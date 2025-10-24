México

Vinculan a proceso a cuatro presuntos integrantes del CJNG por extorsión en Edomex

Los sujetos fueron identificados como responsables de realizar cobros a comerciantes del estado a cambio de dejarlos trabajar

Por Guadalupe Fuentes

Los sujetos fueron identificados como Francisco Javier 'N', Misael Saturnino 'N', Martín Darío 'N' y Edson Jesús 'N' (@/FiscaliaEdomex)

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) logró que un juez vinculara a proceso a cuatro presuntos integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), acusados de extorsionar a un comerciante en el municipio de Malinalco.

La medida cautelar impuesta fue prisión preventiva justificada, y el plazo para el cierre de la investigación complementaria quedó fijado en un mes.

De acuerdo con la información proporcionada por la FGJEM, los imputados, identificados como Francisco Javier ‘N’, Misael Saturnino ‘N’, Martín Darío ‘N’ y Edson Jesús ‘N’, habrían exigido el pago de una cuota a un comerciante local bajo amenazas de hacerle daño si no accedía a sus demandas.

“Los involucrados habrían exigido una suma de dinero a los dueños de un negocio en el municipio de Malinalco, a cambio de no hacerles daño y brindarles protección”, se lee en el comunicado dado a conocer por el órgano judicial a través de su cuenta de X.

El primer incidente se registró el 28 de agosto, cuando los acusados, acompañados de otro individuo, se presentaron en un puesto ambulante de Malinalco. En ese momento, se identificaron como miembros de un grupo criminal originario de Jalisco y, portando armas de fuego, intimidaron a las víctimas para exigirles dinero a cambio de permitirles continuar con su actividad comercial.

La situación se agravó el 6 de septiembre, cuando los mismos sujetos regresaron al lugar y, nuevamente armados, apuntaron a la víctima. Ante el temor de sufrir daños, el comerciante entregó una suma de dinero, tras lo cual los presuntos extorsionadores se retiraron del sitio.

Una vez que la Fiscalía de Justicia del Estado de México tuvo conocimiento de los hechos, inició una investigación que permitió identificar a los posibles responsables. Posteriormente, la autoridad judicial emitió la orden de aprehensión correspondiente.

En distintas acciones operativas, elementos de la Secretaría de Seguridad estatal (SSEM) y de la FGJEM detuvieron a los implicados, quienes formaban parte de una célula delictiva vinculada con delitos de alto impacto en la región.

Tras su detención, los cuatro sujetos fueron ingresados al Centro de Prevención y Readaptación Social de la zona, donde una autoridad judicial analizará las pruebas puestas a disposición.

“Tras analizar las pruebas recabadas y aportadas por esta Fiscalía, determinó su vinculación a proceso, estableciendo como medida cautelar prisión preventiva justificada y dio un plazo de un mes para el cierre de la investigación complementaria”, se lee al término del comunicado compartido en redes sociales.

