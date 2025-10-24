México

Vuelos demorados y cancelados en el AICM este 23 de octubre

Con cientos de miles de pasajeros al día, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México llega a sufrir alteraciones en su operación

Por Infobae Noticias

El estatus de los vuelos
El estatus de los vuelos en el AICM son actualizados en tiempo real (Infobae)

El Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México (AICM) cuenta con una página oficial en la que publica el estatus en vivo de todos sus vuelos diarios.

Debido a la enorme cantidad de despegues y aterrizajes que se registran en sus instalaciones, las incidencias son inevitables.

Es por eso que aquí están los vuelos que fueron cancelados y que se encuentran demorados en el AICM al corte del 18:00 horas de hoy.

Los vuelos cancelados y retrasados de hoy

AICM transporta a millones
AICM transporta a millones de pasajeros cada mes (Cuartoscuro)

Vuelo: UA1089

Destino: Houston

Aerolínea: United Airlines

Hora: 10:00

Estatus: Demorado

Vuelo: DL576

Destino: Atlanta G

Aerolínea: Delta Air Lines

Hora: 11:15

Estado: Demorado

Vuelo: Y4102

Destino: Cancun

Aerolínea: Volaris

Hora: 11:40

Estatus: Demorado

Vuelo: VB1050

Destino: Chihuahua

Aerolínea: Viva Aerobus

Hora: 19:05

Estatus: Demorado

Vuelo: Q64069

Destino: San Jose Cr

Aerolínea: Volaris

Hora: 19:30

Estado: Demorado

Si quieres revisar el estado del resto de los vuelos del AICM, puedes hacerlo en vivo a la siguiente página oficial https://www.aicm.com.mx/vuelos y buscar por número de vuelo, aerolínea o ciudad de llegada o destino.

¿Vuelo cancelado o demorado? Estos son tus derechos

Si sufres de algún
Si sufres de algún retraso o cancelación de tu vuelo, las aerolíneas deben compensarte (Cuartoscuro)

Ante el caso de un vuelo cancelado o demorado, los usuarios cuentan con una serie de derechos mínimos que deben ser respetados por todas las aerolíneas que operan en territorio nacional, así lo señala la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).

Si tu vuelo fue retrasado por más de una hora, pero menor a cuatro horas, la aerolínea debe proporcionar como mínimo descuentos para vuelos posteriores hacia el mismo destino y/o alimentos o bebidas.

En el caso que el vuelo se haya demorado por más de dos horas, pero menos de cuatro horas, el descuento que te ofrezca la aerolínea no debe estar por debajo del 7.5% del valor del boleto.

Sin embargo, si tu vuelo registra más de cuatro horas de retraso o fue cancelado, la aerolínea debe ofrecerte alguna de las siguientes opciones:

El reintegro del precio del boleto, más una indemnización que no puede ser menor al 25% del valor del vuelo.

Un lugar en el primer vuelo disponible, alimentos y, en su caso, alojamiento y transporte terrestre desde y hacia el aeropuerto.

Un boleto para el mismo destino en una fecha posterior, más una indemnización que no puede ser inferior al 25% del precio del boleto.

Cabe mencionar que estas son las obligaciones mínimas de las aerolíneas, sin embargo, cada una de estas tiene sus propias indemnizaciones que debes consultar según sea el caso.

La Profeco se encuentra presente en cada aeropuerto, incluido en el AICM. Acércate a ellos en caso de que necesites información alguna irregularidad sobre tu vuelo y la aerolínea.

AICM Vuelos cancelados mexico-noticias Noticias

