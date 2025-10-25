México

Cómo se encuentra la calidad del aire en la CDMX y Edomex

Distintos tipos de contaminantes se encuentran en el aire, muchos de ellos los respiramos, es por eso que las autoridades de la capital advierten sobre el estado del oxígeno en la capital del país y la zona conurbada

Por Rodrigo Gutiérrez González

Guardar
La pésima calidad del aire
La pésima calidad del aire en la Ciudad de México puede causar problemas respiratorios, cardiovasculares y neurológicos a largo plazo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Antes de salir de casa, checa el reporte de la calidad del aire, así como la intensidad de los Rayos Ultra Violeta, en la Ciudad de México y zona conurbada del Estado de México.

La Dirección de Monitoreo Atmosférico de la Ciudad de México da a conocer cada hora el estado del oxígeno en la Zona Metropolitana del Valle de México.

Junto con el reporte, las autoridades capitalinas comparten una serie de recomendaciones sobre las actividades al aire libre para la población en general y en particular para grupos sensibles.

Con los resultados del estado del oxígeno, también se pueden aplicar medidas como la Contingencia Ambiental y el Doble Hoy no Circula.

Este es el reporte de las 15:00 horas de la calidad del aire de hoy para la Ciudad de México y la zona conurbadas del Estado de México.

Calidad del aire en CDMX

La calidad del aire en la Ciudad de México y Estado de México es "Mala", lo que significa un riesgo "Alto" para la salud, de acuerdo con el más reciente reporte de la Dirección de Monitoreo Atmosférico de la ciudad.

Esto debe ser considerado por cada una de las personas que realicen actividades al aire libre, sobre todo si se trata de aquellas que forman parte de grupos vulnerables.

En cuanto a la intensidad del sol, se alcanzó un nivel 5 en el índice de los Rayos Ultravioleta Esto significa que "necesita protección" al estar al aire libre.

En este sentido, las autoridades de la Ciudad de México publicaron las siguientes recomendaciones:

Toma precauciones, si te expones al sol y tu piel es sensible, usa sombrero y gafas con filtro UV, aplica un protector solar con FPS 30+.

Calidad del aire por alcaldías y municipios

Una pésima calidad del aire
Una pésima calidad del aire puede traer consigo una serie de medidas ambientales como el Doble Hoy No Circula (Cuartoscuro)

La Dirección de Monitoreo Atmosférico cuenta con 16 estaciones que registran la calidad del aire en la Ciudad de México, estos fueron los resultados de cada una, según el último reporte.

Tlalpan (AJM): Mala

Benito Juárez (BJU): Sin datos o en mantenimiento

Azcapotzalco (CAM): Mala

Coyoacán (CCA): Mala

Cuajimalpa (CUA): Mala

Gustavo A. Madero (GAM): Sin datos o en mantenimiento

Cuauhtémoc (HGM): Mala

Iztacalco (IZT): Sin datos o en mantenimiento

Venustiano Carranza (MER): Aceptable

Miguel Hidalgo (MGH): Sin datos o en mantenimiento

Álvaro Obregón (PED): Mala

Cuajimalpa (SFE): Sin datos o en mantenimiento

Iztapalapa (SAC): Sin datos o en mantenimiento

Tláhuac (TAH): Sin datos o en mantenimiento

Coyoacán (UAX): Mala

Iztapalapa (UIZ): Mala

En tanto en las 13 estaciones de monitoreo que se encuentran en la entidad mexiquense, la calidad del aire es la siguiente:

Atizapán (ATI): Sin datos o en mantenimiento

Chalco (CHO): Sin datos o en mantenimiento

Cuautitlán Izcalli (CUT): Aceptable

Naucalpan (FAC): Mala

Nezahualcóyotl (FAR): Sin datos o en mantenimiento

Ecatepec (LLA): Aceptable

Anexo de Tlalnepantla (LPR): Aceptable

Nezahualcóyotl (NEZ): Sin datos o en mantenimiento

Ecatepec (SAG): Sin datos o en mantenimiento

Tlalnepantla (TLA): Aceptable

Tultitlán (TLI): Aceptable

Coacalco (VIF): Aceptable

Ecatepec (XAL): Sin datos o en mantenimiento

Cabe mencionar que en la lista se repiten algunos municipios y alcaldías porque tienen más de una estación de monitoreo atmosférico.

De buena a extremadamente mala, así los niveles de la calidad del aire

Dependiendo el nivel de contaminación
Dependiendo el nivel de contaminación en el aire, las autoridades hacen recomendaciones y toman medidas ambientales (Cuartoscuro)

La Dirección de Monitoreo Atmosférico de la Ciudad de México divide en cinco niveles la calidad del aire en la ciudad y el territorio mexiquense.

Identificada con el color verde, el índice más bajo es el “Bueno”, en el que se considera mínimo el riesgo para la salud y tanto la población en general como los grupos sensibles pueden disfrutar de las actividades al aire libre.

