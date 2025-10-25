México

Actualización climática en México este 25 de octubre: previsión detallada por estado

El clima en México a veces puede sorprender a las personas al pasar del calor a la lluvia en un mismo día

Por Infobae Noticias

Guardar
Las autoridades darán aviso oportuno
Las autoridades darán aviso oportuno a la población en caso de que un fenómeno meteorológico pueda ser de riesgo. (Archivo)

México enfrenta una semana con cambios de temperatura que afectarán a las distintas regiones del país. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ha emitido varias alertas debido a fenómenos atmosféricos que podrían impactar la vida cotidiana de los ciudadanos. Las temperaturas y condiciones varían significativamente de un estado a otro, lo que requiere atención.

Es crucial que la población se mantenga informada y tome las precauciones necesarias para enfrentar las temperaturas estimadas en el pronóstico del clima. A continuación, se presenta un análisis detallado para cada estado, incluyendo recomendaciones para mitigar los posibles efectos.

Pronóstico del tiempo para este 25 de octubre

El frente frío núm. 10 recorrerá el norte de México, en interacción con un canal de baja presión sobre el noreste del país, una vaguada en altura y la corriente en chorro subtropical, originarán vientos fuertes en las mencionadas regiones, así como chubascos con lluvias puntuales fuertes, vientos con rachas de 65 a 80 km/h y posible formación de torbellinos o tornados en zonas de Chihuahua y Coahuila.Por su parte, un canal de baja presión sobre el sureste mexicano y la península de Yucatán en interacción con la onda tropical núm. 39, que se desplazará sobre el golfo de Tehuantepec, ocasionarán intervalos de chubascos en dichas regiones, con lluvias puntuales fuertes en zonas de Oaxaca y Chiapas.Otro canal de baja presión sobre el interior del país aunado a inestabilidad atmosférica e ingreso de humedad del océano Pacífico y el golfo de México, originará lluvias y chubascos dispersos en estados del occidente, centro y sur de la República Mexicana.Un anticiclón en niveles medios de la atmósfera sobre el oriente territorio nacional, mantendrá baja probabilidad de lluvia en dicha región, la Mesa del Norte y la Mesa Central.Viernes 24 de octubre:

Una mujer habla por teléfono
Una mujer habla por teléfono dentro de un autobús de transporte urbano que transita bajo la lluvia en la ciudad de Monterrey. (EFE/ Miguel Sierra)

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Coahuila (norte), Oaxaca (suroeste y costa) y Chiapas (sur). Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Chihuahua (noreste y este), Veracruz (regiones Las Montañas y Olmeca), Nayarit (centro y sur), Jalisco (oeste y sur), Colima, Michoacán (costa, centro y sur), Guerrero (norte, costa y sureste), Tabasco (oeste y centro), Campeche (oeste) y Quintana Roo (sur). Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Sinaloa, Durango, Nuevo León, Tamaulipas, Estado de México, Morelos y Puebla (región Tehuacán-Sierra Negra). Viento del sur de 30 a 45 km/h con rachas de 65 a 80 km/h y posibles torbellinos: Chihuahua (este) y Coahuila (norte). Viento de componente sur (surada) de 20 a 35 km/h con rachas de 50 a 70 km/h: Nuevo León y Tamaulipas. Viento de 10 a 20 km/h con rachas de 35 a 50 km/h: Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, Oaxaca (istmo y golfo de Tehuantepec), Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Oleaje de 2.0 a 3.0 metros de altura: costa occidental de Baja California y Baja California Sur. Oleaje de 1.0 a 2.0 metros de altura: costas de Oaxaca, Chiapas y Quintana Roo. Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Baja California Sur, Nuevo León, Tamaulipas, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima y Michoacán. Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Sonora (sur), Chihuahua (suroeste), Coahuila (centro y sur), Durango (noroeste), Guerrero, San Luis Potosí, Puebla (suroeste), Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Temperaturas mínimas de - 5 a 0 °C durante la madrugada del sábado: zonas serranas de Baja California, Chihuahua y Durango. Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C durante la madrugada del sábado: zonas serranas de Zacatecas, Guanajuato, Michoacán, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Puebla y Veracruz.

