán “N”, Eduardo “N”, Luis “N” (mexicanos), y Adolfo “N” y Junior “N” (guatemaltecos), se incautaron mil 839 cartuchos de diferentes calibres, 63 cargadores, 220 artefactos ponchallantas, chalecos balísticos, cascos, prendas militares y un marro brechador (un mazo).

El operativo fue coordinado por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) estatal, la Guardia Estatal, la Fiscalía General del Estado (FGE), la SSPC federal, el Ejército y la Guardia Nacional.

Tras los hechos, se dio a conocer que los detenidos y el material asegurado quedaron a disposición de la FGR para determinar su situación jurídica.

Sandra Itzel, Eleazar Gómez y Lis Vega siguen en riesgo de ser eliminados

El joven originario de Guadalajara pasó de ser un asistente más a convertirse en el centro de las miradas

El extremo argentino seguirá aportando talento, esfuerzo y goles en el esquema de Larcamón tras ampliar su vínculo contractual

La banda dará tres shows en el país y esto lo que te costarán las entradas

El atacante mexicano fue separado del plantel y se quedó fuera de la convocatoria para encarar los primeros partidos de Playoffs

