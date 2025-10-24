“Tranquilos”: maestra calma a alumnos durante balacera en inmediaciones de primaria en Monterrey

Durante el enfrentamiento se reportó a un oficial herido (Secretaría de Seguridad de Monterrey)

Una serie de enfrentamientos entre elementos de seguridad y presuntos integrantes de un grupo delictivo de Monterrey fueron registrados durante la tarde, mismos que obligaron a estudiantes y docentes a resguardarse en sus aulas.

De acuerdo a un video publicado en redes sociales, en medio de la emergencia una profesora de la escuela primaria Juan Escutia, intentó calmar a sus alumnos mientras disparos se escuchaban a lo lejos y un helicóptero sobrevolaba la zona.

El incidente se originó minutos después de las 3:00 de la mañana, cuando los primeros disparos se registraron en los límites de la colonia Lomas del Topo Chico. La confrontación entre elementos de seguridad y los ocupantes de cuatro camionetas se trasladó hasta la colonia CROC, extendiendo el operativo policial hasta la mañana.

Las autoridades desplegaron dos helicópteros para inspeccionar las áreas elevadas, y cerca de las 8:00 am se produjo un nuevo intercambio de disparos, cuyas detonaciones se percibieron a varios kilómetros de distancia.

La balacera se reportó en las inmediaciones de la primaria Juan Escutia. (Redes sociales)

La difusión de videos en redes sociales permitió observar el impacto directo en la comunidad escolar. En uno de los registros, grabado en la escuela primaria Juan Escutia, se aprecia cómo los estudiantes reaccionan con gritos ante el estruendo de los balazos. Un hombre, cuya voz se escucha en la grabación, solicita a la maestra que resguarde a los menores.

La docente, en respuesta, instruye a los alumnos: “Quien me quiere decir, sin levantar la cabeza, la tabla del ocho”, preguntó la profesora, logrando que los niños se apartaran de sus bancos y buscaran protección junto a las paredes del aula.

Situaciones similares se reportaron en otros planteles de la zona. En la escuela Ciudad de los Niños, los maestros guiaron a los menores para que permanecieran en el suelo mientras las detonaciones continuaban de forma intensa.

En la Secundaria número 76, la dirección optó por desalojar el edificio y solicitó a los padres de familia que acudieran a recoger a sus hijos, priorizando la seguridad ante la persistente inseguridad. En el caso del Cendi 3 “José Martí”, los disparos coincidieron con la llegada de los padres que dejaban a sus hijos, lo que llevó a que se resguardaran dentro de las instalaciones.

El personal docente de la mayoría de los planteles insistió en la instrucción de no salir de los salones, lo que resultó en escuelas prácticamente vacías, mientras el paso constante de patrullas y el ruido de los helicópteros se mantenía en el entorno.

De acuerdo a la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI), tras los hechos se logró la detención de dos sujetos presuntamente involucrados en la balacera de la colonia CROC.