El clima en México continúa mostrando su diversidad y complejidad, con fenómenos que van desde olas de calor hasta lluvias torrenciales. Mantenerse informado y preparado es esencial para mitigar los efectos que estos cambios pueden traer.

Consultar las actualizaciones meteorológicas y seguir las recomendaciones de las autoridades puede marcar la diferencia en el bienestar de la población. Las variaciones en las condiciones climáticas exigen una respuesta adaptada a cada región del país.

Es importante seguir monitoreando las previsiones del tiempo y estar atentos a cualquier alerta emitida por las autoridades. La preparación y la información son las mejores herramientas para enfrentar de manera efectiva los retos climáticos que se nos presenten.

Temas Relacionados

Clima en MéxicoClimamexico-noticiasnoticias

Más Noticias

Temblor en México hoy: noticias de la actividad sísmica este sábado 25 de octubre de 2025

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos emitidas por el SSN

Temblor en México hoy: noticias

Conoce todos los eventos gratuitos por Día de Muertos en CDMX este 25 y 26 de octubre

La capital mexicana se prepara para vivir la tradicional festividad con múltiples actividades para toda la familia

Conoce todos los eventos gratuitos

¿Ganaste el Chispazo? Descubre aquí los resultados de los sorteos del 24 de octubre

El sorteo de Chispazo se hace dos veces al día, a las 15:00 horas y a las 21:00 horas, de lunes a domingo. Estos son los ganadores de los sorteos de hoy

¿Ganaste el Chispazo? Descubre aquí

Se registra sismo en Cintalapa, Chiapas

Los datos preliminares del sismo fueron proporcionados inmediatamente por el Servicio Sismológico Nacional

Se registra sismo en Cintalapa,

Estas son las organizaciones delictivas detrás del huachicol de agua en Edomex que era vendida a sobreprecio

La operación de estos grupos fue identificada en 48 municipios de la entidad

Estas son las organizaciones delictivas
MÁS NOTICIAS

NARCO

Estas son las organizaciones delictivas

Estas son las organizaciones delictivas detrás del huachicol de agua en Edomex que era vendida a sobreprecio

Sin potabilizarla y a sobreprecio: así vendían agua redes de huachicol ligadas a grupos delictivos en Edomex

Más de 130 tomas clandestinas y 51 pozos asegurados, el saldo tras operativo contra huachicol de agua en Edomex

Más de 60 menores han sido detenidos desde el inicio de la guerra entre Chapos y Mayos en Sinaloa

Por qué Mazatlán se ha convertido en un foco rojo de violencia

ENTRETENIMIENTO

Eduardo Videgaray apoya Sofía Rivera

Eduardo Videgaray apoya Sofía Rivera Torres en medio de las críticas que recibe por su participación en Las Estrellas Bailan en Hoy

La Granja VIP: todo lo qué pasó en el viernes de traición el 24 de octubre

Actor de Televisa fue asaltado en el mismo lugar donde mataron a Fede Dorcaz: “La violencia de México”

El Monstruo de Florencia: la serie de un asesino real que arrasa en Netflix México esta semana

Lupillo Rivera niega que las fotos con Belinda hayan sido tomadas por él: “Nunca agarré mi celular”

DEPORTES

Revelan a los dos posibles

Revelan a los dos posibles rivales de Jaime Munguía en su regreso a los cuadriláteros: “Se viene algo fuerte”

Esta es la millonaria cláusula de rescisión que tiene Mateusz Bogusz con Cruz Azul

Óscar de la Hoya reconoce las virtudes de Crawford y las debilidades de Canelo: “El rival perfecto para descarrilar ese tren”

Cruz Azul blinda a Rotondi: contrato renovado hasta 2028

Chucky Lozano rompe el silencio tras su indisciplina con el San Diego FC: “Soy una persona apasionada”