Le sigue el nivel “Aceptable”, señalado con el color amarillo, en este caso las personas sensibles pueden experimentar síntomas respiratorios (como los asmáticos), un posible agravamiento de enfermedad pulmonar y cardiaca en personas con comorbilidades y adultos mayores. En este índice las personas de grupos sensibles deben considerar limitar las actividades físicas vigorosas al aire libre, mientras que el resto de la población aún puede hacerlo.

De color naranja, está el índice “Malo”, en la que hay un alza importante en la probabilidad de aparición de síntomas respiratorios en personas sensibles. Mientras que en personas con enfermedades respiratorias y cardiacas hay incremento en la probabilidad de agravamiento y disminución en la tolerancia de la actividad física, así como mayor probabilidad de muertes prematuras en personas con enfermedad cardiaca o pulmonar.

A partir de aquí, tanto las personas que forman parte del grupos sensibles como la población en general deberá tomar mucho mayor precauciones a la hora de realizar actividades al aire libre.

En el nivel “Muy Malo”, identificado con el color rojo, se agravan los síntomas respiratorios en poblaciones sensibles y en personas con enfermedad pulmonar, así como los síntomas cardiovasculares, como dolor precordial, en personas enfermas del corazón, además existe una mayor probabilidad de muertes prematuras en personas con enfermedad cardiaca o pulmonar.

El último índice, ubicado con el color morado, está el “Extremadamente Malo”, en el que hay un aumento importante en la probabilidad de síntomas severos respiratorios en población general, así como serios efectos respiratorios y agravamiento de síntomas en personas sensibles y con enfermedad pulmonar, sin mencionar el agravamiento de síntomas cardiovasculares en enfermos del corazón y en la probabilidad de muerte prematura en personas con enfermedad pulmonar y cardiaca.

Es importante mencionar que los grupos sensibles referidos por las autoridades incluyen niños, ancianos, personas con deficiencias nutricionales, personas que realizan actividades en exteriores, ciclistas y hasta trabajadores.

Visita nuestra página en Google News

Temas Relacionados

CDMXCalidad del aireContingencia Ambientalmexico-noticiasNoticias

Más Noticias

Escritoras, poetas y artista convocan “mitin poético” contra machismo de Paco Taibo II

Las mujeres han hecho un llamado para concentrarse a las afueras del Fondo de Cultura Económico

Escritoras, poetas y artista convocan

Las 5 razones para tomar un jugo verde de naranja y espirulina todos los días

Esta bebida es refrescante y saludable

Las 5 razones para tomar

La Granja VIP en VIVO la tarde de hoy 25 de octubre: sigue a los granjeros

Minuto a minuto del reality show

La Granja VIP en VIVO

Fans de La Granja VIP se organizan para sacar a Eleazar Gómez este domingo y se manifiestan con memes

El granjero se encuentra nominado y es el que tiene más posibilidades de ser eliminado

Fans de La Granja VIP

Buscan usar IA para búsqueda de personas desaparecidas en México

La presentación también incluyó los avances en el proyecto Angelus y las herramientas de inteligencia artificial desarrollada por laboratorios independientes

Buscan usar IA para búsqueda
MÁS NOTICIAS

NARCO

Hallan más de una tonelada

Hallan más de una tonelada de metanfetamina, fentanilo y opio oculta en cargamento de chiles en Sonora

Feminicidio infantil en Jalisco: detienen al padrastro de niña de 4 años hallada en baldío de Tlajomulco

En un año, fuerzas federales decomisan 98 millones de litros de combustible robado

“Artistas han perdido la vida”: Gloria Trevi revela la peligrosa razón por la que su esposo interrumpió su show en 2016

Fiscal de Michoacán revela el último lugar en el que se vio con vida al líder limonero Bernardo Bravo

ENTRETENIMIENTO

La Granja VIP en VIVO

La Granja VIP en VIVO la tarde de hoy 25 de octubre: sigue a los granjeros

Fans de La Granja VIP se organizan para sacar a Eleazar Gómez este domingo y se manifiestan con memes

Guillermo del Toro “obliga” a los mexicanos a ver “Soy Frankelda”, la película stop motion nacional que está conquistando a la crítica

¿Qué pasó en La Granja VIP la mañana de hoy 25 de octubre?

“Artistas han perdido la vida”: Gloria Trevi revela la peligrosa razón por la que su esposo interrumpió su show en 2016

DEPORTES

Gran Premio de México 2025

Gran Premio de México 2025 hoy EN VIVO: minuto a minuto de la Q2

Dodgers de Los Ángeles vs Azulejos de Toronto: cuándo, a qué hora y dónde ver en vivo desde México el juego 2 de la Serie Mundial 2025

Todo listo para la Qualy del México GP 2025: así fue el triunfo de Lando Norris marca el ritmo en la Práctica 3

Souvenirs, jerseys, comidas y bebidas: así gastan los fans en el GP de México 2025 de la F1: “He gastado hasta 70 mil pesos”

Gran Premio de México de la F1: arman operativo de atención y orientación en el Metro de CDMX